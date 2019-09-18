 12 воїнів-ветеранів з України візьмуть участь у найстарішому марафоні Європи. Долатимуть дистанції в 42, 21 і 4,5 км

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомили організатори проєкту реабілітації учасників бойових дій під час відкритого спільного тренування ветеранів АТО/ООС і видатних українських легкоатлетів на НСК "Олімпійський".

"Нині триває підготовка до найстарішого в Європі марафону, який відбудеться 6 жовтня 2019 року в місті Кошице (Словацька Республіка). У цьому забігу Україну представлять 12 воїнів-ветеранів, які зазнали поранень під час бойових дій. Семеро осіб бігтимуть марафон дистанціями 42 та 21 кілометр, а п’ятеро ветеранів війни на протезах долатимуть 4,5 кілометра", — проінформував помічник Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Костянтин Винниченко.

Він також подякував посольству Словацької Республіки в Україні та послу за тісну співпрацю, підтримку українських ветеранів і нашої країни.

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Зі свого боку Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні пан Марек Шафін запевнив присутніх, що мужніх захисників України з нетерпінням чекають у Кошице. Посол підкреслив, що участь українських захисників у Кошицькому марафоні стане доброю традицією і ще більше зміцнить дружні відносини між нашими країнами.