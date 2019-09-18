 Новий склад ЦВК Рада може призначити в четвер, ми запропонували 12-13 кандидатів, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

"Ми очікуємо, коли президент внесе. У нього є три дні. Три дні почалися в понеділок. Фактично - понеділок, вівторок, середа. Завтра зранку має бути", - сказав Корнієнко.

Він не став називати прізвища претендентів від "Слуги народу" на посади членів ЦВК, проте уточнив, що серед них є члени відправленого у відставку складу Центрвиборчкому. Водночас, за словами першого заступника голови фракції, в пропозиціях "Слуги народу" немає членів цієї партії.

"Було 30-35 кандидатур. З них 12-13 ми відібрали", - підсумував Корнієнко.

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13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.