 ДБР відкрило кримінальну справу про незаконний збір інформації в інтересах Портнова, - адвокат Головань

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це Адвокат Ігор Головань заявив під час брифінгу.
"Мені повідомили буквально вчора, що ГПУ ще 10 вересня направила сюди кримінальне провадження за моєю заявою, що стосується незаконного збору інформації про особу, інформації, що становить комерційну і банківську таємницю", - розповів він.
"Ми бачимо, що слідчі ДБР, замість того, щоб діяти відповідно до закону, в інтересах держави, обслуговують певні Telegram-канали, збирають інформацію про компанії, про рахунки Петра Порошенка, і все це передається на Telegram-канали. За цими фактами було зареєстровано кримінальне провадження", - зазначив він.
17.09.2019 Facebook закрив ботоферму вартістю біля 2-х мільйонів доларів, яка поливала брудом Порошенко
Як офіційно повідомляє Facebook, компанія нещодавно викрила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії по дезінформації в Україні. В цілому під час цієї операції Facebook виявив та видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп.
Усі видалені акаунти пов'язані з київським PR-агентством Pragmatico. Ця піар прокладка витратила на рекламу та просування своїх ботів та аккаунтів дезінформації $ 1,6 млн. Серед видалених FB-сторінок - лайномети Hyser, Znaj.ua, Politeka. За інформацією Фейсбук сторінками і групами керували фейковий акаунти, їх імена постійно міняли.
пришли мне паследнюю с любой стороны, а то я растерялся...
Портнов піде і сам себе посадить.
Хоча чо. Гонтарева он сама свій будинок спалила же. Тоді і Портнов сам себе посадить. .
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226653/
Потужна ЗЕреформа в ГРБ усе...
ПОРТЯНКУ сливают как одно дело в унитазе?
ги
Народо население не возможно назвать НАРОДОМ!
они хотят в СОВОК!
Жаль пацанов погибших за это СТАДО...
від слова "апорт"
приносить апортики хмуйлу
Только держите этот секрет в тайне!
Возможно в результате расследования ему удастся выйти на самого себя!
Це буде НАЙКРАЩА реклама статевого вялічія!