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 Політика України
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Все про:Мірошниченко Юрій (31) ЦВК (825) Шуфрич (223) Батьківщина (345) Опозиційна платформа - За життя (6)

 "Батьківщина" запропонувала кандидатуру Глущенко на посаду члена ЦВК, а ОПЗЖ - Мірошниченка і Дубовика

Фракції "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" запропонували президенту Володимиру Зеленському внести до Верховної Ради кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії

Нардеп Нестор Шуфрич розповів журналістам у кулуарах парламенту про кандидатів від ОПЗЖ: "Ми подали списки. Ми запропонували двох юристів: Сергія Дубовика, він був секретарем виборчої комісії, і Юрія Мірошниченка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько повідомив, що його фракція подала президенту одну кандидатуру - Вікторії Глущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий склад ЦВК Рада може призначити в четвер, ми запропонували 12-13 кандидатів, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Сергій Дубовик обіймає посаду заступника глави секретаріату ЦВК, а в 2004-2007 роках був членом Центрвиборчкому.

Юрій Мірошниченко - нардеп 5-8 скликань колишній член Партії регіонів. 41-й номер списку ОПЗЖ на дострокових парламентських виборах-2019.

Вікторія Глущенко працює в секретаріаті ЦВК.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149111
 
 
 Топ коментарі
 
Від БЮТу- РИГ мірошніченко. Смерди далі
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Мирошниченко буде ще той член ЦВК. Був представником Зека єнакуєвського в парламенті.
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Ось коли будеш на моєму місці, тоді і не покажешся. І зараз теж зникнеш.
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Нехай Мірошніченка оберуть - він плакав на Майдані.
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мертведчука главой ЦИК нужно сделать, а то реванша не будет!!!
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мертвечуку нужно другое сделать, расстрел через повешенье например
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Від БЮТу- РИГ мірошніченко. Смерди далі
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Мирошниченко давайте - он плачет зачётно "Батькивщина" предложила кандидатуру Глущенко на должность члена ЦИК, а ОПЗЖ - Мирошниченко и Дубовика - Цензор.НЕТ 6209 !!!
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Полный ОПЗЖ( Простите за мой французский
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Мирошниченко буде ще той член ЦВК. Був представником Зека єнакуєвського в парламенті.
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коментар відмічено як спам  
 
Яб на твоём месте вообще в этой теме и не показывался
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Ось коли будеш на моєму місці, тоді і не покажешся. І зараз теж зникнеш.
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