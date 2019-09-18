 Рада в четвер може призначити нову ЦВК, але є деякі затримки від фракцій з кандидатами, - Качура

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.
За його словами, є десь 60% ймовірності того, що питання ЦВК буде розглянуто в четвер.
"Велика ймовірність того, що буде розглянуто (питання ЦВК. - Ред.), але це питання також корелюється з усіма фракціями. Не тільки наша фракція приймає всі ці рішення, я знаю, що є деякі затримки від деяких фракцій зі своїми кандидатами. Після того, як пройде процедура, президент подасть, комітет невідкладно розгляне всі ці кандидатури, схвалить і потім вже буде в стінах парламенту", - зазначив Качура.
Він висловив надію, що це питання розглянуть за останні три пленарні дні, які залишилися.
Про те, що питання ЦВК можуть розглянути в четвер повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам у кулуарах парламенту.
"Завтра буде про прокуратуру, про суди, про приватизацію, про пайовий внесок, можливо про ЦВК і про столицю", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.
А «вони»?
Ви про ЦВК? Та вони плювати на нас хотіли.
Скабеевьі, Соловьев-Шапиро и прочая, прочая, антиукраинская шелупень сегодня бухают.
Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все». Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное. Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
Навпаки, ще й як дозволимо, на жаль. Бо наслідки цієї пошесті стануть наочними для Зє-бидлоти лише наприкінці 1 кварталу 2020-го, якщо не пізніше. А до того часу воно буде рости й ширитися.
Їм сказали: "Будь собою! Тупий це круто!" і вони стали собою. Хоч би діти встигли виїхати.