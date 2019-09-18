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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (8210) розстріл (81) вбивство (1905) ОТГ (48)

 Заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вбивця розстріляв чиновника впритул на сходинках селищної ради при великій кількості свідків.

У Запорізькій області невідомий розстріляв з автомата Калашникова заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався сьогодні вранці, 18 вересня, в центрі Якимівки - прямо на сходинках будівлі селищної ради.

Заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради 01
Заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради 02
Заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради 03

Фото: 061.ua

Заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради 04

Як пише видання, невідомий чоловік підійшов до чиновника, щось йому сказав і кілька разів вистрілив впритул. Коли потерпілий впав, чоловік здійснив контрольний постріл, після чого зник у дворах прилеглих будинків.

Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв з автомата Калашникова. Вбивство сталося на очах у десятка свідків.

Також відомо, що на місце виїхало керівництво обласної поліції і прокуратури. Зараз в області оголошено план "Перехоплення", ведуться пошуки вбивці.

Офіційно в ГУНП в Запорізькій області додаткових подробиць інциденту поки не озвучують.

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Відомо, що Дмитро Кирилов відповідав у ОТГ за питання гуманітарної сфери.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 вересня, в Запоріжжі з робочою поїздкою перебуває глава Національної поліції України Сергій Князєв, який має представити нового начальника обласної поліції, яким призначено ексглаву ГУНП в Сумській області Сергія Лушпієнка.

Пізніше, УНІАН повідомив, що в Якимівці Запорізької області поліцейські виявили спалений автомобіль Daewoo, на якому міг пересуватися вбивця заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

За їхніми даними, зі слів свідків стало відомо, що невідомий, який розстріляв заступника голови Якимівської ОТГ, зник на автомобілі Daewoo. Через деякий час після події, правоохоронці знайшли спалену машину недалеко від місця вбивства. В області введено план "Сирена".

Місцеве видання "Актуально" повідомило, що зловмисники спалили автомобіль Daewoo, на якому пересувалися, а зброю, з якої стріляли впритул, викинули за гаражами.

Також відомо, що нападники були в масках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149101
 
   
 Топ коментарі
 
Новый министр МВД не виноват! Он еще не освоился на новом месте!!
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Лихие 90е возвращаются. Дальше будет только хуже. Спасибо преЗеденту Украину И.В. Коаломойскому
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Ага "дайтє єму сто днєй!"
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Гэй,Верная Рука, дарю еще одну АНАЛогию: 90-е лихие , и 95 квартал! Совпадение? Не думаю...
Для свиноботов прокатит
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на смену донецкого беспридела пришли криворожзский писец
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В страну вернулись лихие 90-ые. На улицах стрельба, взрывы.
Криминогенная ситуация полностью вышла из-под контроля.
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Це наслідок відкритих кордонів, які антиукраїнська влада і не збирається закривати, попри навіть війну і загрозу диверсій, що вже й були. От що, наприклад, кілер питав у вбитого? Питати він міг лише одне - підтвердження, що жертва та сама особа, яку він повинен вбити. Тож логічний висновок простий - кілери не були місцевими, і навіть громадянами України, бо отримали б точну інформацію зазадалегідь.
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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ТРИ ПЛЯМИ ПОРОШЕНКА. Стаття в "Українській правді" від 22 травня 2014 року. Цитата зі статті:
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Президентство Порошенка є викликом не лише для України, але для нього особисто. Людина, багато років заточена на власне збагачення та мотивована особистим інтересом, має вмить перелаштуватися на служіння 46-мільйонній нації та самопожертву.

Порошенко на чолі України може стати прикладом того, як державні діячі здатні змінюватися. Але так само його президентство може стати катастрофою, яка на ціле покоління наперед зруйнує надію на руйнування олігархійно-пострадянського саркофагу, яким вкрита Україна.
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Повна стаття:
www.pravda.com.ua/articles/2014/05/22/7026138/index.amp
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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