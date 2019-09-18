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 Політика України
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Все про:МВФ (568) підпал (253) Гонтарева (317) Арахамія (54)

 "Я не знаю, хто там замовник, але видається дивним у день приїзду МВФ", - Арахамія про підпал будинку Гонтаревої

Голова Фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що будинок колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої не просто так підпалили в день приїзду делегації МВФ.

Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що воно видається дивним. Я не знаю, хто там замовник, але видається дивним у день приїзду МВФ. Якщо хтось хотів би завдати шкоди, то він би робив це тихо", - вважає нардеп.

Він додав, що вважає, що це сталося не випадково в день приїзду МВФ.

"Зараз всі слідчі органи, правоохоронні, налаштовані показати якийсь швидкий результат розслідування", - зазначив нардеп.

За словами Арахамії, ця подія може вплинути на інвестиції в країну та її репутацію.

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"Я думаю, що це може вплинути (на надання кредиту від МВФ. - Ред.). Я займаюся інвестиціями і скажу, що вчора вся західна преса дуже в негативному контексті висвітлювала ці події з України. Це заважає підвищенню нашого інвестиційного рейтингу, це заважає країні. Я вважаю, що потрібно дійсно провести нормальне і швидке розслідування і знайти цих людей, хто б вони не були, тому що це дуже поганий удар по репутації країни", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149120
 
   
 Топ коментарі
 
Сама Лєрка і спалила,щоб волати про переслідування і отримати статус біжанця у Британії.Це тільки ідіот не розуміє.
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Некоторые считают, что евреи нарочно душились в газовых камерах, чтобы подвести нацистов под суд.
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Вася Рибников точно все описал)- Да, но чьих это рук дело? - без испуга спросил Зеленский.
- Известно чьих, - пожал плечами Радуцкий. - Читал у Дубинского, что на днях Порошенко убил собаку и дюжину милых котят, но не съел их, как обычно, а разослал по киоскам быстрого питания. Дальше объяснять?

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Арахамия, странно то, что этот поджег в принципе имел место быть !!! Вы там слуги коломойского из под хвоста коломойского совсем ни хрена не видите кроме заднициы коломойского?
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На Пантелеймона-Палія было бы в самый раз.
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.з Гонтаревої зробили жертву..ой--ай...заплачте ще.
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Национализация Приватбанка - была ключевым элементом по очищению банковского сектора. Национализация Приватбанка прошла мирно и законно, под кураторством наших международных партнеров. Аудит и расследование после национализации выявили, что Приватбанк работал как пылесос, выводя деньги вкладчиков на счета связанных лиц. И именно это привело к затратам всех налогоплательщиков в размере 5,5 млрд долларов. И теперь, когда преступник уже близок к наказанию, он получает "политическое окно возможностей", через которое летят бутылки с зажигательной смесью и статьи в Financial Times, где говорят о компромиссе. И они попадают в цель. И те инвесторы, которые еще месяц назад были фанатами новой Украины, начинают говорить о том, что глубоко разочарованы и быть реформатором - это сложнее, чем просто шутить или выглядеть как хипстер. Источник: https://censor.net.ua/b3148918
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А чому Високий Суд Лондона не знайшов ніяких мільярдів доларів виведених Коломойським з свого банку? Був лише невеликий відносно трансфер у розмірі 400млн. дол. у свою закордонну дочку. І тому лондонський суд культурно послав Гонтареву з Порошенком на йух і відмовив у їх позові до Коломойського.
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Що таке приїзд місії МВФ! От зняття п"яти з шістьох сторожів з охорони будинку Гонтаревої саме перед нічью пожежі - оце співпадіння!!! І ще цікаво, що будинок спалахнув одночасно з усіх боків, начебто його хтось довго і сумлінно поливав чимсь горючим.
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Ваня! Ты гениален! Я пожалуй создам петицию на сайте прыЗЕдента о назначении тебя главой МВД Я более чем уверен,абсолютно все люди со страничек Цензора тебя поддержат!
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Я вот тоже думаю как можно сжечь так быстро дорогущий дом который строился по всем правилам в том числе противопожарной обработки дерева и дорогих материалов и сигнализации и охранник не успел взять огнетушитель. Ето не стог сена поджечь.
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Звідки Ви знаєте, що охорону знімали? Сама Гонтарєва у інтерв"ю Кошкиній під запис казала, що завжди був тільки один охоронець. А перевірити буде легко.
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30-го августа Зеленский говорит, что депутаты за кнопкодавство будут складывать мандаты. 10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова. Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт. Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди. И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы. Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все». Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи. Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное. Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить. Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти. Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
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Договор о сдаче Украины давно подписан между российскими и украинскими олигархами.
Препятствие только одно: армия (включая мобрезерв). Олигархам нужно послушное стадо, а не территория на которой идёт партизанское сопротивление.
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>Это мешает поднятию нашего инвестиционного рейтинга, это мешает стране.

