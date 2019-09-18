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 Політика України
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Все про:підпал (253) пожежа (1812) Порошенко (9705) Гонтарева (317)

 Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України, важко собі уявити наслідки

П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що підпал будинку ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої матиме серйозні міжнародні наслідки для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив у кулуарах парламенту.

"Важко уявити собі міжнародні наслідки, спричинені цим злочином. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. І це точно те, що нам не потрібно під час початку роботи місії МВФ, яка має затвердити нову програму", - сказав Порошенко.

На думку Порошенка, акт вандалізму щодо Гонтаревої, а саме підпал автомобіля її невістки, залишився без належної уваги з боку нинішньої української влади.

"Зараз влада має пройти випробування на те, щоб у нас у країні не було повернення до розгулу бандитизму середини 90-х, де ці негідники звикли жити", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний, кого я підозрюю, - Коломойський, - Гонтарева

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149093
 
   
 Топ коментарі
 
А красти разом з Гонтаревою це не удар..брехло барижне
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и тебя свин сожгут. а ты не воруй.
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Ну это страшнее чем, если бы шоколадная фабрика сгорела?
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Ну если у гонтареврй пройдёт этот финт с самоподжогом во имя Лондона форевер, то после первого ноль первого и у порошинки начнут гореть какие-нибудь сараи
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Про ЧТО базар?
Понятно, что все эти постфактум поджоги ни на какие юридические разбирательства не влияют.
Это просто по пацански - на, ****, получай!
Вполне в стиле Бени.
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Беня шахматист и никогда дураком не был. Подозревать его в поджогах- смешно. Все равно как вы лепили из Саакашвили агента хремля. И кто вам только методички пишет? Уже про путеннападет и то было правдоподобнее)))
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Если ты настолько тупа, что не в курсе что Путин УЖЕ напал - о чём с тобой можно говорить?
Давай, лей гавно про то, как Муженко по приказу Порошенко, а тот в свою очередь по приказу Путина перекрасил украинские грады в расийские цвета и расстрелял украинских патриотов.
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Вот именно, что уже напал, но порошенко все равно твердил, шо нападет))
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Странно, ничего никогда не жгли, в том числе даже рашкино консульство целое. И тут такое))
Прошли годы и тут внезапно побитые гонтареыой якобы коррупционеры решили ей отомстить)))
Какая-то странная вендетта получается. Там ее не было , и вдруг она есть))
А кто разгоняет в Европе зраду? Кто нагнетает ситуацию и делает волны? И кто бы это мог быть ???
Именно оно и есть- брехло мирового уровня - которое не ходит к тому же на допросы в гбр.
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вот паззл и сложился-заказчик завершает двуденный гонтовой по пожарищу.
ты-бы,полныйПЭ,такие слова сказал когда 4 артарсенала были при тебе высажены в воздух!

оказывается,то была не катастрофа....

и подыгрывают этому ублюдку "новые"лица,типа гепрокурора...
вобщем,спалившихся на этом пожаре все прибывает.
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Не то, что с чувством глубоко удовлетворения, а с превеликим удовольствием переживу ещё более «огромный удар по репутации Украины», если сгорит берлога Порохатого Шоколатье вместе с владельцем. И совсем не «тяжело себе представить последствия» - кому-кому, а неимоверно тяжело будет моей печени (есть мнение, шо не только моей).
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Пеця не може виступить , щоб не нагадить на країну !😈
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Самое подлое было- это доллар по сто. То есть был момент, когда все без исключения соевые боты топили именно за это. Везде писали, что нужно бежать в банки))
Это было так низко, что даже не поддаётся комментариям. Кроме того ездил по европам , хотел утащить с собой наш безвиз, мотивируя тем, что сейчас из-за зеленского с оккупированных территорий в Европу зайдут террористы и оружие.
Это такое г., что даже собственно не понимаю, как получилось, что народ консолидированно послал его в небытие, откуда он постоянно и гадит сейчас.
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Саме підле , це мародерить і казать , що хто буде красти в армії , руки поодрубувать !
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кстати,где я вас спрашиваю,"пидлога маккартни"??!!!
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Тебе бы Петя, что то говорить ! Много внимания к себе привлекаете .
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цікаво скільки тут сепарні під українськи прапорцями гадять на пороха підфарбувавшись під зе-бобиків?
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ах ты ж соевая гнида...- твое правление:-вот истинный удар по имиджу Украины!!!
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Ну и харя у соевого мародера, опухла, как у бомжа вокзального. Видимо, бухает по-черному в предчувствии неминуемой посадки на нары, недолго уже голубку осталось на свободе отжигать
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Вы шо?! А если бы все сгарело?! А там 3 бюджета сховано
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А если бы подожгли дом любого гражданина Украины ? Почему это не будет огромным ударом по репутации Украины ?
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Свой особняк когда подожжеш .склади с БК пожог и похер а за подельницу переживает .мудак
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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"...Петр Порошенко считает, что поджог дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой будет иметь серьезные МЕЖДУНАРОДНЫЕ последствия для Украины." Вот это Петро хрюкнул:"Международные"
Из искры возгорится пламя?
Источник: https://censor.net.ua/n3149093
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Цей підпал , це велика втрата для країни ! Потрібно мінімум , оголосити три денну жалобу !😈
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