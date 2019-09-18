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 Політика України, Суспільство
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Все про:блокада (486) Волинь (348) Росія (19921) вугілля (242)

 Голова Волинської ОДА Вахович підтримала блокаду російського вугілля на Львівщині і просить Зеленського повністю заборонити його імпорт з РФ

Голова Волинської обласної Ради Ірина Вахович зареєструвала проєкт постанови "Про Звернення депутатів Волинської обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., Голови Служби безпеки України Баканова І.Г., Генерального прокурора України Рябошапки Р.Г. щодо заборони ввезення на територію України вугілля походженням з Російської Федерації та окупованих територій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"Щоб закінчити війну, нам необхідно розуміти, що торгувати з тим, з ким воюєш – неприпустимо. Так само ми не можемо економічно підтримувати території, які не хочуть бути в складі України. А фактично ми фінансуємо їх, купуючи їхній ресурс. Доки ми це робимо в них є можливості далі продовжувати протистояння і вбивати наших людей. Україна точно не повинна бути тим, ринком, де вони будуть реалізовувати свою продукцію", - йдеться в зверненні.

Крім того наголошується, що "реалізація російського вугілля становить загрозу для діяльності всіх шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. В перспективі без роботи може залишитися близько 10 000 громадян, які працюють у вугільній галузі регіону".

У разі прийняття цього звернення Волинь приєднається до блокади, розпочатої ветеранами війни на Донбасі у Львівській області.

Дивіться також: Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині. ФОТОрепортаж

На початку вересня на залізничній станції в смт Соснівка на Львівщині було виявлено 113 вагонів з російським маркуванням, завантажених вугіллям. Ці вагони стоять біля вугільної збагачувальної фабрики "Червоноградська" і тепер блокуються місцевими активістами, щоб не допустити російське вугілля для подальшого збагачення і використання на території України. Кілька обласних рад Заходу України вже відреагували на цю ситуацію, прийнявши відповідні звернення до центральної влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149105
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский,прекращай торговлю на крови,сколько можно наживаться на войне!
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Ну так то ж злочинна влада була, а это уже молодая команда реформаторов!
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Беня пошел ва-банк.

решил посраться с Ахметовым. А все от жадности, патриот х..ев
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Людський розум має певні межі, а дурість людська безмежна.
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А мамонтам ледниковый период не он часом устроил?)
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а как же теперь мыролюбные реформисты кормиться будут?
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Ну так то ж злочинна влада була, а это уже молодая команда реформаторов!
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Это раньше была торговля на крови и роттердам, теперь все кошерно.
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Зеленский,прекращай торговлю на крови,сколько можно наживаться на войне!
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Шта?
ЗЕлюпа будет блокировать закупки угля на Роисе Коломойским?

