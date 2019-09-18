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 Політика України
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 Зміни в закон про ВАКС дозволять зменшити кількість справ на одного суддю від 100 до 10-12, - Юрчишин

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин розповів, що законопроєкт про внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд, за який сьогодні Рада проголосувала в другому читанні, дозволить зменшити навантаження на суддів Антикорупційного суду.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ у кулуарах парламенту.

"Що сьогодні дозволили зміни в підсудності Вищого антикорупційного суду це те, що замість 100 справ на одного суддю зараз буде 10-12. І це дозволить розглядати їх якісно, ​​і ці справи дійсно з топкорупції та справи рівня Романа Насірова або Онищенка і подібних. Дійсно серйозної шкоди у цих справах завдано бюджету. Нам потрібна швидкість чи якість? Я за те, що нам потрібна якість. Хоча дуже сподіваюся, що в першій половині наступного року ми вже побачимо рішення суду, як вироків, так і виправдувальні" , - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше сьогодні парламент схвалив правки Зеленського в закон про Антикорупційний суд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149138
 
 
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надо не дела вешать на судей, а камни им на шею и отправлять всех на встречу с Му-му.
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Теперь на судью-взяточника можно будет не 100 дел открыть, а всего 10-12?
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коротше, судити будуть довго. Якісно вони не вміють. А значить довго і неякісно. Чекати треба 50 років, доки Зеленський не помре на президентському троні.
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Дом гонтаревой сожгли негодяи . В стране национальный траур ,а вы со своими изменениями в закон о ВАКС . Совесть у вас есть ?
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Ну тепер судді тарифи переглянуть , не будуть же, вони робить собі збитки !😆
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соотношение обвинительных и оправдательных приговоров будет примерно 1 к 99 из 100....
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Судді судять справедливо, а не якісно чи неякісно. Словоблуд.
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