 Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Водночас, як зазначають в українській розвідці, для підвищення рівня спеціальної підготовки диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжують прибувати військовослужбовці з елітних підрозділів спецпризначення ЗС РФ.

При цьому, як повідомляє ГУР Міноборони України, новоприбулі на окуповану територію кадрові російські військовослужбовці відрізняються вкрай негативним ставленням до місцевого населення, особливо до т.зв. "нових громадян Росії", що працюють в системі матеріально-технічного забезпечення противника.

"У зв'язку з цим зросла кількість застосування зброї у разі виникнення конфліктних ситуацій. Зокрема, 15 вересня ц.р. при спробі застосувати зброю в громадському місці під час суперечки з представниками т.зв."місцевих правоохоронних органів", був важко поранений російський окупант", - сказано в повідомленні.

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