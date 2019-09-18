 Наступного року ми хочемо провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окупованими територіями, - нардеп Яременко

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми прагнемо до виборів в органи місцевої влади в рамках Мінських домовленостей наступного року по всій території України, зокрема, як це передбачають Мінські домовленості, на окупованих територіях.

Чи зможемо ми це реалізувати, чи є в інших сторін переговорного процесу така ж воля, як в України, і таке ж бажання миру, і в тому числі до проведення виборів як маленького етапу настання миру, ми побачимо, це покажуть переговори", - заявив нардеп.

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Яременко переконаний, що українська сторона зберігатиме риторику Президента Володимира Зеленського під час переговорів у "нормандському форматі".

"У мене немає жодних сумнівів, що позиція України на переговорах буде саме такою, як її визначив Президент і міністр закордонних справ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, але й на окупованому Донбасі.