Они вобще думают, что предлагают? У них много лишних квартир и родственников, которые могут попасть под машину или сгореть?
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Щось незрозуміла логіка. Газ з Росії не купуємо - зате купуємо вугілля у ОРДЛО. Тут дуже багато двояких наслідків, негативних і позитивних, у бізнесі з воюючою стороною. В кінці кінців, торгівля з воюючою стороною нічого корисного не несе, окрім зрад, а отже має бути поза законом.
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Напоминаю идиоту: война гибридная по определению. Вдуплился, пацак?. Без чего мы не можем обойтись, то покупаем.
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" И рыбку съесть, и на ёлку влезть" - вот как выглядит ваша "война гибридная" со стороны.
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Что видят ЕС и США:
1. Торговля Украины с РФ
2. Свободная граница Украины с РФ
3. Транзит сырья и энергоносителей из РФ...
Так кто с кем воюет???
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эй ты, "ес и сша" в одном лице, единоличный и единоглазый, который все видит и все знает, скажи ка нам, по чем репа в бурятии??
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С 1 января 2019 года в Крыму для населения стоимость одной тысячи кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 4 827,08 рублей (1874,07 гривен), при потреблении свыше 3500 кубических метров газа в год - 8 627,48 рублей (3349,54 гривен).
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с украинского шельфа сп*дить и сунуть себе в жопу, типичная мокшанская традиция.
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А тебе в австрии не все ли равно, эмигрантишка ***********?
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ему не все равно - он за щеку берет у кенгуру и кушает раиское овно.
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я это и так знаю, ты это напомни тому чуваку на чей камент я отвечаю.
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в кінці кінців вони застаріють і їх треба буде переобладнувати під ******* касети. А ще Азаров обіцявся побудувати завод по збагаченню. Як завжди - одні брехливі обіцянки й руки з жопи.
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1. в США делается работа пи изготовлению ядерного топлива для украинских реакторов, но там огромный объем работы и это еще лет 5 минимум.
2. Обогащение ядерного топлива - под запретом для всех стран кроме тех у кого оно уже есть, т.е. Украине построить завод не светит ни сейчас ни в будущем.
Так что топливо покупали и будем еще лет 5 покупать только в Раше.
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якщо так думати як ти - то ще років 100 чи й більше будем купляти у Росії.
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Да, пока в США не закончат работы по созданию альтернативного топлива - будем покупать.
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ну сам подумай - для того, щоб створити власні касети, - потрібно багато вчитись. Або хоча б вміти відбирати спеціалістів, а не клоунів, у команду. Так що ні США, ні Росія тут не винні, що треба купувати касети з більш розумних країн.
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какие кассеты? Ты вообще в курсе что вопрос не в кассете а в составе топлива?
А обогащение топлива ПОД ЗАПРЕТОМ, только попробуй начать строить завод по обогащению - и Украина приератится в Иран или в Сев.Корею, с санкциями и закрытием границ. Только в отличие от Ирана, нефти у Украины нет и жить будет не на что.
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Я в курсі, а ти ні - можна все зробити, але в тебе мізків нема.
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ну тебе виднее чем специалистам из Westinghouse.
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Кожнен спец відстоює свої інтереси, і зовсім не українські. Че такий закон. Для чого тобі завод? Купи у мене. Ти порахуєш - і дійсно - купити дешевше, ніж завод побудувати. Тим більше, що ніколи тим не займався - і завода не будував, та й нафіг він тобі потрібен, якщо можна усі ті гроші через офшори вивести собі в кишеню.
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у тебя в гараже есть завод который изготавливает ядерное топливо с нужным составом?
Ты уже подался на Нобелевскую премию?
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ага, два завода, а ти все крадеш пляшки зі сміттєвих баків?
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Поддерживаю Вахович. Но для Зеленого Барыги торговля на крови - это главное после офшоров
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дык всем известно, что уголёк не из росс, а из ордло.
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А когда будет постановление "О запрете ввоза на территорию Украины природного газа происхождением из Российской Федерации"??? Что за дискриминация энергоносителей?
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Центр Разумкова, який вариться в виборах вже років 20 - контора по брехні й підробці виборчих рейтингів. Однак що стосується всього іншого - реформ, розвитку, економіки, торгівлі - це послідовники Путіна і всього, що з ним пов'язане.
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І де візовий режим з парашастаном,заборона авто і залізничного сполучення?
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МАРОДЕРАМ НА ЗАМІТКУ.
СТАТТЯ ВІД 13 КВІТНЯ 2019 РОКУ, З АНТИКОРУПЦІЙНОГО ПОРТАЛУ:
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60 вагонів російського вугілля перепинили на залізничній станції «Олика», що в Ківерцівському районі. Копалина вже кілька днів перебуває на колії. І невідомо, коли зможе попрямувати за маршрутом.

Про це йдеться у сюжеті ТРК Аверс.

Петро Порошенко оголосив себе рятівником України від Путіна і з екранів телевізорів запевняє, що бореться з "русскім міром". Але між тим активно веде торгівлю з Росією.

На залізничній станції «Олика» затримали 60 вагонів з російським вугіллям. Про те, що вугілля російське, свідчить маркування на вагонах, і очевидно, що прибуло воно в Україну за схемою «Роттердам+». Тобто в рази дорожче, бо ж за легендою прямує до нас з Ротердаму, а по факту - їде транзитом через Росію з донбаських шахт, які знаходяться на окупованих територіях.

Цинічну схему оплачують прості українці, бо ж вартість за фейковий транзит, заклали у ціну за електроенергію.

Чергова станції «Олика» не знає, кому належить вугілля, проте зазначає, що їм наказали зупинити цей потяг.

Чому зупинили потяг з російським вугіллям? Хто замовник цієї партії і звідки за документами приїхало зараз з'ясовують журналісти.
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/297668-na_volini_zatrimali_62_vagoni_z_rosijsjkim_vugilljam
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ХТО ВОЗИВ ТОДІ, ТОЙ ПРИВІЗ І ТЕПЕР.
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торговля на крови."Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу(чью нашу?) экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/ Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России/ Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы.
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Цензор, не тупи! Глава ОДА и Председатель областного совета - это совершенно не одно и то же!!!
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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