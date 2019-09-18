 Наступного року ми хочемо провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окупованими територіями, - нардеп Яременко

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми прагнемо до виборів в органи місцевої влади в рамках Мінських домовленостей наступного року по всій території України, зокрема, як це передбачають Мінські домовленості, на окупованих територіях.
Чи зможемо ми це реалізувати, чи є в інших сторін переговорного процесу така ж воля, як в України, і таке ж бажання миру, і в тому числі до проведення виборів як маленького етапу настання миру, ми побачимо, це покажуть переговори", - заявив нардеп.
Яременко переконаний, що українська сторона зберігатиме риторику Президента Володимира Зеленського під час переговорів у "нормандському форматі".
"У мене немає жодних сумнівів, що позиція України на переговорах буде саме такою, як її визначив Президент і міністр закордонних справ", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, але й на окупованому Донбасі.
чи як вас там.
сійчас .. вам буде
Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины.
И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.
Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность.
Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнёт метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта.Вам бы бюджет сверстать без денег ВМФ...
Глава Офиса Президента Андрей Богдан убежден, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было выгодно держать пленников в Российской Федерация для влияния на ведущих политиков мира. Об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC.
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.
Нацжены будут рассекать по Горловке и Макеевке с лозунгами "Пушилина на нары !!!"
он же тоже оккупированная территория
Більшість стійких патріотів виїхало звідси , і якщо там є хто за Україну то ії там лишилось ДУЖЕ мало !!
ТО Серед кого зебіли зочуть вибори робити ??
что б потом ткнуть в нос и попросить отчитаться...
но только в кредит
(от без зубов же ходить все будем.....))))...)
цари - это у вас
языкаклавиатуры снял
Кацапи грають в довгу.
За исключением ОСВОБОЖДЕНИЯ!!!
Ви і в Коиму вибори проводитимите і в дамбасє між кацапських танків ?
ЗЛОЧИНЦІ ви.
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При Порошенку ніхто не стрємілся ісполнять мінські соглашєнія, термін дії яких до того ж сплив вже давно, а Штанмаєру з його "формулою" заткнули рота одразу, як тільки він її у 2017 році озвучив, і більш ніж два роки, тобто до сьогодні Формулу Штанмаєра ніхто у світі окрім кацапів не згадував навіть, бо знали, що Україна на неї не піде. Ми тут розмірковували ще скільки десятиліть не проводити вибори в ОРДЛО після визволення території, про паспорт негромадянина щось писали, інші фільтраційні заходи для сєпарів та колаборантів тощо, а бачте як воно все стрімко на 180 градусів повернулося: нова зєлємойська ******* вже "стрємітся" провести вибори в ОРДЛО не пізніше наступного року. Залишилося зєлємойському підписати новий мінськ-3 та закріпити формулу Штанмаєра на папері.
Що б вони хоч трохи стали лояльні Україні їх портібно ще вчити та підготовлювати
Ось якрах і робота на 15 років / Але зебілам дай скріще - бо вони ж не за Україну турбуються !!
/ Якщо би " єті тваі граждане " не ходили б на референдум і не підримували боєвиків то НЯКОЇ війни і НЕ було б ! Пуйлу нінакого було б спертись !! А так Єті твАї граждані ТЕЖ винуваті у війні і вони теж винуваті в загибелі наших патріотів !! Які вибори можуть бути серед них !!
и да.как же Крым?!
путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2019-09-15/putin-vidit-v-zelenskom-unikalnuyu-vozmojnost-chtobyi-realizovat-svoi-tseli-v-ukraine---andrey-illarionov/27908
У меня такое впечатление, что Зебобики постоянно обкуренные ходят......
Хоть стой, хоть падай...
И в Крыму тоже? Запомните высер этого поца.