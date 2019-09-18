 Кабмін звільнив В'ятровича з посади голови Інституту нацпам'яті. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років... Робота стала щоденним продовженням Майдану задля втілення його цінностей. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув:

- Україна вільна від тоталітарної символіки;

- Архіви КГБ відкриті;

- Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність;

- Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася;

- Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле.

Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам‘яті", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Польський інститут національної памяті зберігає дуже односторонній підхід", - В'ятрович про ініціативу поляків щодо розшуку свідків "геноциду, вчиненого ОУН"

Водночас В'ятрович зазначив, що слід продовжувати роботу з популяризації історії: "Це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими".

"Я отримав запевнення від Прем‘єр-міністра Олексія Гончарука, що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи.

Дякую усім, хто був поруч протягом п‘яти років. Ми зробили багато. Як сказав перший з реабілітованих за новим законом багатолітній політв’язень Іван Мирон: "Україна стає Україною".

Зазначимо, раніше про звільнення В'ятровича повідомив нардеп від "Слуги народу" скандально відомий Максим Бужанський.

"Товариші, маленький інсайд. Щойно звільнено В'ятровича", - написав він на своїй сторінці у Facebook

Український інститут національної пам'яті - науково-дослідна бюджетна установа при Кабміні. Керівник УІНП призначається і звільняється з посади розпорядженням уряду.