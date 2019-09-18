EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  726  31
Все про:недоторканність (458) опитування (404) Центр Разумкова (46)

 Скасування недоторканності підтримують 90% українців, а скорочення кількості нардепів у Раді - 87%, - опитування Центру Разумкова

90% українців віком від 18 років підтримують ухвалення парламентом закону, що скасовує недоторканність народних депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, за даними опитування, 90% респондентів підтримують ухвалення Верховною Радою закону, що скасовує недоторканість народних депутатів. Більшість респондентів підтримують такі законодавчі ініціативи: "повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітету Верховної Ради України, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії" (підтримують 89% опитаних), "повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі голосування депутатом замість іншого депутата або надання депутатом можливості проголосувати замість нього іншому депутату" (87%), "скорочення кількості депутатів Верховної Ради України з 450 до 300" (87%), "надання народу права законодавчої ініціативи" (71%), "закріплення у Конституції положення, що Верховна Рада України обирається винятково за пропорційною виборчою системою" (64%), "закріплення в Конституції повноважень Президента України утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директорів Національного антикорупційного бюро України і Держбюро розслідувань" (58%), "закріплення у Конституції повноважень Президента утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, призначати на посади та звільняти з посад їх членів" (55%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діяльністю Зеленського задоволені 70% українців, а новоствореної Ради - 44%, - опитування Центру Разумкова

Відносна більшість (46%) опитаних підтримує виведення Національної гвардії з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкування її безпосередньо Президенту України (не підтримують цю ініціативу 26%).

66% респондентів підтримують запропоноване Президентом України ухвалення закону про детінізацію та легалізацію видобутку бурштину до 1 грудня 2019р. (не підтримують 14%), 47% підтримують пропозицію Президента стосовно ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу до 1 грудня 2019р. (не підтримують 34%),

Лише 31% підтримують пропозицію стосовно ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 р. (не підтримують 49%). Пропозицію групи депутатів зобов'язати операторів надавати послуги мобільного зв'язку лише на основі укладання договору за паспортом та з наданням абонентом особистих даних підтримують лише 32% респондентів, не підтримують 46%.

67% опитаних вважають, що засідання Кабінету Міністрів мають проводитися у відкритому режимі, з доступом засобів масової інформації, лише 17% - у закритому режимі, без доступу представників засобів масової інформації.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149104
 
   
 Топ коментарі
 
А табличку умножения из поддерживающих не знают 73 %
 показати весь коментар
 
классно Зе власти иметь собственное агентство социологических исследований имени Председателя Рады....

Россу в глаза зе массы можно лить потоками... )))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А табличку умножения из поддерживающих не знают 73 %
 показати весь коментар
 
 
Дивно.... а чому не 99%.

Популізм, зазвичай, більше % збирає.
 показати весь коментар
 
 
Разума нет у народа. Но когда придется обращаться к депутату за помощью своих проблем, решать-то он уже не будет. Оказавшись вообще без защиты, вся его деятельность сведется к отсылке запросов. Ругаться и рвать глотку ради недоумков, у которых возникла проблема ,он уже не будет. Факс с запросом пошлет, но не более. И все будет в рамках закона. По сути, оставив депутата без какой-либо защиты, народ себя оголил перед проблемами, с которыми рано или поздно придется столкнуться.
 показати весь коментар
 
І багато депутатів знаєш, що "рвут глотку ради недоумков,"?
Я не знаю жодного з таких, тільки тих, хто "рвут глотку" та користуються "недоумками" для задоволення власних абміцій,
 показати весь коментар
 
 
Да, знаю. Люди обращались и им помогали. Не сразу, но было. Сейчас и этого уже не будет. Люди останутся с проблемами сам-на-сам. Ну и кроме этого, отсутствие защиты депутата как явления приводит к тому, что депутата приберут, если он будет депутатом, а не бараном. Это плохо как для него, так в конце концов и для тебя. Такое уже было.
 показати весь коментар
 
 
Ти не зрозумів.
Я й сам радив звертатися до депутатів чи кандидатів у певних випадках, бо вони для отримання свого зиску вирішать і його проблему. Я про тих, хто просто так допомагали, без гешефту.

