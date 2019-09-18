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Все про:Закарпаття (807) контрабанда (998) цигарки (403) ДФС (2320)

 Серб намагався вивезти до Румунії 38 тисяч пачок контрабандних сигарет, захованих у подвійній стінці причепа вантажівки, - ДФС. ФОТОрепортаж

Закарпатські митники виявили заховані у вантажівці 38 тисяч пачок сигарет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДФС у Закарпатській області у Facebook.

"Сьогодні, 18 вересня 2019 року, працівники митниці під час поглибленого огляду вантажівки Scania сербської реєстрації в пункті пропуску "Неветленфолу" Закарпатської митниці ДФС виявили приховані від митного контролю цигарки", - йдеться в повідомленні.

Серб намагався вивезти до Румунії 38 тисяч пачок контрабандних сигарет, захованих у подвійній стінці причепа вантажівки, - ДФС 01

Зазначається, що громадянин Сербії, перевозячи вантаж з Росії, 9 рулонів картону, планував перетнути кордон з Румунією. Проте працівники митниці врахували ризики і скерували автомобіль на оглядовий майданчик для поглибленого огляду.

Серб намагався вивезти до Румунії 38 тисяч пачок контрабандних сигарет, захованих у подвійній стінці причепа вантажівки, - ДФС 02

"У результаті огляду у подвійній стінці причепа, у спеціально облаштованій схованці виявлено 38 000 пачок тютюнових виробів "JIN LING" та "Marbel" без акцизних марок України.

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Серб намагався вивезти до Румунії 38 тисяч пачок контрабандних сигарет, захованих у подвійній стінці причепа вантажівки, - ДФС 03

Таким чином, іноземець скоїв дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом використання спеціально виготовлених сховищ", - йдеться в повідомленні.

Серб намагався вивезти до Румунії 38 тисяч пачок контрабандних сигарет, захованих у подвійній стінці причепа вантажівки, - ДФС 04
Фото: ДФС/Facebook

Серб намагався вивезти до Румунії 38 тисяч пачок контрабандних сигарет, захованих у подвійній стінці причепа вантажівки, - ДФС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149094
 
 
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Хитрожопые сербы, как и мокшане, думают что всех в мире могут *******)))) дебилы!!!
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То ли не довёз, то ли не донёс...

Порохоботам - на выход. Зезекать!
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Обеспечение монополии табачным магнатам - главная задача украинских силовых структур!!!
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Это сильно много он отделил, для двойной стенки.
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