Может, не надо было сносить Пороха ? Ему Запад доверял, а вашу шайку считает арлекинами на побегушках у Бени и других местных феодалов.
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Аквариум , смена на демократических вьіборах потерявшего доверие народа президента , не назьівается "сносом".
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У народа нет мозгов, есть только телевизор.
Где это видано чтобы бараны выбирали себе пастуха ?
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Это ты про какой народ сейчас гавкнув, псевдосумчатый чуваш?
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Действительно странно, что подожгли именно в день приезда МВФ....другая странность, что Гонтарева , как пишут СМИ недавно застраховала єтот дом (который по сути рухлядь деревянная ) именно от пожара..(конечно может сказать что из-за поджога авто)но, второе совпадение... Третье совпадение - это массовая раскрутка в СМИ темы поджога дома, по сути заурядного случая ..т.к. в Украине в среднем за ОДИН месяц происходит 8 ТЫСЯЧ пожаров..в результате которых за каждый месяц гибнет в среднем 153 человека...т.е. 5 ПЯТЬ человек гибнет на пожарах ежедневно! При этом огромное количество пожаров происходит именно в результате поджогов! О чем никто особо в СМИ не кричит И если вдруг...если вдруг случайно окажется и какое нибудь четвертое совпадение (например Гонтарева будучи богатейшим человеком, сколотившем свое состояние на коррупции и обворовывании украинцев вдруг попросит политического убежища, и вдруг его получит)) то это никак уже не совпадение, а система )
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Сносить будут эту шайку, финансовым бульдозером. Западу они не нужны.
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Так вже ж знесли )) ще й посадять кого зможуть. До Порошенка наврядчи доберуться ..все ж таки мав недоторканість, а от інших посадять
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нинішні ж ще нічого не вкрали ..а ні з бюджету ..ні з фінансування арімії а ні іншим шляхом. Вони поки що лише створили собі диктаторські повноваження. Як будуть їх використовувати ..побачемо. Поки ще лише усувають старих та створюють вертикаль влади
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Вже здали Австралію? То переїзди до нас з тої зданої теріторію, не примушуй себе страждати під окупацією в Австралії. Отримаєш тут статус тимчасово переміщеної особи і будеш, як кіт у сметані.
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де конкретні факти ...здачі ...території??
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ага и под машину она бросилась сама и машину ей спалили и дом то же - все сама - во какая - так может и мы войну начали сами - а не цапы?
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Так вчера представитель ЗЕлюпы вышла к протестующим под ОП и так и сказала ветеранам АТО, что это они начали войну и виноваты во всем этом кровопролитии.
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Не здивуюсь, якщо МВФ, яке фактично співпрацює з корупційними урядами країн, стане на бік цієї шахрайки. Як, власне, і Яресько, яка загнала Україну в кабалу до МВФ.
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Захід теж різний. Ізраїль, наприклад, взагалі в борг не бере. Я теж не беру кредитів. І нікому не раджу. А давати в борг наркоману(корумпованому уряду), це взагалі - злочин.
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Звідки Ви знаєте, що будинок було недавно(!) застраховано? Сама Гонтарєва під запис заявила , що будино НЕ був застрахований. Перевірити буде легко.
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А кому сейчас выгодно чтобы МВФ не дал кредит Украине? Конечно же ето Рашка и Парашенко, чтобы обвинить новую власть в економическом крахе
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Новая власть решила сесть на шпагат: брать бабки у Запада, и дружить с Москвой.
Идиоты, что с них взять ?
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по их зебильной логике - она себя сама сбила для - не ну так то же можно - но это как то по цапски - как и у нас гражданская война
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Або як і у нас шостий рік трішки гешефт з ворогом...
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А сбитие гонтаревой и поджог машины это нормально.
Бо мвф в эти дни не приезжал)
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Вся ваша партия лакеев выглядит как минимум странно и шо ?
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Без сої не обійшлося, вони по повній програмі гадять нинішній владі! А тут на кону міл'ярди. Думаю що без згоди Гонтарєвої цього не могло статися. Неймовірно вигідно їй все це.
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Коломойский - честнейший человек. Его соя оболгала.
Его не справедливо проклятые западные капиталисты преследуют за убийства, шантаж, вымогательство и отмывание денег.

Как вобще могло прийти в голову, что человек с такой кристальной репутацией мог посягнуть на чужую собственность?
Какое кощунство связывать этого святого во всех отношениях с зачатым непорочным пальцем ЗЕлюпой?
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Готовят нарід к тому, что МВФ денег на зебильные программы не даст ибо Гонтарева своим поджогом нанесла «очень плохой удар по репутации страны»
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Так и есть. Зебильня уже знает объяснение того, почему будет сосать и платить в ближайшее время.

Им опять Порох в штаны насрал. "Я не знаю, хто там замовник, але видається дивним у день приїзду МВФ", - Арахамія про підпал будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 2271
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А навіщо народу гроші,епоха зубожіння вже минула,почалася епоха "всеобщего благоденствия"! Он нарід вже оди співає Зебожеству і його родичам,ще трохи і до старшого володьки рукой подать!
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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"потому что это очень плохой удар по репутации страны"
Источник: https://censor.net.ua/n3149120

То есть, если дом Гонтаревой сожгли - то и хр*н бы с ним, а вот то, что денег из-за этого могут не дать - вот это вот важно?
Правосудие - оно такое правосудие в стране Портнова и Квартала.
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Ну они конечно предпочли бы жечь и убивать, кого хотят, когда хотят, и шоб это никак не отразилось на финансировании и репутации потому, что "у вас нет доказательств" и "ихтамнет".

Это ЗЕбанду и зебилов очень роднит и сближает с ****** и кацапами, кстати.

Зеленые человечки - такие зеленые человечки.
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Как же плохо до Квартал информация в голову доходит, хотя они, вроде, не жирафы, и от желудка до головы путь короткий.
Внимательно смотрим на последовательность событий:
"Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
Ранее, в ночь на 5 сентября, была ****** бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.
12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.
Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля"
Источник: https://censor.net.ua/n3149107

То есть оно все шло как надо, по плану, и только когда оказалось ВДРУГ, что МВФ может денег не дать, опомнились.
Плоховато реагируете Квартал, так и в Ростов не успеете вовремя эвакуироваться.
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Впрочем, приминая во внимание вот это сообщение:
"Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе"
(https://www.mk.ru/politics/2019/09/18/ukraina-nachala-otvod-vsu-vdol-vsey-linii-soprikosnoveniya-v-donbasse.html)

Выполнение договоренностей Квартала с Кремлем означает, что 15 миллиардов долларов заимствований от МВФ получить не удалось, и деньгу будут tol=ko от РФ за "новомалороссию". То-то на российском политфоруме такое беспокойство по поводу "безвременной кончины" сепара, отпущенного на волю судом Мариуполя. Оказывается, никакие "договоренности", никакие "прорешать" не спасают террористов и их пособников от пuлi в лоб (или осинового кола в ж*пу).
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