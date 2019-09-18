 Харківська екоінспекція підтримала екоінсталяцію про зникнення тварин на другій Бієнале молодого мистецтва

Тема цьогорічної Бієнале звучить як "Здається, я заходжу в наш сад". Основна теза художніх висловлювань — роль кожної людини в дотриманні ладу у світі, піклування про наш спільний сад.

Інсталяцію Василини Буряник "Фрагменти організмів", як і ще 45 мистецьких проектів, можна буде побачити кожного дня протягом півтора місяця в першій залі основного експозиційного простору Бієнале – історичній будівлі готелю "Харків". Ці простори готелю не використовувалися понад 10 років і були розчищені спеціально для експозиції: сьогодні ревіталізація будівель вважається більш екологічною, ніж побудова нових.

Василина Буряник за фахом дизайнерка, займається експериментальним текстилем, досліджує його можливості та незвичайні засоби використання. Її інсталяція "Фрагменти організмів" має вигляд експозиції природничого музею — у заповнених соляним розчином акваріумах нібито містяться частини тварин, що вимерли. Але якщо придивитися, стає видно ілюзію — художниця створює "експонати" з тканини.

У "формаліні" можна побачити образи істот, життя яких підтримується штучно, і їхнє зникнення спричинить відчутні наслідки для локального природного середовища — фрагменти гребінчастого тритона, спин зубрів, крила дятла та мікроорганізми. З кожною наступною реалізацією Василина Буряник додає нові нюанси до пластично-образного рішення інсталяцій, кажуть кураторки Бієнале: авторка досліджує динамічні трансформації тканини під впливом води, кристалізацію, пігментацію.

"Це все — організми з Червоної книги України. І мій проект зазирає у майбутнє — ці тварини поки що живі, але дуже скоро вони можуть зникнути. Лишаться лише їхні фрагменти в таких ось банках, — пояснює авторка. — Я б хотіла, щоб глядач усвідомив це, й зробив свій внесок у збереження цих дивовижних істот. Щоб допоміг відвернути таке майбутнє".

На думку Василини Буряник, сьогодні такі можливості є — багато державних, громадських та міжнародних організацій опікуються зникаючими видами, й раді будуть допомозі свідомих громадян.

В екоінспекції Харківської області піклування про зникаючі види тварин — одне з основних завдань, каже Євген Оберемок. Спеціалісти установи наглядають за дотриманням у регіоні законодавства щодо відтворення й охорони об’єктів тваринного світу, слідкують за чисельністю диких тварин та відтворенням рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів, охороняють середовища їх перебування.

"З кожним роком тема збереження зникаючих видів не лишається своє актуальності — зазначає Євген Оберемок. — З одного боку, це добре, бо така актуальність спрямовує зусилля держави та суспільства на збереження багатьох видів тварин, які на превеликий жаль зникають. З іншого боку, Червона Книга України все ще рясніє назвами тварин, які балансують на межі зникнення. Кожен шанс нагадати про це треба використовувати. Особливо, якщо це — молоде сучасне мистецтво".

Довідково. Експозиція в готелі "Харків" працюватиме з 11:00 до 20:00 щоденно, тут будуть представлені 28 проектів із основної програми.

Усього у межах Бієнале відбудеться понад 50 подій (у чотирьох програмах: основній, паралельній, дитячій та основній) на 16-ти локаціях у місті. В основній програмі беруть участь 45 художників і художниць з усієї України.

Куратори: Дарина Скринник-Миська, Анастасія Євсєєва, Борис Філоненко. Вхід до всіх локацій основної програми Бієнале вільний. Повний розклад – за посиланням.

Бієнале заснована Міністерством культури України, в 2019 проходить за підтримки Українського культурного фонду, Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради. Головним організатором у Харкові є харківська Муніципальна галерея, організаційними партнерами – PR-аѓенція "Bagels & Letters" та ЦСМ "ЄрміловЦентр".