 Засуджуємо неправомірну характеристику кримськотатарських правозахисників як "терористів і екстремістів", - місія США в ОБСЄ підтримала Україну

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter місії США при ОБСЄ.

"Ми засуджуємо неправомірну характеристику мирних кримськотатарських правозахисників як "терористів і екстремістів" проокупаційними голосами на HDIM-2019. Мирний опір жорстокій російській окупації є джерелом натхнення для всіх, хто любить свободу. Крим - це Україна", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, делегація України 17 вересня покинула зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Пізніше українська делегація ухвалила рішення все-таки не припиняти роботу в двотижневій нараді ОБСЄ після консультацій з партнерами.

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