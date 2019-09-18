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 Політика України
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Все про:Кабмін (3124) звільнення (659) В'ятрович (163)

 Кабмін звільнив В'ятровича з посади голови Інституту нацпам'яті. ВIДЕО

Керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив, що в середу завершив свою каденцію на посаді голови УІНП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років... Робота стала щоденним продовженням Майдану задля втілення його цінностей. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув:

- Україна вільна від тоталітарної символіки;
- Архіви КГБ відкриті;
- Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність;
- Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася;
- Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.

Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам‘яті", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Польський інститут національної памяті зберігає дуже односторонній підхід", - В'ятрович про ініціативу поляків щодо розшуку свідків "геноциду, вчиненого ОУН"

Водночас В'ятрович зазначив, що слід продовжувати роботу з популяризації історії: "Це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими".

"Я отримав запевнення від Прем‘єр-міністра Олексія Гончарука, що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи.

Дякую усім, хто був поруч протягом п‘яти років. Ми зробили багато. Як сказав перший з реабілітованих за новим законом багатолітній політв’язень Іван Мирон: "Україна стає Україною".

Зазначимо, раніше про звільнення В'ятровича повідомив нардеп від "Слуги народу" скандально відомий Максим Бужанський.

"Товариші, маленький інсайд. Щойно звільнено В'ятровича", - написав він на своїй сторінці у Facebook

Український інститут національної пам'яті - науково-дослідна бюджетна установа при Кабміні. Керівник УІНП призначається і звільняється з посади розпорядженням уряду.

Кабмін звільнив Вятровича з посади голови Інституту нацпамяті 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149134
 
 
 Топ коментарі
 
туди якось малороса прилаштують.
ото і вся національна пам'ять.
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Впервые за много месяцев потери нашей группировки на Донбассе стали большими, чем у оккупационного корпуса

http://rusjev.net/2019/09/18/vpervyie-za-mnogo-mesyatsev-poteri-nashey-gruppirovki-na-donbasse-stali-bolshimi-chem-u-okkupatsionnogo-korpusa/

ви зробили це разом! пірідасти!
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Сначала выморили патриотов двумя голодоморами, даже на донбассе раньше все говорли исключительно на украинском. Потом завезли товарняками скот из параши в шапках ушанках и теплушках. Вот их национальная память для малороссов намного важнее!!! И теперь эта био масса голосует за шария, платформенщиков за смерть и слугу нарида... тьфу
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Ну вот..начали о истории перешли на политику закончили туалетом
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Германцы- локомотив человечества, начиная с краха Римской империи.
Ваши кумиры не за тех воевали.
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Германия Гитлера была не нынешней демократической Германией! Это было фашистское государство где пропагандировалось превосходство их рассы над другими людьми и в Украину они несли тогда не демократические ценности свободы а уничтожение и рабство. Так из 8 миллионов погибших украинцев 6 миллионов были мирными жителями многих вывозили в Германию для работ .. это был террор против мирного населения в первую очередь.
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теперь очередного криворогого назначат и опять деды ваивать будут с биндеровцами
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Ой что ж такое творится, лишили порохобота (25 номер в списке ПЕСа) теплого местечка с годовым бюджетом 127,3 млн. грн.
Чем он запомнился? А ну да предложением сократить государственные праздники до 6 в год, когда можно не работать, не праздновать 8 марта ну и предложением не переносить выходной, если праздник попадал на субботу и воскресенье. Больше даже вспомнить не могу о таком ЗНАЧИМОМ деятеле.
Про переименование в рамках декоммунизации что можно сказать - это дело каждой местной общины, тот ИНСТИТУТ только липнул как банный лист, оправдывая свое существование.
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Полностью поддерживаю идею сокращения госпраздников. Работать надо, бездари, а не пиво на лавочке бухать или трам клевать у аптеки
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А чего же в Австралии праздники не отменили аж 10 в год, Германия та имеет вообще 12.
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"Про переименование в рамках декоммунизации что можно сказать - это дело каждой местной общины"

