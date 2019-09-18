 Рада проведе парламентські слухання з безпеки журналістів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
За ухвалення проєкту постанови №2129 проголосували 335 депутатів за мінімально необхідних 226.
Кабінет Міністрів має підготувати інформаційно-аналітичні матеріали до слухань до 28 жовтня.
На слухання будуть запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій, науковців та експертів, а також журналісти з-поміж працівників загальноукраїнських та регіональних засобів масової інформації.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 16 вересня, в Офісі Президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України.
"Предположим, что женщина - это человек.
Тогда молодая женщина - это молодой человек.
Но всем известно что молодой человек - это не женщина.
Мы пришли к противоречию. А значит наши изначальные предположения были неверны."
"В Офисе президента провели первое заседание совета по свободе слова. Результаты засекретили"
перат
Пускай печатают зеленую правду и ниче не боятся)