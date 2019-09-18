EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1530  34
Матеріали за темою:
Все про:ВМС (427) Міноборони (2788) реформи (1668) Загороднюк (19)

 На реформування ВМС підуть роки, пріоритетним стане розвиток інфраструктури та особового складу, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про плани реформування Військово-морських сил України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас взагалі питання розвитку ВМС – це питання дуже серйозного перегляду. Тому що, як відомо, вийшла з Криму дуже невелика частина, деякі з них звільнилися після цього. І нам треба повністю перебудовувати ВМС. Тобто це не питання тільки особового складу, це взагалі питання розбудови ВМС. Є нова концепція, яка була розроблена деякий час. Але, на жаль, мало з цієї концепції було реалізовано. Тобто ми маємо її зараз повністю запроваджувати. І взагалі це повний перегляд того, яким чином буде ВМС розвиватися", – зазначив Загороднюк.

Він зазначив, що на перебудову ВМС підуть роки, але почнуть її швидко.

"Тому що придбання кораблів і взагалі інфраструктури – це дуже дорого і дуже довго. Якщо, наприклад, будувати один корабель – це декілька років. Звичайно, можна купувати. Як ви знаєте, ми отримуємо кораблі з Америки. Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами", – наголосив міністр.

За його словами, пріоритетним стане розвиток інфраструктури та особового складу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морська авіабригада ВМС освоює модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В. ФОТО

"Передовсім це розвиток інфраструктури. Є таке питання, як розвиток бойової інфраструктури та унеможливлення заходу ворожих сил з моря. Це перше. І, звичайно, розвиток самих кораблів. Тобто нарощування спроможностей. І також це розвиток особового складу, тренування, зміна доктрини", – розповів глава Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149112
 
 
 Топ коментарі
 
По мнению малороссов кормить чужую армию все же дешевле чем свою? На реформирование ВМС уйдут годы, приоритетным станет развитие инфраструктуры и личного состава, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1772
 показати весь коментар
 
Та ви шо ? Та невже? А від Поршенка зрадо*ляді хотіли реформованих ВМС тут і зараз. А тут виявляється потрібні роки.)))))))))))
 показати весь коментар
 
Рада національної безпеки і оборони України

2019 - 177 700,0

2020 - 28 163 846,6
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, да, да .... Это сказки для зебилов. А это реальность:

16.09.19 Бюджет 2020: ні армія ні МВС більше грошей не отримає, зате фінансування РНБО збільшиться у 158 разів.
 показати весь коментар
 
 
Рада національної безпеки і оборони України

2019 - 177 700,0

2020 - 28 163 846,6
 показати весь коментар
 
 
По мнению малороссов кормить чужую армию все же дешевле чем свою?
 показати весь коментар
 
 
Та ви шо ? Та невже? А від Поршенка зрадо*ляді хотіли реформованих ВМС тут і зараз. А тут виявляється потрібні роки.)))))))))))
 показати весь коментар
 
 
А як же крейсер Україна? Перед виборами так кричали, так кричали..
 показати весь коментар
 
"Он отметил, что на перестройку ВМС уйдут годы, но начнут ее быстро.
Источник:https://censor.net.ua/n3149112"

Давай перестраивай за год, а для этого начинай не быстро, а сверхбыстро , а если супербыстро, то следовательно, можешь и за пол-года...
 показати весь коментар
 
 
Щодо фото - позаду строю моряків , той самий сейнер , котрий петя втюхав під виглядом розвідувального судна..
 показати весь коментар
 
 
А что, zебанутые уже что-то лучшее имеют? Ну так покажи!
 показати весь коментар
 
 
А подскажите, на базе какого судна, должен быть построен разведывальный корабль? Спасибо.
 показати весь коментар
 
 
Покажи свої розвідувальні суда, зелена шмаркля? Бігом тільки.
 показати весь коментар
 
 
а разве сывочолый не построил нам москитный флот на своей кузне???
 показати весь коментар
 
 
Москитный флот на то он и москитный что его никто не видит а по документам он есть и из бюджета постоянно ресурсы сосет

 показати весь коментар
 
Простой такой вопрос: а время на это есть?
 показати весь коментар
 
 
Ето правильно. Сначала нужно построить квартиры и бордели для моряков а потом уже приступать к постройке кораблей. У нас же моряки кроме фонтанов и моря не видели.
 показати весь коментар
 
имхо после того как петр алексеич назначил главкомом ВМС Украины танкиста закончившего ташкентское училище на море нам ничего не страшно ... та и владимиру александровичу он походу сподобився
 показати весь коментар
 
Владимир саныч сам кардинально поменял специальность, внеся в институт президентства элемент бурлеска. На реформування ВМС підуть роки, пріоритетним стане розвиток інфраструктури та особового складу, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6776
 показати весь коментар
 
 
художником политиком может стать каждый
 показати весь коментар
 
А що трапилось із справжнім адміралом, морським вовком? А! Зрадив! Як і всі в Криму! Кацапи такі кацапи.
 показати весь коментар
 
столько наговорил а по факту ничего нового и не сказал
 показати весь коментар
 
 
зі слів Міністра оборони випливає, що флот це довго і дорого, то він нам і на_рен непотрібний, можливо, благодетель Трамп, там щось з металобрухту США виділить і то слава богу, підшаманим і тим будемо, активно, лякати Рашку.
 показати весь коментар
 
Знаю, що нарвусь на піндюліну, але все таки. Нафіга флот і кораблі, якщо здавати їх без бою?
 показати весь коментар
 
Покажите дира,министра, который не просит денег сверху. Хуситы за копейки нагнули всех напав на НПЗ в Аравии . .
 показати весь коментар
 
Ага. Наземні ВС за 5 років по суті з нуля відновили
А для реформування ВМС треба "уйдут годьі".
 показати весь коментар
 
 
Да легко.... "Личный соста-а-а-в, развивайсь! Раз-два!"
 показати весь коментар
 
 
Украине не стоит ввязьіваться в разорительную гонку морских вооружений с РФ-ией , ответ на угрозу со стороньі ЧФ может бьіть ассиметричньій и более єффективньій. Например , создание авиаотряда самолетов Ан-170 , вооруженньіх ПКР "Нептун"(Гарпун) и противолодочньіми средствами , способно обнулить возможности российского флота на Черном море. Густая сеть военньіх аєродромов для базирования в Причерноморье имеется. Єто гораздо бьістрее , дешевле и єффективнее строительства морских носителей ракетного вооружения.
 показати весь коментар
 
 
Установка ракет на острове Змеиный например и создать там катерную группу катеров с небольшой базой дозаправки пополнить б/к и тд.и вообще его бы развивать и усилить Китай в море острова на ровном месте строит.Змеиный на 30 км от Одессы с него быстрее обнаружить атаку например.
 показати весь коментар
 
 
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
 показати весь коментар
 
Пусть руководство Украины закажут постройку военных кораблей Корветов в Турции для ВМСУ, если сами пока не можем построить.
Там ВМСУ построят за 2 года один корвет, главное финансы. Таких типа кораблей как корвет ВМСУ нужно 7-9 штук.
 показати весь коментар
 
 
а зрадолюбы говорили что за пару лет можно, мол че за 5 лет ниче не сделано... а вон оно че
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору