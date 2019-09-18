 На реформування ВМС підуть роки, пріоритетним стане розвиток інфраструктури та особового складу, - Загороднюк

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас взагалі питання розвитку ВМС – це питання дуже серйозного перегляду. Тому що, як відомо, вийшла з Криму дуже невелика частина, деякі з них звільнилися після цього. І нам треба повністю перебудовувати ВМС. Тобто це не питання тільки особового складу, це взагалі питання розбудови ВМС. Є нова концепція, яка була розроблена деякий час. Але, на жаль, мало з цієї концепції було реалізовано. Тобто ми маємо її зараз повністю запроваджувати. І взагалі це повний перегляд того, яким чином буде ВМС розвиватися", – зазначив Загороднюк.

Він зазначив, що на перебудову ВМС підуть роки, але почнуть її швидко.

"Тому що придбання кораблів і взагалі інфраструктури – це дуже дорого і дуже довго. Якщо, наприклад, будувати один корабель – це декілька років. Звичайно, можна купувати. Як ви знаєте, ми отримуємо кораблі з Америки. Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами", – наголосив міністр.

За його словами, пріоритетним стане розвиток інфраструктури та особового складу.

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"Передовсім це розвиток інфраструктури. Є таке питання, як розвиток бойової інфраструктури та унеможливлення заходу ворожих сил з моря. Це перше. І, звичайно, розвиток самих кораблів. Тобто нарощування спроможностей. І також це розвиток особового складу, тренування, зміна доктрини", – розповів глава Міноборони.