 Прибулі на Донбас російські військові вкрай недолюблюють "нових громадян РФ". Більшає конфліктів і перестрілок, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Водночас, як зазначають в українській розвідці, для підвищення рівня спеціальної підготовки диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, через неконтрольовані Україною ділянки кордону продовжують прибувати військовослужбовці з елітних підрозділів спецпризначення ЗС РФ.
При цьому, як повідомляє ГУР Міноборони України, новоприбулі на окуповану територію кадрові російські військовослужбовці відрізняються вкрай негативним ставленням до місцевого населення, особливо до т.зв. "нових громадян Росії", що працюють в системі матеріально-технічного забезпечення противника.
"У зв'язку з цим зросла кількість застосування зброї у разі виникнення конфліктних ситуацій. Зокрема, 15 вересня ц.р. при спробі застосувати зброю в громадському місці під час суперечки з представниками т.зв."місцевих правоохоронних органів", був важко поранений російський окупант", - сказано в повідомленні.
А потом Маха Захаха делает вот так:
А потом Путин на Франции с Микроном делают во как:
Но для этого нам нужен в кресле мин МЗС - кто-то такой как ...... ну там как бы ..... наверное как тот вот что ----
И это наука для нашего днобасского народца.
Кстати, для меня будет знаком "сдачи", если эту эмблему Контрразведчиков изменят.
Это будет просто знак - "прихади братья".
Это реально будет "красная линия". Кроме этого герба, силовики не имеют ничего(за "честь" - не базарю).
Кроме этого знака, не остается ничего. И да, туристические агентства будут работать "наполную".
Ибо никто не видит "каната" шоб вітянуться из пропасти.
хочу ошибаться, но Рашка нас таки доконала походу.
будет "чудо" если кто-то вытянет. это объективно. если шо. и не только Рашка постаралась то....
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Из-за вас началась война: топ-чиновница офиса Зеленского оскандалилась с высказыванием к ветеранам АТО (видео)
Так шо договариватся придется не москалями, а с апалченцами, которых обидели патриоты Украины.
И хто б там не стоял "за спиной", у них одна позиция будет - "это ваш внутренний конфлик, сами и разбирайтесь"
а) Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу;
б) Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ;
в) Україна оголошує амністію всім бойовикам;
г) Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти;
д) На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська;
е) З Росії знімаються санкції.
У тому, що «Формула Штайнмаєра» буде прийнята в найгіршому для України вигляді сумніватись немає сенсу. Адже:
а) Макрон хоче зняття санкції з РФ, аби французький бізнес мав прибуток, плюс «замирення» і припинення війни між РФ і Україною підтримало б його особистий в'ялий рейтинг;
б) Меркель - німецькі бізнесмени давно вимагають поновлення торгівлі з РФ, плюс Меркель бажає піти з посади, завершивши такий складний конфлікт в Європі;
в) Зеленський - або прямо працює на РФ, або настільки слабкий і контрольований зовнішніми силами, що свідомо здає суверенітет, ініціює наш програш у війні. Тобто вся «нормандська компашка» працюватиме виключно в угоду інтересам Путіна.
Що планується зробити розібралися, тепер особисто до тебе, мій любий друже. Ти втомився від війни, тебе задовбало платити військовий збір, АТОшники зі своїми вимогами кумарять. Ти радієш, що скоро «пєрєстанут стрєлять, всьо будєт как раньше: баня, водка, вот єто всьо». То я тебе трішечки порадую:В лавах 1-го та 2-го корпусів «народних міліцій» «дирявих республік» близько 30 000 (тридцяти тисяч) відбірних голодних орків.
Думаєш вони сидітимуть у своїх бантустанах, де вже навіть металоломом складно розжитись?
- Ні, вони поїдуть в наші міста,
Думаєш, вони поїдуть вбивати мене і таких, як я (військових, добровольців, волонтерів)?
- Ні, ми, хто воював, добре знаємо їх, а вони знають за нас, знають, що отримають таку відповідь, що кров'ю вмиються. Орки приїдуть грабувати, катувати, вбивати тебе і твоїх рідних. У тебе є квартира, машина, будиночок, а якщо ще й бізнес, то ти взагалі солоденький 😉 Мені ти, зрозуміло, що не віриш, спитай біженців з Донецька/Луганська, як орки призначали «укропами» власників непоганих автомобілів (автомобілі - оркам, колишній власник - в покинуту шахту, на підвал в кращому випадку).За вибори на Донбасі, за відновлення знищеної орками інфраструктури заплатиш теж особисто ти, ну не з Коломойського ж гроші брати, правда?Орки з «народних міліцій» ще й будуть легальними поліцейськими. Тобі ж не подобались наші, правда? Сподобаються «народні міліціонери» луганди. Тобто грабувати, ґвалтувати, вбивати орки будуть на законних підставах.Представники «влади дирявих рицпублік» (Пушилін і Пасічник) будуть засідати в Раді чи Кабміні, хоча для тебе це якраз найменша проблема після побачення з орками.З мишейбратьєв знімуть санкції, для тебе це означає, що Росія буде гарно стимулювати орків фінансово і потік зброї/техніки з мордора тільки ширшатиме, орків ставатиме більше, а тєрпіл (ти саме в цій когорті) все менше, відповідно «доїти» тебе будуть все інтенсивніше.
А тепер до головного. Все це гарні історії, але вони описують твій приватний випадок. А що відбудеться з країною?
Зрозуміло, що тебе такі речі не цікавлять, тебе цікавлять "Свати" по ящику й блатняк по радіо, але поцікався в гуглі або попитай знайомих, чому добровольці попхались на той Донбас в 2014 р. У 90% відповідей ти почуєш:
"Я поїхав на Донбас, аби війна не прийшла до мене додому".
В країні почнеться справжня громадянська війна. Думаєш ветеран, що тримав Донецький чи Луганський аеропорт не чинитиме опору біснуватим оркам? Чинитиме. Не ти (ти ж не дурень лізти перед батька в пекло), твій сусід не витримає поборів, принижень, катувань…, почне шмаляти/різати «народних міліціонерів». Звичайні українські поліцейські переважно будуть на боці орків, надто соціально близький елемент. Вони ж з радістю указуватимуть заїжджим «опергрупам» заможні обістя, та допомагатимуть за «толіку малую», не сумнівайся!
Ти втомився від війни на Донбасі, тоді Донбас з війною йдуть до тебе!!!ДМИТРО КАЙТАНЮК https://dilo.net.ua/dumka/formula-shtajnmayera-v-*******-pochnetsya-spravzhnya-gromadyanska-vijna/
Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области.
В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек.