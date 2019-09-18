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 Політика України
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Все про:компенсації (132) Крим (7483) Ощадбанк (39) Росія (19921) збитки (53)

 Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення з РФ $1,3 млрд збитків внаслідок окупації Криму

Ощадбанк отримав виконавчі документи відповідно до ухвали Київського апеляційного суду.

"Цією ухвалою було задоволено заяву банку про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, від 26 листопада 2018 року.

Зазначені виконавчі листи є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України та відшкодування збитків, завданих Ощадбанку в розмірі близько 1.3 млрд дол. США плюс проценти, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби банку.

Зараз фінустанова проводить необхідні процесуальні дії "для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які були порушені в результаті незаконних дій Російської Федерації на території Криму, і відшкодування завданих збитків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму

Нагадаємо, що 26 листопада 2018 року Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США,

Після отримання рішення арбітражу Ощадбанк відповідно до вимог чинного законодавства України подавав позов до Київського апеляційного суду про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу. 17 липня 2019 року Київським апеляційним судом винесено ухвалу про задоволення заяви Ощадбанку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149119
 
   
 Топ коментарі
 
А нафтогаз уже отсудил у катсапов 3 млрд баксов? Ато кобалев даже премию себе выписал Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с РФ $1,3 млрд убытков из-за оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 3865 Чуствую тут будет та же история...
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с 26 ноября 2018 по июль 2019 года киевский аппеляционный суд думал нужны ли госсударству Украина эти деньги?
Зеленского ждали?
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расскажите-похвастаетесь, когда вырвете с них хоть сотку...)))
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зараз ЗЕ-командоси розберуться з цим неподобством.
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с 26 ноября 2018 по июль 2019 года киевский аппеляционный суд думал нужны ли госсударству Украина эти деньги?
Зеленского ждали?
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Мадам не забывайте про музыкальный инструмент, я знаю вас всегда тревожит эта тема.
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А нафтогаз уже отсудил у катсапов 3 млрд баксов? Ато кобалев даже премию себе выписал Ощадбанк получил исполнительные документы для взыскания с РФ $1,3 млрд убытков из-за оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 3865 Чуствую тут будет та же история...
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Ты что с дуба упал?
Во-первых деньги УЖЕ отсудили, а кацапы послали Нафтогаз с решением суда на три буквы.
Во-вторых Коболев деньги взял не себе, а маме помог, чтобы не нищенствовала в штатах, вот такой заботливый сын, всем бы мамам таких детей.
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расскажите-похвастаетесь, когда вырвете с них хоть сотку...)))
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во как, чем забирать будут? лаптями, лопатами с блинами или озабоченностью западных партнеров?
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Малувато. Та хоч це заберіть. Чи, зараз розроблять схему, як вивести мордор з-під удару, щоб не псувати пАтепленіє?
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В очередь, сукины дети, в очередь! За акционерами ЮКОСа и нафтогазом будете.
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Про НОГА не забудьте, они первыми уже 20 лет в очереди стоят.
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Заслуга Пороха.
а зеЛеная падаль все разворует..и кацапии вернет деньги
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Шо там с триллионами что у Газпрома отсудили?
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Так премии уже получены и потрачены. Остальное им не интересно...
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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Що,Альфа-банк у москалів відбиратимуть?
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