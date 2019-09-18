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Все про:Дніпропетровщина (600) розтрата (109) РДА (118) Департамент захисту економіки (5)

 У розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів підозрюється чиновниця РДА Дніпропетровщини, - Департамент захисту економіки Нацполіції

Чиновницю РДА Дніпропетровської області підозрюють у розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів під час постачання теплової енергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Департаменту захисту економіки Національної поліції України у Facebook.

Зазначається, що оперативники викрили злочинну схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі послуг із постачання теплової енергії для закладу освіти.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що начальник відділу однієї з районних держадміністрацій області підписала акти виконаних робіт, що містили "завідомо неправдиву інформацію з приводу вартості наданих послуг".

Необґрунтоване завищення тарифу на постачання теплової енергії призвело до завдання збитків державі на загальну суму понад 300 тис. гривень, яку безпідставно було перераховано на рахунок енергопостачальної організації.

"10 вересня, за результатами проведених заходів, начальнику відділу РДА було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито "схему" привласнення державних коштів посадовими особами "Укренерго", - Нацполіція

У розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів підозрюється чиновниця РДА Дніпропетровщини, - Департамент захисту економіки Нацполіції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149114
 
 
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Наконец то борьба с коррупцией. 300 тыс. это ооочень много.
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За яку партію голосувала ця чиновниця?
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Днепропетровщина?!
Даааа...
Почему-то не удивлен
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вроде в раде приняли закон по коррупционерам наказывать бюджетных воров начиная с 1 500 000 или 15 000 000, не помню уже,так шо по любому не виноватая (с)
.. так шо домашний арест это просто беспредел какой то(
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Так всіх треба садити голів, без виключення. Включаючи найбільшу. А олігархи ні в чому не винні - вони фінансують посадки.
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А в неї нема , часом подвійного ггомадянства ? Можливо вона агент зпоребріка !😆
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что-то все кричали, что этот отдел ликвидировали, а он продолжает работать. Зачем был весь этот треп по поводу ликвидации дзе?
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