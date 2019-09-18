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 Політика України
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Все про:Луценко (2645) податки (777) підприємці (118)

 "Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових та інших схемах не суперечить КК", - Луценко щодо закону про зменшення тиску на бізнес

Ексгенпрокурор Юрій Луценко переконаний, що ухвалений парламентом закон про зменшення тиску на бізнес розв'яже руки зловмисникам, які спеціалізуються на виведенні грошей через фіктивні компанії.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення ВР про декриміналізацію фіктивного підприємництва (ст. 205 КК) означає припинення будь-якої протидії розкраданню бюджетних коштів (ст. 191 КК) та несплати податків (ст. 212 КК) в особливо крупних розмірах.

Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових, конвертаційних чи будівельних схемах - не суперечать чинному Кримінальному Кодексу", - написав Луценко.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.

Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових та інших схемах не суперечить КК, - Луценко щодо закону про зменшення тиску на бізнес 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149117
 
   
 Топ коментарі
 
Он яке закінчення епохи бідності "Теперь вывод денег на фиктаря в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК", - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 9540
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всіх злочинців виправдали.
отак...
то при Петі були злочинні офшори.
при Зелі їм дали зелене світло і нічого вже не скажеш, не покритикуєш.
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так они ж стараются не для себя....)))) правда ж ? ))))))
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так они ж стараются не для себя....)))) правда ж ? ))))))
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Ты не гони мне, Сеня, не гони. Здесь Уголовный розыск, а не баня. Нема ни голых, ни дурных. (с) Фима Полужид
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а заметьте...я имен не называл! ))))))
а с чего Вы взяли что я об уважаемом бене? )))))))

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тссс... мені також!
ну просто хоч над столом вішай... коли начинають за нарід хвилюватися)))
цікаво...все по написаному-продиктованому...чи щось ще видумують (отсебятину - по руцьки)))
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всіх злочинців виправдали.
отак...
то при Петі були злочинні офшори.
при Зелі їм дали зелене світло і нічого вже не скажеш, не покритикуєш.
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Надо бы еще педофилию и мокруху декриминализовать (а то что-то беда с этим делом последнее время), вот тогда-то "криминогенная" ситуация поправится просто небывало!
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Вам обещали, что "епоха бідності" закончится. Обещание практически выполнено. А вот хэппиэнда эпохи никто не обещал. Это вы себе придумали.
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так они ж когда обещали, не говорили что "эпоха бидности" закончится для всех.
Для Бени закончилась - и уже хорошо, формально обещание выполнено.
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В народе существуют даже разные сленги относительно фиктивных предпринимателей: фиктарь, фунт, олень, лыжник.
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Це феня ! Кум юа , професіонально нею володіє ! Йому буде , та й була , як знахідка !
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Югик-передаст, а кого ты посадил за слепой траст?
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а слепой траст - это преступление? Серьезно?
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нажираться за счёт нищих сограждан это доблесть семьи порошенок
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а как слепой траст связан с мифическим "наживанием за счет нищих сограждан"?
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Смягчение наказания действует и на прошлые нарушения. Ограбление Привата Кало,мойским теперь шутка для квартала73.
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Закончилась эпоха бедности, воруй себе сколько хочешь... пока российский уг не действует, что вопрос времени с таким количеством зебильных малоросов.
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Та ладно, у нас и през почти по фене базарит "Теперь вывод денег на фиктари в банковских, газовых и прочих схемах не противоречит УК", - Луценко про закон об уменьшении давления на бизнес - Цензор.НЕТ 2114
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Что думают по поводу этого разные антикоррупционеры Шабунины.
Их не видно и не слышно.
Пропали, растворились неизвестно в чем. Может в зеленке?
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а разве этот пропойца способен давать юридические оценки? где оно так наблатыкалось юрЮспрЮденции?
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А чего ты паришься? Тебя это как коснётся, убогий?
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Лукавит Юра ,ввиду малообразованности.Могут ввести внесудебую конфискацию с последующим судебным разбирательством и миллиардными штрафами.А садить только на то время ,пока вернёт награбленное с маржой.
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внесудебная конфискация - это конец инвестициям. Не введут.
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"Могут ввести "
Ага. "Могут"
Я ось теж можу читати думки на відстані, стрибати у висоту на 25м і у довжину на 50...
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Так і через підставну фірму те саме - вивів гроші й ліквідував фірму. Чим цей закон взагалі був корисним?
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чмо картавое... молись чтобы не на пожизненное посадили!!!
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Прибігти в коменти про декриміналізацію фіктивно підприємства й розповідати що Луценко "чмо картаве".
Зе - електорат такий Зе-електорат...
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Вне всяких сомнений юГтдически необГазованный юГа конечно же мудак. Но с другой стороны, если ЗЕбанько не пресечёт вывод бабла в офшоры - грош ему цена, а вся его бурная деятельность - не больше, чем шоу дабы продлить «медовый» период ЗЕ-умиления у электоральных лохопедин и лохмандеев (пані та панове). Однако зиму не обманешь, весна покажет кто где срав.
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Да у него почти все активы в кипрских оффшорах. Ага. Присечёт.
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У ЗЕбанька небывалая электоральная поддержка. Если не оправдает, таким же будет и разочарование. Без деофшоризации не будет никакого экономического роста, тем более обещанных 40%, - если шо и заработают, то всё ж выведут. Любой «медовый» период рано или поздно заканчивается. Популизм хорош в длинную только тогда, когда его можно намазать на хлеб и согреться в холода.
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ЧЕм больше наказание по Ук, тем больше откуп мента с прокурорами. Конфискуй и запрет на открытие субъекта предпринимательства.
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А сколько ты раньше их поймал, этих "фиктари"?
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Добре сказано, але нехай Луценко скаже скільки власників фіктивних фірм посадили за його діяльності, просто я знаю багатьох таких проти кого були відкриті справи і закриті за рішенням суду. Не думаю що суддя прийняв рішення без участі прокурорів...
Хотя тут він правий статтю треба було змінити щоб під ці статті не віджимали бізнес, а не взагалі їх скасовувати.
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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Влада гандо%ів пішла,влада гандон%ів прийшла...
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Прикиньте порохнявые, если Зеленский сделает что либо во вред стране, он как пробка вылетит нах..., и вы тут будете не причем, вы гниды максимум на что способны, пете смачно дупель палировать.
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