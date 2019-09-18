 Серб намагався вивезти до Румунії 38 тисяч пачок контрабандних сигарет, захованих у подвійній стінці причепа вантажівки, - ДФС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДФС у Закарпатській області у Facebook.

"Сьогодні, 18 вересня 2019 року, працівники митниці під час поглибленого огляду вантажівки Scania сербської реєстрації в пункті пропуску "Неветленфолу" Закарпатської митниці ДФС виявили приховані від митного контролю цигарки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянин Сербії, перевозячи вантаж з Росії, 9 рулонів картону, планував перетнути кордон з Румунією. Проте працівники митниці врахували ризики і скерували автомобіль на оглядовий майданчик для поглибленого огляду.

"У результаті огляду у подвійній стінці причепа, у спеціально облаштованій схованці виявлено 38 000 пачок тютюнових виробів "JIN LING" та "Marbel" без акцизних марок України.

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Таким чином, іноземець скоїв дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом використання спеціально виготовлених сховищ", - йдеться в повідомленні.



Фото: ДФС/Facebook