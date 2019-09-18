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Все про:Крим (7483) ОБСЄ (2249) США (5412) кримські татари (1437)

 Засуджуємо неправомірну характеристику кримськотатарських правозахисників як "терористів і екстремістів", - місія США в ОБСЄ підтримала Україну

США на нараді ОБСЄ засудили заяви пропагандистів, які назвали мирних кримськотатарських правозахисників "терористами та екстремістами".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter місії США при ОБСЄ.

"Ми засуджуємо неправомірну характеристику мирних кримськотатарських правозахисників як "терористів і екстремістів" проокупаційними голосами на HDIM-2019. Мирний опір жорстокій російській окупації є джерелом натхнення для всіх, хто любить свободу. Крим - це Україна", - йдеться в заяві.

Засуджуємо неправомірну характеристику кримськотатарських правозахисників як терористів і екстремістів, - місія США в ОБСЄ підтримала Україну 01

Нагадаємо, делегація України 17 вересня покинула зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Пізніше українська делегація ухвалила рішення все-таки не припиняти роботу в двотижневій нараді ОБСЄ після консультацій з партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже важливою є зустріч у нормандському форматі", - глава ОБСЄ Лайчак про миротворців на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149139
 
   
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