 На реформування ВМС підуть роки, пріоритетним стане розвиток інфраструктури та особового складу, - Загороднюк

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"У нас взагалі питання розвитку ВМС – це питання дуже серйозного перегляду. Тому що, як відомо, вийшла з Криму дуже невелика частина, деякі з них звільнилися після цього. І нам треба повністю перебудовувати ВМС. Тобто це не питання тільки особового складу, це взагалі питання розбудови ВМС. Є нова концепція, яка була розроблена деякий час. Але, на жаль, мало з цієї концепції було реалізовано. Тобто ми маємо її зараз повністю запроваджувати. І взагалі це повний перегляд того, яким чином буде ВМС розвиватися", – зазначив Загороднюк.
Він зазначив, що на перебудову ВМС підуть роки, але почнуть її швидко.
"Тому що придбання кораблів і взагалі інфраструктури – це дуже дорого і дуже довго. Якщо, наприклад, будувати один корабель – це декілька років. Звичайно, можна купувати. Як ви знаєте, ми отримуємо кораблі з Америки. Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами", – наголосив міністр.
За його словами, пріоритетним стане розвиток інфраструктури та особового складу.
"Передовсім це розвиток інфраструктури. Є таке питання, як розвиток бойової інфраструктури та унеможливлення заходу ворожих сил з моря. Це перше. І, звичайно, розвиток самих кораблів. Тобто нарощування спроможностей. І також це розвиток особового складу, тренування, зміна доктрини", – розповів глава Міноборони.
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Источник:https://censor.net.ua/n3149112"
Давай перестраивай за год, а для этого начинай не быстро, а сверхбыстро , а если супербыстро, то следовательно, можешь и за пол-года...
художникомполитиком может стать каждый
А для реформування ВМС треба "уйдут годьі".
Там ВМСУ построят за 2 года один корвет, главное финансы. Таких типа кораблей как корвет ВМСУ нужно 7-9 штук.