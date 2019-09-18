 Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив у кулуарах парламенту.
"Важко уявити собі міжнародні наслідки, спричинені цим злочином. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. І це точно те, що нам не потрібно під час початку роботи місії МВФ, яка має затвердити нову програму", - сказав Порошенко.
На думку Порошенка, акт вандалізму щодо Гонтаревої, а саме підпал автомобіля її невістки, залишився без належної уваги з боку нинішньої української влади.
"Зараз влада має пройти випробування на те, щоб у нас у країні не було повернення до розгулу бандитизму середини 90-х, де ці негідники звикли жити", - додав він.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
зиматюрьма близко ...
Понятно, что все эти постфактум поджоги ни на какие юридические разбирательства не влияют.
Это просто по пацански - на, ****, получай!
Вполне в стиле Бени.
Давай, лей гавно про то, как Муженко по приказу Порошенко, а тот в свою очередь по приказу Путина перекрасил украинские грады в расийские цвета и расстрелял украинских патриотов.
Прошли годы и тут внезапно побитые гонтареыой якобы коррупционеры решили ей отомстить)))
Какая-то странная вендетта получается. Там ее не было , и вдруг она есть))
А кто разгоняет в Европе зраду? Кто нагнетает ситуацию и делает волны? И кто бы это мог быть ???
Именно оно и есть- брехло мирового уровня - которое не ходит к тому же на допросы в гбр.
ты-бы,полныйПЭ,такие слова сказал когда 4 артарсенала были при тебе высажены в воздух!
оказывается,то была не катастрофа....
и подыгрывают этому ублюдку "новые"лица,типа гепрокурора...
вобщем,спалившихся на этом пожаре все прибывает.
Это было так низко, что даже не поддаётся комментариям. Кроме того ездил по европам , хотел утащить с собой наш безвиз, мотивируя тем, что сейчас из-за зеленского с оккупированных территорий в Европу зайдут террористы и оружие.
Это такое г., что даже собственно не понимаю, как получилось, что народ консолидированно послал его в небытие, откуда он постоянно и гадит сейчас.
Из искры возгорится пламя?
Источник: https://censor.net.ua/n3149093