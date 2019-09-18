 Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво

За відповідне рішення проголосували 347 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт, зокрема, вилучає ст.205 з КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
Також документом підвищується розмір сум несплачених податків, зборів та інших обов'язкових платежів для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування).
а ведь должен же был радоваться... это ж для улучшения моей и нашей жизни... наверное)))
(вот чувствую...что нае...те, кто это и так делал, но боялся.... а теперь может и не боятся))))
Фопам нових штрафів мішок за невибитий чек, а фіктивним фопам велике айаяй.
Давайте зебіки. Розкажіть про то як Гонтарева собі хатинку підпалила. То ж ї є ваше щастя. Щоб не у вас було краще, а у сусіда було гірше.