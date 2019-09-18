 "Голос" очікує від Зеленського списку кандидатів до нового складу ЦВК, - Вакарчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук на пленарному засіданні парламенту в середу.
"Ми змушені були за законом в одноденний термін подати свою кандидатуру, що ми і зробили. Ми подали кандидатуру пана Андрія Гевка, як свого кандидата", - заявив Вакарчук.
Він наголосив, що "Голос" очікує від інших фракцій і глави держави відкритості та прозорості в питанні формування нового складу ЦВК, нагадавши, що президент мав протягом трьох днів визначитися зі списком претендентів.
"Ми хотіли б ознайомитися з їхніми біографіями, дізнатися, хто ці люди, поспілкуватися з ними", - сказав Вакарчук.
"Якщо в нас держава у смартфоні, давайте у смартфоні, або у Facebook зробимо заяву. Але нам треба йти до прозорості", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в партії "Голос" запропонували кандидатуру Андрія Гевка на посаду члена Центральної виборчої комісії.
13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.
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Пряма мова Кравченка: "На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником генерального штабу Збройних сил, міністром оборони та главою держави.
Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку".
Деталі: Кравченко також розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.
Він додав, що в Станиці Луганській наразі тривають підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту. Вже підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів, розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги.
Крім того планується запустити додатковий автобус, щоб полегшити перетин лінії зіткнення.https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226624/
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