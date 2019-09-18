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 Політика України, За кордоном
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 Українська делегація вирішила повернутися до роботи в ОБСЄ після консультацій з партнерами, - МЗС

Українська делегація, яка влаштувала демарш на нараді ОБСЄ у Варшаві 17 вересня через висловлювання проросійських представників про "російський" Крим, вирішила продовжити роботу.

Про це повідомляє МЗС України у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Після консультацій з партнерами, делегація вирішила поки не припиняти роботу в двотижневій нараді. Демарш також дозволив мобілізувати наших партнерів - з заявами про підтримку територіальної цілісності України виступили представники США, Канади, низки країн ЄС включно зі Словаччиною, яка наразі головує в ОБСЄ, Швейцарії та Грузії", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація вирішила повернутися до роботи в ОБСЄ після консультацій з партнерами, - МЗС 01

Нагадаємо, делегація України 17 вересня покинула зал засідань, де в межах наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149100
 
 
 Топ коментарі
 
Сглотнули за всю страну...и снова к СТАНКУ!
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Жёстче надо быть панове - ЖЁСТЧЕ ,уважение надо заслужить ...
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Жёстче надо быть панове - ЖЁСТЧЕ ,уважение надо заслужить ...
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наверное им сказали, что зарплату платить не будут от и прибежали на работу в погоне за длинным евро Українська делегація вирішила повернутися до роботи в ОБСЄ після консультацій з партнерами, - МЗС - Цензор.НЕТ 9089
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Під "партнерами" мається на увазі кацапський МЗС?
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Отводи войска до Днепра, старший приказал!!!
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осталось тока узнать кто сегодня у Украины партнеры...
кацапов, франчуков и немчуков не предлагать - у них сп2 - ето партнеры врага.
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