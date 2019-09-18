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 Політика України
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 Рада проведе парламентські слухання з безпеки журналістів

Верховна Рада ухвалила рішення провести парламентські слухання на тему "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення" 6 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

За ухвалення проєкту постанови №2129 проголосували 335 депутатів за мінімально необхідних 226.

Кабінет Міністрів має підготувати інформаційно-аналітичні матеріали до слухань до 28 жовтня.

На слухання будуть запрошені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій, науковців та експертів, а також журналісти з-поміж працівників загальноукраїнських та регіональних засобів масової інформації.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок, 16 вересня, в Офісі Президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У країні, де кожні 4 дні б'ють журналістів, потрібно починати не з регулювання, а із захисту свободи слова, - Решетилова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149125
 
 
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А что их безопасить,все они работают на больших и жирных шишек и прекрасно себя чувствуют,обезопасьте людей от грабительских тарифов,от взяточников и высоких налогов.
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Так сначала они должны понять кто такие люди. А то вот есть доказательство, что женщина - это не человек:
"Предположим, что женщина - это человек.
Тогда молодая женщина - это молодой человек.
Но всем известно что молодой человек - это не женщина.

Мы пришли к противоречию. А значит наши изначальные предположения были неверны."
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Нужно издать закон чтобы журналисты получали только минимальную зарплату 90% налог на прибыль, а то никакой ответственности за свое враньё...
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Это сигнал, что бы не сували свои журналистские носы в их темные дела. Вон уже жгут дома честных банкиров и заместителей начальников из калашей стреляют среди бело дня Рада проведет парламентские слушания по безопасности журналистов - Цензор.НЕТ 5296
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Результаты засекретят! Бенина свобода слова - такая.

"В Офисе президента провели первое заседание совета по свободе слова. Результаты засекретили"
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якщо заговорили про "безпеку"--значить обмежать журналістську діяльність
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чтобы журналист себя безопасно чувствовали главное это вести репортажи на безопасном расстоянии, а то за необоснованные матюги в божьем храме могут и кадилом навернуть.
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Выдавать материалы журналистам прям в АП на первом єтаже в окошке.
Пускай печатают зеленую правду и ниче не боятся)
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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