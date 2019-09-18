 Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю грузинському Першому каналу.

"Я не можу сказати вам, чи повинні ваші країни матися на увазі в цьому процесі разом або окремо. Коли ви почнете процес, це будете вирішувати тільки ви. Природно, НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією", - заявив Тейлор.

Крім того, він зазначив, що у Вашингтонському договорі йдеться, що будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять перед викликами.

"Було б непогано, якби росіяни покинули Південну Осетію, Абхазію, Крим або Донбас, це спростило б процес вступу", - підкреслив Тейлор.

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