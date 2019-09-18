 Коломойський про звинувачення Гонтаревої: Готуюся захищати свою честь в українському суді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив LB.ua, коментуючи звинувачення Гонтаревої на свою адресу.
"Я зараз консультуюся з юристами, ми на стадії передсудової підготовки", - сказав Коломойський.
Він уточнив, що йдеться про захист честі і гідності в українському суді.
"Звичайно, вона ж громадянка України, чого я за нею в інших судах бігати буду", - додав бізнесмен.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Там тебе, ублюдку, разьяснят что такое честь.
Сходи посмотри
ОЧЕНЬ хочется,чтоб у Бени все получилось и Приват вернул и эту шмару размазал.
И Портнову удачи с порохом)))
Удачного просмотра)))...
Зебелизм!
Судья то шо сказал? А суд был вообще? А обвинения выдвинуты вообще? Ааа?
Юрий Касьянов
Гонтарева - очень не бедная барышня, и сгоревший дом под Киевом, и автомобиль для неё всё равно что пожар в старом клозете в богом забытом украинском селе. Могла Гонтарева сама свой дом сжечь? - Могла. Просто ради пиара. Мог это сделать Коломойский? - Мог. Ради смеху. Могли это сделать "третьи силы", чтобы посмеяться и над Гонтаревой, и над Коломойским, и над всеми нами? - Запросто.
Куда бОльшей трагедией становятся тысячи рядовых пожаров в старых домах из-за ветхой проводки, из-за того, что кочегарят зимой электрикой, не в силах оплатить газ, из-за глупости, отчаяния, и водки в том числе... В том числе и потому, что в 2015-м люди вдруг резко обеднели когда рухнула гривна под руководством Гонтаревой, а в 2017-м - из-за того, что в падающий ПРИВАТ влили миллиарды денег налогоплательщиков.
Но об этом в газетах не пишут.