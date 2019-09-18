 Лисиця покусала трьох осіб у Миргороді: міськрада ввела карантин через сказ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Миргородської міськради, 13 вересня на вулиці Сорочинській виявили лисицю, яка покусала трьох осіб. Лабораторія ветеринарної медицини провела дослідження і підтвердила, що тварина хворіла на сказ.
"Комісією затверджено заходи щодо подальшого убезпечення території від поширення сказу та розроблено графік профілактичних щеплень домашніх і безпритульних тварин по мікрорайонах міста", - йдеться в повідомленні.
Ветеринари звернулися до жителів Миргорода з проханням негайно зробити щеплення домашнім і безпритульним тваринам, які живуть поруч. У разі незвичної поведінки тварин фахівці просять негайно звертатися до ветеринарних лікарів.
Давай адреса,явки,пароли! Рассчетные счета!
Они мне суки не платят! А я хочу забрать деньги!!!
Да и вообще, я не верю, что этот милый лисенок мог кого-то покусать
По поводу Цемаха уже все давно сказано и забыто. Голландия полностью под каблуком у ***** и отдать Цемаха голландцам то же самое, что и *****. Только отдав его голландцам мы ничего бы не получили, а отдав ***** получили важный обмен. Его хорошо обменяли, а толку от него в деле Боинга близко к 0. Если бы он много знал, то его давно бы уже замочили свои же. То, что может сказать алкаш Цемах хорошо известно и подтверждено. Если голандцам он нужен - пусть сами разбираются с ******.
Песец не подходит, его можно только в тему к Гонтаревой ставить. )))
для підтвердження родинної близкості
Мне смешно это упражнение - "введи туристов", но по дороге туристы обратятся к дантисту за страховкой - (зубы крошатся на "дорогах")
Моя звёздочка пробовала работать по специальности в реабилитационном центре - психолог жи, уже даже с дипломом - и не ужилась там. Поскольку абсолютное большинство владельцев и сотрудников подобных заведений - сами бывшие в употреблении.
Так вот, одним из камней преткновения случился именно этот повод. Что независимый психолог не может понять зависимого пациента. Я сразу оговорюсь, что нарколог - это другое. Это детоксикация организма физическим способом. Промывка тела, так сказать. А психолог - это тот, кто промывает потом мозги, обучая организм жить в трезвом уме и не брать каку в руки, рот и всякие остальные отверстия.
Настя приехала ко мне под впечатлением:
- «Для того, чтобы работать или руководить подобным центром, нужно 15 лет колоться», прикинь? То есть пока одни люди учатся, строят свою жизнь, другие эту жизнь ломают, ширяются, а потом покупают диплом и считают себя умнее… Видите ли, я не понимаю зависимых и обесцениваю их старания.
- А ведь она права, Насть. Мы реально не понимаем зависимых. И дело не в дипломах. И не в ширке. Даже не в опыте. Есть люди зависимые и независимые. Неважно от чего. От водки, героина, ЛСД, никотина, кофе, сахара, религии. Ты наблюдала их в концентрации - они инфантильны. Неважно - он гений или идиот.
Независимый человек, когда что-то будет ему мешать или не нравиться, или ломать ему что-то в жизни, он спросит себя: - Что я делаю не так, и как мне это изменить?
А потом сделает вывод и изменит свою жизнь, свои привычки. Или не изменит. Но это будет его решение.
Зависимый человек в такой ситуации будет искать виноватого. Родители гнобили, начальник - козёл, работа нудная, возможностей не дали - барыги… Жена плешь проела… Поэтому я пью, колюсь, сижу на таблетках или игровых автоматах. Или на всём сразу.
Независимый человек будет жить дальше.
Зависимый человек в лучшем случае сменит свою зависимость. Наркоту и алкоголь заменит религией. Там строгий Бог и ритуалы понятные. Будет жить в своём манямирке, стараясь не выходить в мир, где есть независимые люди. Потому что одно их существование - уже обесценивание всей жизни зависимого.
У нас казино на каждом шагу. Алкоголь и табак продаются свободно. Все стены исписаны адресами, где купить что-то интереснее. Но далеко не все становятся игроманами, наркоманами и алкоголиками.
Когда я слышу про наркотик подскока и всякие там выдумки о вреде марихуаны - мне смешно.
Потому что я курила и это в том числе. И кое-что повеселее. Я пила алкоголь. Мне нравится в казино, могу даже там залипнуть - атмосфера и все дела. Это, правда, про настоящее казино, а не вот эти забегаловки в подворотнях с космическими лото.
Я выходила неудачно замуж. Я искала свою религию.
И всё это не сделало меня зависимой.
Я могу изменить свою жизнь, если это будет нужно.
Не пить алкоголь, потому что за руль. Бросить курить, потому что мне воняет. Не нюхать кокаин, потому что неоправданно дорого и толку особо нет. Не курить гашиш, потому что мне не нравится потеря контроля над собой.
Уйти от мужа, потому что, единожды ударив, он ударит и второй раз обязательно. Это нельзя прощать.
Зависимые люди на такое не способны. И мы действительно друг друга не поймём.
P.S. И сюда всуну политику. Таких инфантилов у нас подавляющее большинство. Просто многие сидят на игле телевизора и чужого мнения. Поэтому у нас так много вот тех «космолото», МММ случился в рецидиве и работал бы дальше, да Мавроди помер. Но много аналогичных организаций лохов по интересам. А так же разных молебных домов с изобилием ох*ительных историй.
И вот вообще непонятно, что с этим всем делать. Хоть действительно на Аляску уезжай. Или в Монтану куда-нибудь…"