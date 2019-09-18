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Все про:сказ (14) карантин (73) Миргород (12)

 Лисиця покусала трьох осіб у Миргороді: міськрада ввела карантин через сказ

У курортному Миргороді на Полтавщині з 17 вересня ввели карантинні заходи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Миргородської міськради, 13 вересня на вулиці Сорочинській виявили лисицю, яка покусала трьох осіб. Лабораторія ветеринарної медицини провела дослідження і підтвердила, що тварина хворіла на сказ.

"Комісією затверджено заходи щодо подальшого убезпечення території від поширення сказу та розроблено графік профілактичних щеплень домашніх і безпритульних тварин по мікрорайонах міста", - йдеться в повідомленні.

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Ветеринари звернулися до жителів Миргорода з проханням негайно зробити щеплення домашнім і безпритульним тваринам, які живуть поруч. У разі незвичної поведінки тварин фахівці просять негайно звертатися до ветеринарних лікарів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149131
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо це були виборці Зєєєлі, то мені шкода тваринку!
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Посмотри на хряка - он давно болен бешенством. У сказа просто длительный инкубационный период, осенью все проявится. Гы.
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Якщо це були виборці Зєєєлі, то мені шкода тваринку!
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Порохоботские дебилы как всегда на службе , отрабатывайтк свои законные 15000грн от свина Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства - Цензор.НЕТ 1740
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"У нього є одна з найбільших у світі "ботаферм", де працюють десятки тисяч "ботів". Через них Порошенко здійснював дискредитацію "Голосу". Далі він заказав таргетовану рекламу не від свого імені, а від різних Facebook-акаунтів", - розповідає Гройсман . + ещё ваш бывший порохобот Бучко то заявлял
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Та нафиг ты мне это пишеш?!
Давай адреса,явки,пароли! Рассчетные счета!
Они мне суки не платят! А я хочу забрать деньги!!!
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Т.е. ты ща просто ****, но хочешь стать продажной *****? Гы.
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Та які 15тис? Воно дзявкає, бо коритце забрали. Це голодний гавкіт. )))
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У бешенства длинный инкубационный период. Т.ч. лиса подхватила заразу еще при хряке-мародере. Бу-га-га.
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Посмотри на хряка - он давно болен бешенством. У сказа просто длительный инкубационный период, осенью все проявится. Гы.
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Конечно, конечно. Ведь все хорошее, что с нами случается это заслуга зеленского, а все, что случается плохое - это вина Порошенко!


Да и вообще, я не верю, что этот милый лисенок мог кого-то покусать Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства - Цензор.НЕТ 4876
Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства - Цензор.НЕТ 9145
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И совсем нет. И ЗЕ не белый и не пушистый и к нему претензии есть. Вот только не надо валить на него все проёбы хряка-мародера, как вы это массово делаете. Я за справедливость, а она не терпит двойных стандартов. Ты поняла підлога?
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Мародера уже давно нету, или ты в параллельной реальности живешь какой-та? Президент сейчас зебиленский. Под ним все силовые структуры, весь картбланш, кабмин, рада, даже сЦИК... Я же не виноват, что криворукому кловану, под эгидой Коломойского кто-то мешает нормально лохов разводить?
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Ну не совсем все так. Например права качает Авакян. Все кореши хряка, которые остались у власти творят сплошной саботаж. Даже если у тебя куча власти, то посадить за 5 мин ты никого не можешь. Надо накопать компромата, подать в суд и т.д. Юра-стакан наверняка постарался убрать весь компромат на своих. Лично я дал ЗЕ год. Если за год ничего не изменится, то я буду гнать на него не меньше чем на хряка. Пока, что он делает максимум из того, что возможно.
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Так какого черта Зе! не убрал авакяна, а? За 5 минут не посадить? Зато за 5 минут можно выпустить, например Цемаха))
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А слаб он пока еще, поэтому и не убрал Авакяна. У последнего не только менты, но и нацгвардия которую он и Порох напичкали самыми новыми вооружениями. Попытался ЗЕ отобрать нацгвардию - нихрена не получилось. Не время еще, рано он дергается против Авакяна.
По поводу Цемаха уже все давно сказано и забыто. Голландия полностью под каблуком у ***** и отдать Цемаха голландцам то же самое, что и *****. Только отдав его голландцам мы ничего бы не получили, а отдав ***** получили важный обмен. Его хорошо обменяли, а толку от него в деле Боинга близко к 0. Если бы он много знал, то его давно бы уже замочили свои же. То, что может сказать алкаш Цемах хорошо известно и подтверждено. Если голандцам он нужен - пусть сами разбираются с ******.
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Да не біло у цензора фотки злой лисиці, вот и поставили фотку милого лисенка. )))
Песец не подходит, его можно только в тему к Гонтаревой ставить. )))
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наверное в лесу тарифы на коммуналку уже повысились
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доречі, нехай мишебраття розкажуть що означає російське слово "сказ"
для підтвердження родинної близкості
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Вся колонна туристов из Швейцарии, после остановки и оказания помощи в виде разъяснений - "ой, а вот такого никогда не было", продолжила свой путь к яме в Верхнепадалке, дабы послушать вопли о том что один советник из армии УНР любил творчество Менхеля(он называл себя любящим плавать в озере возле Женевы)........

