 Голова Волинської ОДА Вахович підтримала блокаду російського вугілля на Львівщині і просить Зеленського повністю заборонити його імпорт з РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.
"Щоб закінчити війну, нам необхідно розуміти, що торгувати з тим, з ким воюєш – неприпустимо. Так само ми не можемо економічно підтримувати території, які не хочуть бути в складі України. А фактично ми фінансуємо їх, купуючи їхній ресурс. Доки ми це робимо в них є можливості далі продовжувати протистояння і вбивати наших людей. Україна точно не повинна бути тим, ринком, де вони будуть реалізовувати свою продукцію", - йдеться в зверненні.
Крім того наголошується, що "реалізація російського вугілля становить загрозу для діяльності всіх шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. В перспективі без роботи може залишитися близько 10 000 громадян, які працюють у вугільній галузі регіону".
У разі прийняття цього звернення Волинь приєднається до блокади, розпочатої ветеранами війни на Донбасі у Львівській області.
На початку вересня на залізничній станції в смт Соснівка на Львівщині було виявлено 113 вагонів з російським маркуванням, завантажених вугіллям. Ці вагони стоять біля вугільної збагачувальної фабрики "Червоноградська" і тепер блокуються місцевими активістами, щоб не допустити російське вугілля для подальшого збагачення і використання на території України. Кілька обласних рад Заходу України вже відреагували на цю ситуацію, прийнявши відповідні звернення до центральної влади.
решил посраться с Ахметовым. А все от жадности, патриот х..ев
ЗЕлюпа будет блокировать закупки угля на Роисе Коломойским?
Они вобще думают, что предлагают? У них много лишних квартир и родственников, которые могут попасть под машину или сгореть?
1. Торговля Украины с РФ
2. Свободная граница Украины с РФ
3. Транзит сырья и энергоносителей из РФ...
Так кто с кем воюет???
2. Обогащение ядерного топлива - под запретом для всех стран кроме тех у кого оно уже есть, т.е. Украине построить завод не светит ни сейчас ни в будущем.
Так что топливо покупали и будем еще лет 5 покупать только в Раше.
А обогащение топлива ПОД ЗАПРЕТОМ, только попробуй начать строить завод по обогащению - и Украина приератится в Иран или в Сев.Корею, с санкциями и закрытием границ. Только в отличие от Ирана, нефти у Украины нет и жить будет не на что.
Ты уже подался на Нобелевскую премию?
СТАТТЯ ВІД 13 КВІТНЯ 2019 РОКУ, З АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПОРТАЛУ:
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60 вагонів російського вугілля перепинили на залізничній станції «Олика», що в Ківерцівському районі. Копалина вже кілька днів перебуває на колії. І невідомо, коли зможе попрямувати за маршрутом.
Про це йдеться у сюжеті ТРК Аверс.
Петро Порошенко оголосив себе рятівником України від Путіна і з екранів телевізорів запевняє, що бореться з "русскім міром". Але між тим активно веде торгівлю з Росією.
На залізничній станції «Олика» затримали 60 вагонів з російським вугіллям. Про те, що вугілля російське, свідчить маркування на вагонах, і очевидно, що прибуло воно в Україну за схемою «Роттердам+». Тобто в рази дорожче, бо ж за легендою прямує до нас з Ротердаму, а по факту - їде транзитом через Росію з донбаських шахт, які знаходяться на окупованих територіях.
Цинічну схему оплачують прості українці, бо ж вартість за фейковий транзит, заклали у ціну за електроенергію.
Чергова станції «Олика» не знає, кому належить вугілля, проте зазначає, що їм наказали зупинити цей потяг.
Чому зупинили потяг з російським вугіллям? Хто замовник цієї партії і звідки за документами приїхало зараз з'ясовують журналісти.
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/297668-na_volini_zatrimali_62_vagoni_z_rosijsjkim_vugilljam
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ХТО ВОЗИВ ТОДІ, ТОЙ ПРИВІЗ І ТЕПЕР.