 Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення з РФ $1,3 млрд збитків внаслідок окупації Криму

"Цією ухвалою було задоволено заяву банку про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, від 26 листопада 2018 року.

Зазначені виконавчі листи є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України та відшкодування збитків, завданих Ощадбанку в розмірі близько 1.3 млрд дол. США плюс проценти, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби банку.

Зараз фінустанова проводить необхідні процесуальні дії "для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які були порушені в результаті незаконних дій Російської Федерації на території Криму, і відшкодування завданих збитків".

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Нагадаємо, що 26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США,

Після отримання рішення арбітражу Ощадбанк відповідно до вимог чинного законодавства України подавав позов до Київського апеляційного суду про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу. 17 липня 2019 року Київським апеляційним судом винесено ухвалу про задоволення заяви Ощадбанку.