 "Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових та інших схемах не суперечить КК", - Луценко щодо закону про зменшення тиску на бізнес

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення ВР про декриміналізацію фіктивного підприємництва (ст. 205 КК) означає припинення будь-якої протидії розкраданню бюджетних коштів (ст. 191 КК) та несплати податків (ст. 212 КК) в особливо крупних розмірах.

Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових, конвертаційних чи будівельних схемах - не суперечать чинному Кримінальному Кодексу", - написав Луценко.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.