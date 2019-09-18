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 Політика України
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Все про:Порошенко (9705) Портнов (106) ДБР (493) Головань Ігор (8)

 ДБР відкрило кримінальну справу про незаконний збір інформації в інтересах Портнова, - адвокат Головань

Державне бюро розслідувань прийняло заяву адвоката п'ятого президента України Петра Порошенка про порушення слідчими ДБР українського законодавства і дії в інтересах заступника голови АП часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це Адвокат Ігор Головань заявив під час брифінгу.

"Мені повідомили буквально вчора, що ГПУ ще 10 вересня направила сюди кримінальне провадження за моєю заявою, що стосується незаконного збору інформації про особу, інформації, що становить комерційну і банківську таємницю", - розповів він.

"Ми бачимо, що слідчі ДБР, замість того, щоб діяти відповідно до закону, в інтересах держави, обслуговують певні Telegram-канали, збирають інформацію про компанії, про рахунки Петра Порошенка, і все це передається на Telegram-канали. За цими фактами було зареєстровано кримінальне провадження", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - адвокат Порошенка Головань

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149130
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец-то на портянку кляузы пошли. Давно пора!!! ГБР открыло уголовное дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4839
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Портнов сейчас делает все, что хочет, Вятровича уже выперли с его подачи, 73% вернули власть Овоща и наплевали на погибших на войне. Мусор, а не люди
ГБР открыло уголовное дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1477
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17.09.2019 Facebook закрив ботоферму вартістю біля 2-х мільйонів доларів, яка поливала брудом Порошенко

Як офіційно повідомляє Facebook, компанія нещодавно викрила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії по дезінформації в Україні. В цілому під час цієї операції Facebook виявив та видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп.
Усі видалені акаунти пов'язані з київським PR-агентством Pragmatico. Ця піар прокладка витратила на рекламу та просування своїх ботів та аккаунтів дезінформації $ 1,6 млн. Серед видалених FB-сторінок - лайномети Hyser, Znaj.ua, Politeka. За інформацією Фейсбук сторінками і групами керували фейковий акаунти, їх імена постійно міняли.
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диды у вас клин на методичках?
пришли мне паследнюю с любой стороны, а то я растерялся...
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Наконец-то на портянку кляузы пошли. Давно пора!!!
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- Завтра сядешь в моём кабинете и будешь учить уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы «У» до тиража и типографии.(с)
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Пфф. Ага.
Портнов піде і сам себе посадить.
Хоча чо. Гонтарева он сама свій будинок спалила же. Тоді і Портнов сам себе посадить. .
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Зе бобіки, фааас!:П'ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань у справі про незаконні виплати суддівської винагороди понад 1000 суддям. У Порошенка поки не кажуть, чому його не було.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226653/
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Це шо?
Потужна ЗЕреформа в ГРБ усе...
ПОРТЯНКУ сливают как одно дело в унитазе?
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Портнов сейчас делает все, что хочет, Вятровича уже выперли с его подачи, 73% вернули власть Овоща и наплевали на погибших на войне. Мусор, а не люди
ГБР открыло уголовное дело о незаконном сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1477
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Да уж...
Народо население не возможно назвать НАРОДОМ!
они хотят в СОВОК!
Жаль пацанов погибших за это СТАДО...
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доречі, aportnov - дуже влучна назва
від слова "апорт"
приносить апортики хмуйлу
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Расскажу военную тайну о том, кто сливал информацию Портнову о состоянии открытых в ГБР дел против Порошенко. Это делал директор ГБР Роман Труба.
Только держите этот секрет в тайне!
Возможно в результате расследования ему удастся выйти на самого себя!
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Труба против Трубы дело открыл.. это как пчелы против мёда..
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Труба не в курсе, он не по расследухе, расходимся - ложный след....
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то есть с фактом состава преступления порохохряк согласен
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Складається враження, що коли татко тебе в дитинстві підкидав догори - ловив через раз. ДБР відкрило кримінальну справу про незаконний збір інформації в інтересах Портнова, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 818
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порох,как шиковал,так и будет шиковать,а вот ты собака безродная ,как был голью перекатной,так им и сдохнешь
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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От якщо струк зараз потужно стоїть - піди і зґвалтуй Портнова до смерті. Влаштуй цьому негіднику анальну страту!
Це буде НАЙКРАЩА реклама статевого вялічія!
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