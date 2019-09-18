 Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво

За відповідне рішення проголосували 347 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Законопроєкт, зокрема, вилучає ст.205 з КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Також документом підвищується розмір сум несплачених податків, зборів та інших обов'язкових платежів для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування).