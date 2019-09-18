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Все про:корупція (2565) криптовалюта (18) ДСАУ (8) ДБР (493)

 Чиновники ДСА використовували робоче обладнання для майнінгу криптовалюти і ведення інтернет-магазинів, - ДБР

Державне бюро розслідувань веде провадження про незаконне використання потужностей і електроенергії Державної судової адміністрації для майнінгу криптовалюти.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі Київського теруправління ДБР повідомили про підозру двом працівникам держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації, які налагодили роботу майнінгової ферми і декількох інтернет-магазинів на серверах і обладнанні ДСА. Ці факти підтверджено експертним висновком", - заявив Труба.

Під час слідчих заходів при огляді дата-центру "Інформаційних судових систем" ДСА було виявлено шкідливе програмне забезпечення. Слідчі також зафіксували незаконне використання потужностей і електроенергії Державної судової адміністрації.

Сума збитку встановлюється.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149135
 
 
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При Порошенко такого точно не было!!! Судами теперь рулит портнов!!!
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заставить возместить ущерб и на нары
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А фотография к статье Зелененькая...…. Креативно!!!!
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Может пора сокращать количество чиновников в Украине? Они не только успевают брать взятки и вести свой бизнес а и еще майнить криптовалюту на работе за счет народной електроенергии
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