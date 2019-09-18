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 Політика України, Суспільство
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Все про:Ратушняк (3) суд (5525) злочини проти Майдану (21)

 Розстріли на Майдані: суд заочно заарештував заступника міністра МВС при Януковичі

Печерський районний суд Києва заочно заарештував ексзаступника міністра внутрішніх справ, якого підозрюють за 8 статтями Кримінального кодексу в справі про вбивства активістів Майдану в лютому 2014 року.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

ГПУ підозрює ексзаступника міністра в перевищенні влади і службових повноважень з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, організації умисних убивств і замахів на умисні вбивства учасників масових акцій в центральній частині Києва в період із 18.02.2014 по 20.02.2014 та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у Києві. Підозру висунуто за ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 27, пп. 1, 5 та 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 258 КК України.

Суд 16 вересня задовольнив клопотання прокуратури про його заочний арешт.

В офіційному повідомленні не називається ім'я підозрюваного, але кваліфікація правопорушень вказує на колишнього заступника міністра Віталія Захарченка - Віктора Ратушняка.

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Ратушняка було призначено заступником глави МВС 13 січня 2012 року, звільнено 4 березня 2014 року. За неофіційними даними, він переховується в Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149123
 
 
 Топ коментарі
 
Фігня все це..
В країну повернулись ригі. У владу теж.
Про що можна говорити ?
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Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче

Звереют. Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче - Цензор.НЕТ 5281
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теперь пытать будут...заочно!...(ну показания выбивать...) Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче - Цензор.НЕТ 8159
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Заочно и расстрел не очень болезненный
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Фігня все це..
В країну повернулись ригі. У владу теж.
Про що можна говорити ?
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Прошлые 5 лет у нас был президентом человек который был министром экономики при рыгах и вы же как-то терпели Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче - Цензор.НЕТ 1537
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Хоча й заочно, це ж класно. Тепер може й очно засудять, скажімо Портнова. А що, до речі, чути про Багатирьову? А там, соромлюсь, сказати вголос, скажу пошепки, на арест чекає ціла череда бувших ригів, а тепер, вони нові обличчя в СН...
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Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче

Звереют. Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал замминистра МВД при Януковиче - Цензор.НЕТ 5281
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теперь пытать будут...заочно!...(ну показания выбивать...)
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Це фіглярство. Думаю, влада дурить народ на приватну користь. Відволікає увагу таким способом, повзучи своїм курсом.
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Заочно арестовывают, "очно" отпускают... Круговорот говна в природе.
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с связи с вынесением заочного постановления, заочно премировать состав суда
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Давайте подождем взвращения... когда вернется, как портнов, и пройдет в Раду, как прокурор Мурка, тогда и посмотрим...
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заочно арестовали, заочно допросили, заочно отпустили под надзор...
и все бы хорошо - но твари то свои дела делали не заочно.
сказать шо меня украинские суды поражают - ето ничего не сказать...
та и не хочется...
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Вы можете его заочно и побить и отпустить на поруки или под личное обязательство... Дебилы мля...
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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