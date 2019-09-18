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 Політика України
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Все про:Коломойський (561) суд (5525) Гонтарева (317)

 Коломойський про звинувачення Гонтаревої: Готуюся захищати свою честь в українському суді

Олігарх Ігор Коломойський після звинувачень з боку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої має намір захищати свою честь у суді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив LB.ua, коментуючи звинувачення Гонтаревої на свою адресу.

"Я зараз консультуюся з юристами, ми на стадії передсудової підготовки", - сказав Коломойський.

Він уточнив, що йдеться про захист честі і гідності в українському суді.

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"Звичайно, вона ж громадянка України, чого я за нею в інших судах бігати буду", - додав бізнесмен.

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149107
 
   
 Топ коментарі
 
суд в руках коломойського
я вже знаю кому він допоможе Коломойский на обвинения Гонтаревой: Готовлюсь защищать свою честь в украинском суде - Цензор.НЕТ 9030
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ніт, бо там все по чесному і Беню запроторять років на 20 з конфіскацією.
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Олигарх Игорь Коломойский после обвинений со стороны экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой намерен защищать свою честь в суде. Источник: https://censor.net.ua/n3149107
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Давайте подавайте у суд штату Делавер Коломойский про обвинения Гонтаревой: Готовлюсь защищать свою честь в украинском суде - Цензор.НЕТ 4419
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Гонтарева живе в Лондоні з таким розмахом, що їй ні Гориничі, ні Козин, ні сам Київ не потрібні. Здається, що вона спішить спустити той Трильон гривень, що вкрала в Україні. І це справді важке завдання
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Не, каломойское чмо, непременно в вьісоком суде Лондона.

Там тебе, ублюдку, разьяснят что такое честь.
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Я був,а ви вже там на ти теліпаєтесь-напевно англійчанин-тоді fuck you й надалі.Дякую.
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....."олигарх Игорь Коломойский"!!??....не бизнесмен))...сразу видно за кого цензор(((.
ОЧЕНЬ хочется,чтоб у Бени все получилось и Приват вернул и эту шмару размазал.
И Портнову удачи с порохом)))
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Кстати потрохня,сегодня на канале "24"(филиале канала "прямой"),в 21.30 будет показан фильм о вас......."я - бот".
Удачного просмотра)))...
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Беня-поджигатель идет в суд...… Беспредельщик в суде...….

Зебелизм!
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И какие там дела? ПриватБанк с Гонтаревской шоблой катают заявы? Или заведенное дело -- доказательство преступления?
Судья то шо сказал? А суд был вообще? А обвинения выдвинуты вообще? Ааа?
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В Барышевском суде все порешает!!! Это перемога А в английском суде слабо, с выездом на заседания???
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Зебілізм поросячого мозгу до Козина добрався.Петро,ховай бензинове відро-Беня з сигаретою йде!
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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Вжарьее,Беня,по депозиты засади задним числом!
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Юрий Касьянов


Гонтарева - очень не бедная барышня, и сгоревший дом под Киевом, и автомобиль для неё всё равно что пожар в старом клозете в богом забытом украинском селе. Могла Гонтарева сама свой дом сжечь? - Могла. Просто ради пиара. Мог это сделать Коломойский? - Мог. Ради смеху. Могли это сделать "третьи силы", чтобы посмеяться и над Гонтаревой, и над Коломойским, и над всеми нами? - Запросто.
Куда бОльшей трагедией становятся тысячи рядовых пожаров в старых домах из-за ветхой проводки, из-за того, что кочегарят зимой электрикой, не в силах оплатить газ, из-за глупости, отчаяния, и водки в том числе... В том числе и потому, что в 2015-м люди вдруг резко обеднели когда рухнула гривна под руководством Гонтаревой, а в 2017-м - из-за того, что в падающий ПРИВАТ влили миллиарды денег налогоплательщиков.
Но об этом в газетах не пишут.
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У этого жида втросортного Чести быть не может
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А воровка всё трепыхается, того гляди и на самом деле покалечит себя, как потом на нарах лекции по обвалу гривны и отжиму банков проводить?..
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Разумеется, в украинском. Т.е. в своем, карманном.
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