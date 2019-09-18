 Заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Запорізькій області невідомий розстріляв з автомата Калашникова заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався сьогодні вранці, 18 вересня, в центрі Якимівки - прямо на сходинках будівлі селищної ради.







Фото: 061.ua

Як пише видання, невідомий чоловік підійшов до чиновника, щось йому сказав і кілька разів вистрілив впритул. Коли потерпілий впав, чоловік здійснив контрольний постріл, після чого зник у дворах прилеглих будинків.

Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв з автомата Калашникова. Вбивство сталося на очах у десятка свідків.

Також відомо, що на місце виїхало керівництво обласної поліції і прокуратури. Зараз в області оголошено план "Перехоплення", ведуться пошуки вбивці.

Офіційно в ГУНП в Запорізькій області додаткових подробиць інциденту поки не озвучують.

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Відомо, що Дмитро Кирилов відповідав у ОТГ за питання гуманітарної сфери.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 вересня, в Запоріжжі з робочою поїздкою перебуває глава Національної поліції України Сергій Князєв, який має представити нового начальника обласної поліції, яким призначено ексглаву ГУНП в Сумській області Сергія Лушпієнка.

Пізніше, УНІАН повідомив, що в Якимівці Запорізької області поліцейські виявили спалений автомобіль Daewoo, на якому міг пересуватися вбивця заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.

За їхніми даними, зі слів свідків стало відомо, що невідомий, який розстріляв заступника голови Якимівської ОТГ, зник на автомобілі Daewoo. Через деякий час після події, правоохоронці знайшли спалену машину недалеко від місця вбивства. В області введено план "Сирена".

Місцеве видання "Актуально" повідомило, що зловмисники спалили автомобіль Daewoo, на якому пересувалися, а зброю, з якої стріляли впритул, викинули за гаражами.

Також відомо, що нападники були в масках.