Чушь. Дело каждой местной общины - беспрекословно выполнять закон о декоммунизации, не более того.
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В законе о декоммунизации сказано что-то про то как по-новому называть улицы, села, города?
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ну а зачем стране которая устала сопротивлятся Вятрович . наглое и голодное племя всегда победит уставших от войны . закон природы . место Украины в Тайоженом союсе . так пожелала ботва .
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А зачем оставлять человека которого даже не уважают в его собственной партии (сделали 26 когда прошло 24) которой он верой и правдой служил много лет? Если его не уважаают свои 8% , то остальные 92% - тем более , так что порохоботы если он вам так нужен просите кого-то с ПЕСа обменяться местом с Вятровичем
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Хреново.
Вятрович - реальный патриот Украины. Зря под поляков прогнулись.
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На должность главы Института нацпамяти хорошо бы поставить Рабиновича - тот бы поднял вопрос на новую высоту, углубив бы его ещё и расширенным сознанием. А ежели поставить Фарион - та бы припомнила всем и всё.
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Лучше герасимова,он бы подтянул с собой братушек-сепарушек
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Вятровичу надо было меньше за барыгу впрягаться на выборах. Теперь пойдет на биржу курить.
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Саме так і було, тільки не з одними поляками.
"Ворогами" цією і подібними гнидами було зроблено і поляків, і чехів, і угорців, і румунів, і інші країни - ЧЛЕНИ ЄС І НАТО.
Ще щось не зрозуміло?
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Свиноботи,треба декларацію на сайті Президента написати,
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Свято место пусто не бывает! Поставят Мертверчука или на худой конец Мураева и "здобули незалежність!"
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нарешті виперли провокатора порошенка...скільки шкоди наробив і пересварив навіть з поляками, які завжди нас підтримували...
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у вовородиці вчора був день народження
воно зовсім маму не любить, оте зюзю?
буде тікати старістю у якісь мокшанські євгеня
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Портнов там уже рад..
зеЛЕные мрази...
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У зелёного скота нет никакой памяти. И нет национальности.
А Вятровичу спасибо за отличную работу.
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А куда пойдет работать этот,из института памяти,в институт Мозга? Или клинику Павлова?
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спробують нового шарикова створити...
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"Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы". Ага, счас !!!



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це ж треба було призначити такого кугута! згадую коли Юхновський очолював інститут - справжній українець, інтелігент, розумний і толерантний
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Уж не Портнов любимец всей ЗЕбилятни теперь станет на его место??? А может Богатырёва спецом под эту должность вернулась, а сепары зебилы??
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Чи можна почути думку ЗЕ- виборців. Ви це вибирали? Знищення нашої історії, самоповаги? Може ви, 73%, мріяли лягти під кацапів? Коломойський ( презЕ) з портновим ( пуйлом) нищать Україну. Де ви, патрійьоти? Відгукніться. "Накануне 28-й годовщины независимости Украины подавляющее большинство украинцев - 82 процента - поддержали бы провозглашение независимости страны, если бы такой выбор предстал перед ними сегодня, а 83 процента заявили, что являются патриотами."
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на мокшанских болотах аплодисменты и салюты
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Виконання чергової вимоги пуйла. Тихою сапою нас хочуть привести в стойло мордора. Зелюки, зате сватів надивитесь досхочу.
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Альте камераден, помяните мое слово, от зеленой прокацапской чумы эту страну спасут только хунта, отечественный Пиночет,ну или на худой конец Франко и пару десятков эскадронов смерти. Вычистить от зебильной падали страну можно легко за пару недель. Хватило бы стадионов и столбов. Любые другие варианты гарантировано проигрышны для существования страны.
С уважением, Ваш Отто.
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Щось зовсім кудись зникли нацжони.При пороху вони волосся на дупі рвали і мамою клялись,а при Портнові принишкли.Або лячно,або він їхній господарь...Співпадіння???? Кабмін звільнив В'ятровича з посади голови Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 1538
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