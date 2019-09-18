 "Батьківщина" запропонувала кандидатуру Глущенко на посаду члена ЦВК, а ОПЗЖ - Мірошниченка і Дубовика

Нардеп Нестор Шуфрич розповів журналістам у кулуарах парламенту про кандидатів від ОПЗЖ: "Ми подали списки. Ми запропонували двох юристів: Сергія Дубовика, він був секретарем виборчої комісії, і Юрія Мірошниченка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько повідомив, що його фракція подала президенту одну кандидатуру - Вікторії Глущенко.

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Сергій Дубовик обіймає посаду заступника глави секретаріату ЦВК, а в 2004-2007 роках був членом Центрвиборчкому.

Юрій Мірошниченко - нардеп 5-8 скликань колишній член Партії регіонів. 41-й номер списку ОПЗЖ на дострокових парламентських виборах-2019.

Вікторія Глущенко працює в секретаріаті ЦВК.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.