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 Політика України
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Все про:ВР (5728) ЦВК (825) Слуга народу (303) Корнієнко (33)

 Новий склад ЦВК Рада може призначити в четвер, ми запропонували 12-13 кандидатів, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Верховна Рада в четвер може розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії, парламентська фракція "Слуга народу" запропонувала президенту України 12-13 кандидатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

"Ми очікуємо, коли президент внесе. У нього є три дні. Три дні почалися в понеділок. Фактично - понеділок, вівторок, середа. Завтра зранку має бути", - сказав Корнієнко.

Він не став називати прізвища претендентів від "Слуги народу" на посади членів ЦВК, проте уточнив, що серед них є члени відправленого у відставку складу Центрвиборчкому. Водночас, за словами першого заступника голови фракції, в пропозиціях "Слуги народу" немає членів цієї партії.

"Було 30-35 кандидатур. З них 12-13 ми відібрали", - підсумував Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" очікує від Зеленського списку кандидатів до нового складу ЦВК, - Вакарчук

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149099
 
 
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А как же квоты для всех фракций? Или пошутили?!
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А они им нужны? то не фракции, то уже КЛОУНЫ.
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" Вся рада - цирк! И люди в нем зелены..."
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Смотрю я на фото этого чувака...и складывается впечатление что он в больничной пижаме...и судя по роже находится на лечении в ЛТП...
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главное, чтобы свадебный фотограф и няня туда попали, профессионалам везде дорога и зеленый свет.
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Ну и видок у этих *новых лиц* прямо скажу - непрезентабельный . Ну да то таке, а когда работать начнете реально на благо страны и народа, а не на Бенин каганат и переподчинение финансовых потоков?
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