 Українська делегація вирішила повернутися до роботи в ОБСЄ після консультацій з партнерами, - МЗС

Про це повідомляє МЗС України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Після консультацій з партнерами, делегація вирішила поки не припиняти роботу в двотижневій нараді. Демарш також дозволив мобілізувати наших партнерів - з заявами про підтримку територіальної цілісності України виступили представники США, Канади, низки країн ЄС включно зі Словаччиною, яка наразі головує в ОБСЄ, Швейцарії та Грузії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, делегація України 17 вересня покинула зал засідань, де в межах наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

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