А щодо недоторканності, то так, вже було. І я не впевнений що тоді було гірше.
 показати весь коментар
 
Биомассе сложно переваривать информацию больше 2 предложений, обязательно нужно добавлять картинки, а если по телевизору-шутки и рояль. Населению можно по итогам года снять кино, сериал, про работу ВР с песнями, свадьбой, мордобоем, и этого хватит. Реальные вещзи оно всеравно не понимает.
 показати весь коментар
 
 
классно Зе власти иметь собственное агентство социологических исследований имени Председателя Рады....

Россу в глаза зе массы можно лить потоками... )))
 показати весь коментар
 
 
Ну так пусть шоколадники закажу другой соцопрос и другой фирме. Денег Петьке жалко что ли?
 показати весь коментар
 
У цьому випадку це може бути навіть правдою. Люди не розуміють ні того, що єдиним потенційним їхнім представником у Раді є мажоритарщик, ні того, що недоторканість депутатів у варунках існування абсолютної більшості є умовною: зняти її з конкретного депутата за конкретний злочин можна коли завгодно, ні того, що зменшення кількості депутатів означує зменшення шансів на отримання якоїсь конкретної допомоги "на місцях".
Демократія в таких незрілих суспільствах призводить до хаосу. А вже в часі війни гратись у демократію під тиском західних партнерів (тих самих, що змусили Україну безплатно віддати кацапам зброї на десятки, коли не сотні мільярдів долярів) було, м'яко кажучи, нерозумним.
 показати весь коментар
 
И снова "Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3149104"
Такое впечатление, что это одни и те же люди. Эта цифра кочует в опросах Центра Разумкова из опроса в опрос уже раз 6-й на моей памяти.
Фальсификаторы хреновы.
 показати весь коментар
 
 
Почему фальсификаторы? У них есть список для опроса, который они считают репрезентативным, и одним и тем же задают разные вопросы.
 показати весь коментар
 
А вот интересно - сколько старше 18 проголосуют за отмену призыва в армию?
 показати весь коментар
 
 
Ага! Бесплатный сыр поддерживает 99 процентов населения. Почему 99 а не все 100? Потому что 1 процент - это производители сыра.
 показати весь коментар
 
 
Подобные "соцопросы" сродни путинскому "референдуму" в Крыму. Украинскую социологию квартальные ублюдки превращают на крайнюю ступень популизма.
 показати весь коментар
 
 
Отмену безумных льгот тадепутам и прочему чиновничью поддерживают 100% населения .
Вот только ничего не слышно по этому поводу ...
 показати весь коментар
 
100 процентов не получишь, потому что "депутатов и прочего чиновничьего" дерьма среди населения порядка 10-20 процентов...
 показати весь коментар
 
Всеодно з тих нардепів ніхто не працює..кнопки натискати вчились..там взагалі треба 100 дердепів залишити..50 щоб працювали а 50 щоб у них же крали
 показати весь коментар
 
В справжньому демократичному суспільстві парламент і нардепи як лікарі чи поліція. Якщо в них мало роботи, то то може бути признаком здоров"я людини і суспільства...Але то зовсім не означає, що треба позбуватися лікарів.і поліції....
 показати весь коментар
 
Якщо не буде виборів, парламенту і депутатів, то і "справжнього демократичного" суспільства ніколи не буде. Навпаки в перехідному суспільстві потрібно частіше робити вибори і можливо збільшувати виборчи представницьки органи.
 показати весь коментар
 
Спросил Разумков у Центра Разумкова.
Приучают
 показати весь коментар
 
 
Бляха-муха, было бы странно, если бы результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова были другими.
 показати весь коментар
 
На фига слугам урода журналисты, если у них есть этот говноЦентр?
Теперь не нужны пресс-конференции с неудобными вопросами и обсуждения законов в зРаде!
ГовноЦентр разумкова нам все расскажет - что хочет или не хочет народ.
Сами себе вопросы зададут и с помощью этой помойки найдут ответ народа.
Дебилы в кубе, *****!
 показати весь коментар
 
 
а якщо була би можливість провести опитування в отарі баранів, чи потрібні їм пастухи та пси, то 100% заявили би що ні.
 показати весь коментар
 
Не прошло и пол года , а я устал от зели и его"слуг" .
 показати весь коментар
 
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору