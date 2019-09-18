 Лисиця покусала трьох осіб у Миргороді: міськрада ввела карантин через сказ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Миргородської міськради, 13 вересня на вулиці Сорочинській виявили лисицю, яка покусала трьох осіб. Лабораторія ветеринарної медицини провела дослідження і підтвердила, що тварина хворіла на сказ.

"Комісією затверджено заходи щодо подальшого убезпечення території від поширення сказу та розроблено графік профілактичних щеплень домашніх і безпритульних тварин по мікрорайонах міста", - йдеться в повідомленні.

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Ветеринари звернулися до жителів Миргорода з проханням негайно зробити щеплення домашнім і безпритульним тваринам, які живуть поруч. У разі незвичної поведінки тварин фахівці просять негайно звертатися до ветеринарних лікарів.