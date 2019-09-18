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Все про:армія РФ (1993) Міноборони (2788) розвідка (1462)

 Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР

Командування ЗС РФ посилює підрозділи російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях за рахунок призначення на первинні офіцерські посади випускників російських вищих військово-навчальних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Водночас, як зазначають в українській розвідці, для підвищення рівня спеціальної підготовки диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжують прибувати військовослужбовці з елітних підрозділів спецпризначення ЗС РФ.

При цьому, як повідомляє ГУР Міноборони України, новоприбулі на окуповану територію кадрові російські військовослужбовці відрізняються вкрай негативним ставленням до місцевого населення, особливо до т.зв. "нових громадян Росії", що працюють в системі матеріально-технічного забезпечення противника.

"У зв'язку з цим зросла кількість застосування зброї у разі виникнення конфліктних ситуацій. Зокрема, 15 вересня ц.р. при спробі застосувати зброю в громадському місці під час суперечки з представниками т.зв."місцевих правоохоронних органів", був важко поранений російський окупант", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149124
 
 
 Топ коментарі
 
тю...как жеж так? а нам через пол года там выборы проводить! да, нардеп Яременко???
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а мы НЕНАВИДИМ и тех и других!!!
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А 🤡🐒🤢 клован ,втирал своим 73%🐑🐏- сугубо местные повстанцы ! Брехло ваш Зельцман!!!!
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А їхтамнєти не долюблюють обдроченчів ! От така руцька малоросія !😆
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Один чих Трампа(сожжение "кропуса днр" ) и Путин делает вот так:


А потом Маха Захаха делает вот так:

А потом Путин на Франции с Микроном делают во как:


Но для этого нам нужен в кресле мин МЗС - кто-то такой как ...... ну там как бы ..... наверное как тот вот что ----

Прибывшие на Донбасс российские военные крайне недолюбливают "новых граждан РФ". Растет количество конфликтов и перестрелок, - ГУР - Цензор.НЕТ 8923
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тю...как жеж так? а нам через пол года там выборы проводить! да, нардеп Яременко???
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Как по мне везде где не голосуют в большинстве за ПЕС выборы проводить смысла нет Прибывшие на Донбасс российские военные крайне недолюбливают "новых граждан РФ". Растет количество конфликтов и перестрелок, - ГУР - Цензор.НЕТ 5013
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Він сам покаже приклад ,і буде балатуватися в Криму !😆
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Чому б не відправити нардепа яременка на передову, для організації підготовки до виболів. Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР - Цензор.НЕТ 7357
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а зі сторони України...відводять війська...не стрелять в атвет...міст розміновують
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Так перестреляйте их нафик, ото я бы терпел "новых граждан".
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Рабы ненавидят своих рабов.....

И это наука для нашего днобасского народца.

Кстати, для меня будет знаком "сдачи", если эту эмблему Контрразведчиков изменят.
Это будет просто знак - "прихади братья".
Это реально будет "красная линия". Кроме этого герба, силовики не имеют ничего(за "честь" - не базарю).
Кроме этого знака, не остается ничего. И да, туристические агентства будут работать "наполную".
Ибо никто не видит "каната" шоб вітянуться из пропасти.
хочу ошибаться, но Рашка нас таки доконала походу.
будет "чудо" если кто-то вытянет. это объективно. если шо. и не только Рашка постаралась то....
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А прибывшие в кацапию тихие и спокойные
Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР - Цензор.НЕТ 982
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Гады кто им разрешил гумус вывозить?Прикапывать на месте и точка.
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Новый аэропорт Днепру не светит , новый мост в Станице Луганской строят . Где справедливость ?
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Думаю ,будет отвод войск и со стороны ОРДЛО.Потому и загоняют сюда кадровых,чтобы исключить эксцессы на время переговоров.Не знаю насколько правда ,но проскочила информация от миссии ОБСЕ о начале работ на противоположной стороне моста в Станице Луганской и подъездах к нему и явно не на деньги ОРДЛО(в кармане- вошь на аркане),а на денюжку орды.Население орды сейчас готовят информационно к разводу войск.Дай Бог ,чтобы наши хлопцы перестали гибнуть..Вроде на октябрь запланирован нормандский формат по обсуждению обмена и формулы Штайнмайера.Диалог с врагом нужен,чтобы люди не гибли.Ура-патриотам желательно стулить пельку и поменьше разглашать тайны.
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Формула штанмаера ето план Путина вы этому так рады???
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в нього сьогодні нова методичка, з неї він і пише, а так йому пох чи я то формула чи хто той пукін
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Её будут обсуждать,а не принимать.Разницу чувствуете.Тем более в нормандском формате,где люди будут ясно видеть ,кто чего хочет.Без истерик и закатывания глаз.Не от хорошей жизни Пуйло соглашается.Прижало.Вероятно он хочет выйти ,но поимев свой интерес.Но это ему вряд ли удастся.Мировая держава с экономикой Нидерландов.Правда смешно?На переговорах с плешивым Мурло за спиной у Зе будут и Макрон и Меркель и Трамп и Джонсон.Это главное.А переговорщик Зе -прекрасный и глава МИД -интеллегентный и образованный.Есть с кем посоветоваться ,есть кому подставить плечо.Транзит газа уже увеличился и на наших условиях..
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Ну позиция Зеленского и Ко уже ясна: Пути не при делах.
Из-за вас началась война: топ-чиновница офиса Зеленского оскандалилась с высказыванием к ветеранам АТО (видео)

