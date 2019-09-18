 "Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових та інших схемах не суперечить КК", - Луценко щодо закону про зменшення тиску на бізнес

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення ВР про декриміналізацію фіктивного підприємництва (ст. 205 КК) означає припинення будь-якої протидії розкраданню бюджетних коштів (ст. 191 КК) та несплати податків (ст. 212 КК) в особливо крупних розмірах.
Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових, конвертаційних чи будівельних схемах - не суперечать чинному Кримінальному Кодексу", - написав Луценко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.
а с чего Вы взяли что я об уважаемом бене? )))))))
ну просто хоч над столом вішай... коли начинають за нарід хвилюватися)))
цікаво...все по написаному-продиктованому...чи щось ще видумують (отсебятину - по руцьки)))
отак...
то при Петі були злочинні офшори.
при Зелі їм дали зелене світло і нічого вже не скажеш, не покритикуєш.
Для Бени закончилась - и уже хорошо, формально обещание выполнено.
Их не видно и не слышно.
Пропали, растворились неизвестно в чем. Может в зеленке?
Ага. "Могут"
Я ось теж можу читати думки на відстані, стрибати у висоту на 25м і у довжину на 50...
Зе - електорат такий Зе-електорат...
Хотя тут він правий статтю треба було змінити щоб під ці статті не віджимали бізнес, а не взагалі їх скасовувати.