Мне смешно это упражнение - "введи туристов", но по дороге туристы обратятся к дантисту за страховкой - (зубы крошатся на "дорогах")
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А точно выяснили, что это лиса, а не Зебилы????
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"Не хотела писать этот пост. Ситуация личная и не моя, но очень интересная, и я думала её уже дня три.
Моя звёздочка пробовала работать по специальности в реабилитационном центре - психолог жи, уже даже с дипломом - и не ужилась там. Поскольку абсолютное большинство владельцев и сотрудников подобных заведений - сами бывшие в употреблении.
Так вот, одним из камней преткновения случился именно этот повод. Что независимый психолог не может понять зависимого пациента. Я сразу оговорюсь, что нарколог - это другое. Это детоксикация организма физическим способом. Промывка тела, так сказать. А психолог - это тот, кто промывает потом мозги, обучая организм жить в трезвом уме и не брать каку в руки, рот и всякие остальные отверстия.
Настя приехала ко мне под впечатлением:
- «Для того, чтобы работать или руководить подобным центром, нужно 15 лет колоться», прикинь? То есть пока одни люди учатся, строят свою жизнь, другие эту жизнь ломают, ширяются, а потом покупают диплом и считают себя умнее… Видите ли, я не понимаю зависимых и обесцениваю их старания.
- А ведь она права, Насть. Мы реально не понимаем зависимых. И дело не в дипломах. И не в ширке. Даже не в опыте. Есть люди зависимые и независимые. Неважно от чего. От водки, героина, ЛСД, никотина, кофе, сахара, религии. Ты наблюдала их в концентрации - они инфантильны. Неважно - он гений или идиот.
Независимый человек, когда что-то будет ему мешать или не нравиться, или ломать ему что-то в жизни, он спросит себя: - Что я делаю не так, и как мне это изменить?
А потом сделает вывод и изменит свою жизнь, свои привычки. Или не изменит. Но это будет его решение.
Зависимый человек в такой ситуации будет искать виноватого. Родители гнобили, начальник - козёл, работа нудная, возможностей не дали - барыги… Жена плешь проела… Поэтому я пью, колюсь, сижу на таблетках или игровых автоматах. Или на всём сразу.
Лиса покусала трех человек в Миргороде: горсовет ввел карантин из-за бешенства - Цензор.НЕТ 1115Независимый человек будет жить дальше.
Зависимый человек в лучшем случае сменит свою зависимость. Наркоту и алкоголь заменит религией. Там строгий Бог и ритуалы понятные. Будет жить в своём манямирке, стараясь не выходить в мир, где есть независимые люди. Потому что одно их существование - уже обесценивание всей жизни зависимого.
У нас казино на каждом шагу. Алкоголь и табак продаются свободно. Все стены исписаны адресами, где купить что-то интереснее. Но далеко не все становятся игроманами, наркоманами и алкоголиками.
Когда я слышу про наркотик подскока и всякие там выдумки о вреде марихуаны - мне смешно.
Потому что я курила и это в том числе. И кое-что повеселее. Я пила алкоголь. Мне нравится в казино, могу даже там залипнуть - атмосфера и все дела. Это, правда, про настоящее казино, а не вот эти забегаловки в подворотнях с космическими лото.
Я выходила неудачно замуж. Я искала свою религию.
И всё это не сделало меня зависимой.
Я могу изменить свою жизнь, если это будет нужно.
Не пить алкоголь, потому что за руль. Бросить курить, потому что мне воняет. Не нюхать кокаин, потому что неоправданно дорого и толку особо нет. Не курить гашиш, потому что мне не нравится потеря контроля над собой.
Уйти от мужа, потому что, единожды ударив, он ударит и второй раз обязательно. Это нельзя прощать.
Зависимые люди на такое не способны. И мы действительно друг друга не поймём.
P.S. И сюда всуну политику. Таких инфантилов у нас подавляющее большинство. Просто многие сидят на игле телевизора и чужого мнения. Поэтому у нас так много вот тех «космолото», МММ случился в рецидиве и работал бы дальше, да Мавроди помер. Но много аналогичных организаций лохов по интересам. А так же разных молебных домов с изобилием ох*ительных историй.
И вот вообще непонятно, что с этим всем делать. Хоть действительно на Аляску уезжай. Или в Монтану куда-нибудь…"
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Регулирование численности лис и волков святая обязанность охотобществ.Ибо этим хищникам вымирание и Красная книга не грозит.Они размножаются лавинообразно при наличии кормовой базы ( людей).И пока эту базу не выедят,в другие места хищники не мигрируют.
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"Федя", сколько раз тебе говорить - поумней, а потом с "размышлизмами" сюда лезь... Какая "святая обязанность"? Чья?... Почему?... Иди, "борцов за права животных", и "экологических активистов", в этом убеждай... Зелёные зоны, вокруг городов, каждый год "охотообщества" расширяют? Нет... Местные "экологические власти" - "чтобы фауна и флора, обогащались...", и "народу увеличить зону отдыха...". Капканный лов пушного зверя - основной вид охотничьего промысла пушнины, "охотообщества" запретили? Нет... "Борцы за права животных" - "негуманный, варварский метод"!!! Количество мусорок, вокруг городов - кормовой базы лис, тоже "охотообщества" увеличивают? Связали охотников по рукам и ногам, обозвали "убийцами", а потом вопите о "святой обязанности"!!! Да "поцелуйте нас, с разбегу, в задницу!!!".
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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Расширяйте, вокруг населённых пунктов, "зелёные зоны", и побольше капканный лов пушного зверя, запрещайте... Ещё и побольше мусорок увеличивайте на окраинах... А то в этих местах, "всего-навсего", плотность основного переносчика бешенства в природе - лисы, только в пять-шесть раз больше, чем в среднем, по областях... И, самое главное - побольше практикуйте "разбрасывание" вакцины против бешенства, при помощи авиации - оно "намного эффективней" ручного целевого раскладывания...
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В Україні трагедія і жалоба ! Спалили будиночок Гондарьової ! А вони пишуть про якусь дурну лисицю !
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