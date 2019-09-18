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 Політика України
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Все про:Вакарчук (136) ВР (5728) ЦВК (825) Голос партія (74)

 "Голос" очікує від Зеленського списку кандидатів до нового складу ЦВК, - Вакарчук

Фракція "Голос" у Верховній Раді просить президента України Володимира Зеленського оприлюднити список кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії, який він має намір подати на затвердження до парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук на пленарному засіданні парламенту в середу.

"Ми змушені були за законом в одноденний термін подати свою кандидатуру, що ми і зробили. Ми подали кандидатуру пана Андрія Гевка, як свого кандидата", - заявив Вакарчук.

Він наголосив, що "Голос" очікує від інших фракцій і глави держави відкритості та прозорості в питанні формування нового складу ЦВК, нагадавши, що президент мав протягом трьох днів визначитися зі списком претендентів.

"Ми хотіли б ознайомитися з їхніми біографіями, дізнатися, хто ці люди, поспілкуватися з ними", - сказав Вакарчук.

"Якщо в нас держава у смартфоні, давайте у смартфоні, або у Facebook зробимо заяву. Але нам треба йти до прозорості", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в партії "Голос" запропонували кандидатуру Андрія Гевка на посаду члена Центральної виборчої комісії.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149091
 
 
 Топ коментарі
 
А де їх взяти ???? зеля всіх сусідів вже прилаштував...всіх колег по кловунському цеху
в Раду прийшлось навіть косх хромих та божевільних набрати..
настав кадровий голод.. "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7464
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Вау! "Голос парашена" подал голос! "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2659
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Центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова провёл социологическое исследование, в результате которого выяснилось, что почти 70% украинцев положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому.
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чо это за фейспалм у свинар стефанчука на фото?
"Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4570
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- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.(c)
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А де їх взяти ???? зеля всіх сусідів вже прилаштував...всіх колег по кловунському цеху
в Раду прийшлось навіть косх хромих та божевільних набрати..
настав кадровий голод.. "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7464
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Советские люди закончились, может кого то с оккупированной зоны пригласят в состав ЦИК,а украинцы всё равно сейчас заняты,ведь московских оккупантов нужно кому то сдерживать. "Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4994
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Увы, но боюсь выбирать будут не по национальности или патриотизму, а по личной преданности "ручных цуциков"
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вова ж он за мір:Командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі проводяться підготовчі заходи з відведення військ.

Пряма мова Кравченка: "На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено начальником генерального штабу Збройних сил, міністром оборони та главою держави.
Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку".
Деталі: Кравченко також розповів про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.
Він додав, що в Станиці Луганській наразі тривають підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту. Вже підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів, розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги.
Крім того планується запустити додатковий автобус, щоб полегшити перетин лінії зіткнення.https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/18/7226624/
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Ось так Зєєєля "поборов" корупцію на митниці!
"Голос" ждет от Зеленского список кандидатов в новый состав ЦИК, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5493

Хтось дасть відповідь: якщо курупцию побороли, то куди поділися митні платежі?
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Сейчас всё идёт на Кривбасс ..ой не так на Донбасс
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Контробасисты сидят в засаде и рисуют схемы. Пока не получается.
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Казав раніше і кажу зараз що Вакарчук наївний хлопчина.
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Прахоботы конченые снова набежали с высерами своими тупыми.
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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