 "Голос" очікує від Зеленського списку кандидатів до нового складу ЦВК, - Вакарчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук на пленарному засіданні парламенту в середу.

"Ми змушені були за законом в одноденний термін подати свою кандидатуру, що ми і зробили. Ми подали кандидатуру пана Андрія Гевка, як свого кандидата", - заявив Вакарчук.

Він наголосив, що "Голос" очікує від інших фракцій і глави держави відкритості та прозорості в питанні формування нового складу ЦВК, нагадавши, що президент мав протягом трьох днів визначитися зі списком претендентів.

"Ми хотіли б ознайомитися з їхніми біографіями, дізнатися, хто ці люди, поспілкуватися з ними", - сказав Вакарчук.

"Якщо в нас держава у смартфоні, давайте у смартфоні, або у Facebook зробимо заяву. Але нам треба йти до прозорості", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в партії "Голос" запропонували кандидатуру Андрія Гевка на посаду члена Центральної виборчої комісії.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

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