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 Політика України
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Все про:ВР (5728) податки (777) підприємці (118)

 Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво

Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.

За відповідне рішення проголосували 347 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Законопроєкт, зокрема, вилучає ст.205 з КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Також документом підвищується розмір сум несплачених податків, зборів та інших обов'язкових платежів для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149095
 
 
 Топ коментарі
 
Все просто. Ты через фиктивные фирмы вывел из Приватбанка 6,5 млрд$, раньше за это ###, а теперь -дякую, дуже дякую, дуже дуже дякую....
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Тепер мухлювання не буде каратись. Бгггг.
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Насправді на Донбасі будуть створювати фіктивні підприємства, через які будуть виводити кошти держб"бюджету. Декриміналізація статті - перестрахування на майбутнє. А зате ФОПи на вільній території будуть виставлені, як лимон. Грандіозний кидок.Масштабний.
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Кароче нужно теперь еще евробляхи легализировать, ну а тем кто уже заплатил, ну не повезло кароче, забудьте Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство - Цензор.НЕТ 7694
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Насправді на Донбасі будуть створювати фіктивні підприємства, через які будуть виводити кошти держб"бюджету. Декриміналізація статті - перестрахування на майбутнє. А зате ФОПи на вільній території будуть виставлені, як лимон. Грандіозний кидок.Масштабний.
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Поясню для тупых. Эту норму надо либо вводить для всех, а не только для запрещенных видов деятельности, либо отменять, т.к. под эту лавочку просто гнали на неугодных.
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А что это означает ? Бардак будет и дальше ?
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Та щось немає жодного в цій гілці... Але було б кумедно їх послухати стосовно цього питання.
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ну вы просто валите их, как на экзамене - им еще не раздали сценарий с репликами Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво - Цензор.НЕТ 9145
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Все просто. Ты через фиктивные фирмы вывел из Приватбанка 6,5 млрд$, раньше за это ###, а теперь -дякую, дуже дякую, дуже дуже дякую....
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Тепер мухлювання не буде каратись. Бгггг.
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Борщову?, объявить благодарность?!))))
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Пойду срочно ТОВ "Рога и копыта" регистрировать! Пока место не занято
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Теперь за обналичку денег ничего не будет.
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Не, с новым министром МВД точно ничего не будет. Он похож на старого при злочинной владе то что.
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Срочно регистрируем ООО "АКВОЛАБЕАН" (читать наоборот) - и погнали бабло косить!!!))))
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"Проверяющие" всех мастей утратили весомую часть кормой базы
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Придурок! Кто тебя проверяет после чистки сортира? В бизнесе уже никто никого давно не проверяет!!! Открыть фирму 2 дня, закрыть 5. Налоговая уже 10 лет по инету.
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Та зеботу нужно что-то высрать... они налоги не платили и платить не собираются.
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а можно и не закрьівать, а просто в лугандон перепродать
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вот чего не радуюсь... наверное магнитная буря ))))
а ведь должен же был радоваться... это ж для улучшения моей и нашей жизни... наверное)))
(вот чувствую...что нае...те, кто это и так делал, но боялся.... а теперь может и не боятся))))
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Як же я ору з зебнів.
Фопам нових штрафів мішок за невибитий чек, а фіктивним фопам велике айаяй.

Давайте зебіки. Розкажіть про то як Гонтарева собі хатинку підпалила. То ж ї є ваше щастя. Щоб не у вас було краще, а у сусіда було гірше.
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Я так розумію, хто накрав - наприклад з бюджету, чи просто з банку виніс. Йому тепер можна відкрити яку-небудь фірму, щоб прикрити прибуток. І йому за це не впаяють статтю. За відкриття фіктивної фірми, яка може й не працює зовсім, і прибутку не приносить, а просто шахрай прикривається нею, що він заробив гроші на ній, а не шахрайським способом. Тобто, перевіряти такі фірми не будуть. То це не закон - фігня якась. Стаття пуста по собі, й крім приватного інтересу, - нічого не несе. Вона що є - що її нема. Але кожен тепер може відкрити фірму й признати себе директором. Кожен може стати президентом, навіть ваш кіт, який любить марші ексгібіціоністів і зоофілів.
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"исключается статья 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности......" Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво - Цензор.НЕТ 1925


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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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