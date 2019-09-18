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 Політика України
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Все про:ВР (5728) Антикорупційний суд (444) Янченко (8)

 Ми розблокували роботу Антикорупційного суду, щоб він міг почати працювати ефективно, - нардепка Янченко

Нардепка від "Слуги народу", заступниця голови антикорупційного комітету Галина Янченко заявила, що правки до законопроєкту про початок роботи Антикорупційного суду розблокували роботу суду.

Про це заявила нардепка від "Слуги народу", заступниця голови антикорупційного комітету Галина Янченко.

"Фактично ми розблокували його роботу для того, щоб суд міг почати працювати ефективно. Нагадаю, згідно з попереднім законодавством, яке нам було залишено у спадок, до суду з перших днів його роботи мало бути передано 3,5 тисячі справ. Така кількість справ - на маленький суд, в якому працює всього 38 суддів. Ми запропонували на початок роботи Вищого антикорупційного суду зосередитися виключно на справах НАБУ і САП - це 200 справ. Їх також багато, але це принаймні реалістично до розгляду", - розповіла Янченко.

За словами нардепки, йдеться про корупційні справи щодо топчиновників.

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Нагадаємо, рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Закону України" Про Вищий антикорупційний суд (ВАКС)" (щодо початку роботи суду)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149110
 
 
 Топ коментарі
 
З нетерпінням чекаю на перші вироки цього суду..
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Алилуя!!! СН разблокировали работу антикоррупционного суда!!!!

Где еще в цивилизованых странах, с верховенством права есть такие суды, а???
Правильно нигде. Потому как в тех странах эффективно работают обычные суды, а у нас имитация бурной деятельности для лохтората, и ведь действует же, посдедние соцопросы показали, СВАТЫ рулят!!!
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головне, щоб збирач гівна, ботоксу та кацапів не відрулив
правда, кацапе?
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З нетерпінням чекаю на перші вироки цього суду..
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"По словам нардепа, говорится о коррупционных дела по топ гопстоп-чиновникам"
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В штатах є чудовий суд..
Чекає на Беню.
А як в нас, питання до Бені будуть ?
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щоб він зміг захистити зпаплюжену честь Святого Бенціона
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Алилуя!!! СН разблокировали работу антикоррупционного суда!!!!

Где еще в цивилизованых странах, с верховенством права есть такие суды, а???
Правильно нигде. Потому как в тех странах эффективно работают обычные суды, а у нас имитация бурной деятельности для лохтората, и ведь действует же, посдедние соцопросы показали, СВАТЫ рулят!!!
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головне, щоб збирач гівна, ботоксу та кацапів не відрулив
правда, кацапе?
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все вірно, але одненьке уточнення: не "Свати", а "Слуга народу"
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А при ком создавался этот суд? Соя, у вас уже полный разрыв шаблона. Горите на работе? Ми розблокували роботу Антикорупційного суду, щоб він міг почати працювати ефективно, - нардепка Янченко - Цензор.НЕТ 2739
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Ну-ну, відкрили суд. Усіх гарантів, включаючи Зеленського, можна вже судити. Хто на черзі? Давайте почнемо з наймолодшого.
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та Янченко, що називає олігархів злом, але не впевнена, що Коломойський - олігарх))
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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пам'ятаю, як вона очолювала Раду громконтролю при НАБУ. після скандалу на оборонці, Рада щось там досліджувала, розслідувала, після чого зробила ганебний висновок: у Раді не знайшли доказів про отримання вигоди набувцями. отак Янченко ще тоді поховала свою репутацію
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