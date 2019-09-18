 "Я не знаю, хто там замовник, але видається дивним у день приїзду МВФ", - Арахамія про підпал будинку Гонтаревої

Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що воно видається дивним. Я не знаю, хто там замовник, але видається дивним у день приїзду МВФ. Якщо хтось хотів би завдати шкоди, то він би робив це тихо", - вважає нардеп.

Він додав, що вважає, що це сталося не випадково в день приїзду МВФ.

"Зараз всі слідчі органи, правоохоронні, налаштовані показати якийсь швидкий результат розслідування", - зазначив нардеп.

За словами Арахамії, ця подія може вплинути на інвестиції в країну та її репутацію.

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"Я думаю, що це може вплинути (на надання кредиту від МВФ. - Ред.). Я займаюся інвестиціями і скажу, що вчора вся західна преса дуже в негативному контексті висвітлювала ці події з України. Це заважає підвищенню нашого інвестиційного рейтингу, це заважає країні. Я вважаю, що потрібно дійсно провести нормальне і швидке розслідування і знайти цих людей, хто б вони не були, тому що це дуже поганий удар по репутації країни", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.