 "Я не знаю, хто там замовник, але видається дивним у день приїзду МВФ", - Арахамія про підпал будинку Гонтаревої

Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що воно видається дивним. Я не знаю, хто там замовник, але видається дивним у день приїзду МВФ. Якщо хтось хотів би завдати шкоди, то він би робив це тихо", - вважає нардеп.
Він додав, що вважає, що це сталося не випадково в день приїзду МВФ.
"Зараз всі слідчі органи, правоохоронні, налаштовані показати якийсь швидкий результат розслідування", - зазначив нардеп.
За словами Арахамії, ця подія може вплинути на інвестиції в країну та її репутацію.
"Я думаю, що це може вплинути (на надання кредиту від МВФ. - Ред.). Я займаюся інвестиціями і скажу, що вчора вся західна преса дуже в негативному контексті висвітлювала ці події з України. Це заважає підвищенню нашого інвестиційного рейтингу, це заважає країні. Я вважаю, що потрібно дійсно провести нормальне і швидке розслідування і знайти цих людей, хто б вони не були, тому що це дуже поганий удар по репутації країни", - зазначив голова фракції "Слуга народу".
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
- Известно чьих, - пожал плечами Радуцкий. - Читал у Дубинского, что на днях Порошенко убил собаку и дюжину милых котят, но не съел их, как обычно, а разослал по киоскам быстрого питания. Дальше объяснять?
Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все». Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное. Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
Препятствие только одно: армия (включая мобрезерв). Олигархам нужно послушное стадо, а не территория на которой идёт партизанское сопротивление.
Может, не надо было сносить Пороха ? Ему Запад доверял, а вашу шайку считает арлекинами на побегушках у Бени и других местных феодалов.
Где это видано чтобы бараны выбирали себе пастуха ?
Идиоты, что с них взять ?
Бо мвф в эти дни не приезжал)
Его не справедливо проклятые западные капиталисты преследуют за убийства, шантаж, вымогательство и отмывание денег.
Как вобще могло прийти в голову, что человек с такой кристальной репутацией мог посягнуть на чужую собственность?
Какое кощунство связывать этого святого во всех отношениях с зачатым непорочным пальцем ЗЕлюпой?
Им опять Порох в штаны насрал.
Источник: https://censor.net.ua/n3149120
То есть, если дом Гонтаревой сожгли - то и хр*н бы с ним, а вот то, что денег из-за этого могут не дать - вот это вот важно?
Правосудие - оно такое правосудие в стране Портнова и Квартала.
Это ЗЕбанду и зебилов очень роднит и сближает с ****** и кацапами, кстати.
Зеленые человечки - такие зеленые человечки.
Внимательно смотрим на последовательность событий:
"Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была ****** бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля"
Источник: https://censor.net.ua/n3149107
То есть оно все шло как надо, по плану, и только когда оказалось ВДРУГ, что МВФ может денег не дать, опомнились.
Плоховато реагируете Квартал, так и в Ростов не успеете вовремя эвакуироваться.
"Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе"
(https://www.mk.ru/politics/2019/09/18/ukraina-nachala-otvod-vsu-vdol-vsey-linii-soprikosnoveniya-v-donbasse.html)
Выполнение договоренностей Квартала с Кремлем означает, что 15 миллиардов долларов заимствований от МВФ получить не удалось, и деньгу будут tol=ko от РФ за "новомалороссию". То-то на российском политфоруме такое беспокойство по поводу "безвременной кончины" сепара, отпущенного на волю судом Мариуполя. Оказывается, никакие "договоренности", никакие "прорешать" не спасают террористов и их пособников от пuлi в лоб (или осинового кола в ж*пу).