 Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю грузинському Першому каналу.
"Я не можу сказати вам, чи повинні ваші країни матися на увазі в цьому процесі разом або окремо. Коли ви почнете процес, це будете вирішувати тільки ви. Природно, НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією", - заявив Тейлор.
Крім того, він зазначив, що у Вашингтонському договорі йдеться, що будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять перед викликами.
"Було б непогано, якби росіяни покинули Південну Осетію, Абхазію, Крим або Донбас, це спростило б процес вступу", - підкреслив Тейлор.
НАТО может использовать в отношении Грузии и Украины «кипрскую модель». Будучи разделенным, Кипр является полноправным членом ЕС и еврозоны, просто законодательство ЕС не распространяется на ту часть острова, которую не контролирует центральное правительство страны. С такой инициативой выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Если бы украинцы отказались от Крыма и Донбасса - это упростило бы..
А это что сейчас? Присоединение Украины к ОРДЛО?
А рашка и отобрала Крым по этой же причине? Нет... такого не может быть!
Раися из за того их ввела... чтобы все заблокировать.... Америку открыл ((((
"спасиб*", "друг".
Отлично показал - с какими оборотами щас вертятся в гробах эти, как их, Рейган и Картер(типо "борцы" с коммунизмом).
У кого-то есть еще иллюзии шо они с Путиным заодно?
.....
А вот это смешно было.... шо кто-то верит в то что канады и англии - очень добрые и ненавидят очень злую Путинщину.
сегодня Украина в НАТО, завтра не вывозим ракеты в кацапию,
а начинаем их немножко пилить.
и все ето постепенно - чем больше Украина в НАТО, тем польше пилим - не нашлось мудрых в Украине тогда, а сегодня она кацапня и сливает уже последнее - гордость и надежду...
Какой-то бред несёт мужик, сразу видно - не читает комменты на Цензоре. Так бы знал, что русня ссытся при виде одного только американского катамарана в Чёрном море. А про остальное - вообще молчу: всё рашинское оружие отстой и ржавый металлолом.
Какой-то бред несёт мужик Источник: https://censor.net.ua/n3149088
Когда это недоразумение наконец издохнет все действительно вздохнут с облегчением, особенно ее соседи.
Вот если бы у нынешнего руководства США были железные яйца и оно дожало партнёров по альянсу принять Украину и Грузию целиком, а тогда лупанули бы русским ультиматум на тему (как в той шутливой песенке) : "Руссише зольдатен, швайнен-оккупантен, руссише зольдатен, у.....н зи битте !" + припечатала бы это всё эмарго на поставки энергоносителей и других статей русского экспорта + запретом на въезд ВСЕХ россиян в Европу и США - тогда и война с оккупацией закончилась бы весьма скоро.