Так шо договариватся придется не москалями, а с апалченцами, которых обидели патриоты Украины.
И хто б там не стоял "за спиной", у них одна позиция будет - "это ваш внутренний конфлик, сами и разбирайтесь"
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На заборах и сортирах много чего пишут,но нужно мозги иногда включать,чтобы знать, где помои.Богдан признал ,что в СН много умалишённых.Но они тоже граждане и их будут учить,как правильно нажимать кнопки.Примут Императивный мандат и начнут фракцию СН по Лукашенковски пертрахивать
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А местные уже являются кормильцами Запоребрика? Или пока разметают гуманитарку ООН?
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...растет количество конфликтов и перестрелок(с). И кроме того пять лет подряд ГУР сообщает нам, что там растет пьянство и дезертирство, а также дезертирство и пьянство. И что местное население жутко их всех ненавидит и потому растет мордобой в местных наливайках. В итоге, по самым скромным подсчётам, лугандонское войско разбежалось ещё в прошлый четверг и, выходит, Донецк практически наш. Хоп и в дамки, то есть наши вороженьки сами по себе сгинули легко и просто. Ну как роса на солнце. И так пять лет подряд.
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Русский мир такой беспощадный, что убивает самых лояльных к себе людей, разрушает все на территориях, где махали триколором и встречали с хлебом-солью.
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Наш новий веселий президент радісно оголосив, що на зустрічі Нормандської четвірки, вже у вересні 2019 р. будуть розглядати, читай приймати, т. зв. «формулу Штайнмаєра» як спосіб реалізації Мінських домовленостей. Розлянемо, що воно до чого і, що це означає особисто для тебе?

Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР - Цензор.НЕТ 4873
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Нормандська четвірка - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Тобто, збираються президенти: Макрон (Франція), Путін (РФ), Зеленський (Україна) і поки канцлер Меркель (ФРН), і намагаються домовитись, аби Путін забрав своїх орків з України. Принаймі, так було до обрання Зеленського президентом…Формула Штайнмаєра - запропонований колишнім міністром закордонних справ ФРН спосіб реалізації Мінських домовленостей на користь Росії:
а) Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу;
б) Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ;
в) Україна оголошує амністію всім бойовикам;
г) Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти;
д) На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська;
е) З Росії знімаються санкції.
У тому, що «Формула Штайнмаєра» буде прийнята в найгіршому для України вигляді сумніватись немає сенсу. Адже:
а) Макрон хоче зняття санкції з РФ, аби французький бізнес мав прибуток, плюс «замирення» і припинення війни між РФ і Україною підтримало б його особистий в'ялий рейтинг;
б) Меркель - німецькі бізнесмени давно вимагають поновлення торгівлі з РФ, плюс Меркель бажає піти з посади, завершивши такий складний конфлікт в Європі;
в) Зеленський - або прямо працює на РФ, або настільки слабкий і контрольований зовнішніми силами, що свідомо здає суверенітет, ініціює наш програш у війні. Тобто вся «нормандська компашка» працюватиме виключно в угоду інтересам Путіна.
Що планується зробити розібралися, тепер особисто до тебе, мій любий друже. Ти втомився від війни, тебе задовбало платити військовий збір, АТОшники зі своїми вимогами кумарять. Ти радієш, що скоро «пєрєстанут стрєлять, всьо будєт как раньше: баня, водка, вот єто всьо». То я тебе трішечки порадую:В лавах 1-го та 2-го корпусів «народних міліцій» «дирявих республік» близько 30 000 (тридцяти тисяч) відбірних голодних орків.
Думаєш вони сидітимуть у своїх бантустанах, де вже навіть металоломом складно розжитись?
- Ні, вони поїдуть в наші міста,
Думаєш, вони поїдуть вбивати мене і таких, як я (військових, добровольців, волонтерів)?
- Ні, ми, хто воював, добре знаємо їх, а вони знають за нас, знають, що отримають таку відповідь, що кров'ю вмиються. Орки приїдуть грабувати, катувати, вбивати тебе і твоїх рідних. У тебе є квартира, машина, будиночок, а якщо ще й бізнес, то ти взагалі солоденький 😉 Мені ти, зрозуміло, що не віриш, спитай біженців з Донецька/Луганська, як орки призначали «укропами» власників непоганих автомобілів (автомобілі - оркам, колишній власник - в покинуту шахту, на підвал в кращому випадку).За вибори на Донбасі, за відновлення знищеної орками інфраструктури заплатиш теж особисто ти, ну не з Коломойського ж гроші брати, правда?Орки з «народних міліцій» ще й будуть легальними поліцейськими. Тобі ж не подобались наші, правда? Сподобаються «народні міліціонери» луганди. Тобто грабувати, ґвалтувати, вбивати орки будуть на законних підставах.Представники «влади дирявих рицпублік» (Пушилін і Пасічник) будуть засідати в Раді чи Кабміні, хоча для тебе це якраз найменша проблема після побачення з орками.З мишейбратьєв знімуть санкції, для тебе це означає, що Росія буде гарно стимулювати орків фінансово і потік зброї/техніки з мордора тільки ширшатиме, орків ставатиме більше, а тєрпіл (ти саме в цій когорті) все менше, відповідно «доїти» тебе будуть все інтенсивніше.
А тепер до головного. Все це гарні історії, але вони описують твій приватний випадок. А що відбудеться з країною?
Зрозуміло, що тебе такі речі не цікавлять, тебе цікавлять "Свати" по ящику й блатняк по радіо, але поцікався в гуглі або попитай знайомих, чому добровольці попхались на той Донбас в 2014 р. У 90% відповідей ти почуєш:
"Я поїхав на Донбас, аби війна не прийшла до мене додому".
В країні почнеться справжня громадянська війна. Думаєш ветеран, що тримав Донецький чи Луганський аеропорт не чинитиме опору біснуватим оркам? Чинитиме. Не ти (ти ж не дурень лізти перед батька в пекло), твій сусід не витримає поборів, принижень, катувань…, почне шмаляти/різати «народних міліціонерів». Звичайні українські поліцейські переважно будуть на боці орків, надто соціально близький елемент. Вони ж з радістю указуватимуть заїжджим «опергрупам» заможні обістя, та допомагатимуть за «толіку малую», не сумнівайся!
Ти втомився від війни на Донбасі, тоді Донбас з війною йдуть до тебе!!!ДМИТРО КАЙТАНЮК https://dilo.net.ua/dumka/formula-shtajnmayera-v-*******-pochnetsya-spravzhnya-gromadyanska-vijna/
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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Ану давай шнель в ОРДЛО - там і кізяки, і кадирівці... просто ідеальний плацдарм для випробовувань сексуального вялічія
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Думаю,что все эти сообщения - о конфликтах,о недовольствах в ордло не что иное,как промывание мозгов.Цель - убедить украинсих граждан,что донбасс хочет в Украину.Скоро нам провтыкают,что там вообще процветает партизанщина.ЧУШЬ.80% ордлынцев не хотят возвращения в Украину.Объясняют так - нам хохлы платят пенсии и путин платит,компенсацию,за войну.Тарифы на коммуналку в несколько раз ниже,цены на продукты как в Украине.Зачем нам возвращаться?Нам и так хорошо.Вот если стрелять перестанут,то вообще будет суппер.
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В США посчитали, сколько человек погибнут в случае ядерной войны между НАТО и РФ
Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области.
В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек.Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР - Цензор.НЕТ 362
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