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 Політика України
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Все про:Грузія (597) НАТО (2068) США (5412) Тейлор (47)

 Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор

Присутність Росії на окупованих територіях Грузії та України впливає на вступ цих країн до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю грузинському Першому каналу.

"Я не можу сказати вам, чи повинні ваші країни матися на увазі в цьому процесі разом або окремо. Коли ви почнете процес, це будете вирішувати тільки ви. Природно, НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією", - заявив Тейлор.

Крім того, він зазначив, що у Вашингтонському договорі йдеться, що будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять перед викликами.

"Було б непогано, якби росіяни покинули Південну Осетію, Абхазію, Крим або Донбас, це спростило б процес вступу", - підкреслив Тейлор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149088
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо КЭП, теперь кацапы точно уйдут домой
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Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6411

Раися из за того их ввела... чтобы все заблокировать.... Америку открыл ((((
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Кароче для зебобов, шоб не утруждались и не читали статью, поясню тремя словами слова это мужика: "Про нато забудьте" Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9801
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Спасибо КЭП, теперь кацапы точно уйдут домой
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Задай себе вопрос :ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ВОЙНУ РАЗВЯЗАЛИ??
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там много причин, напомню что у ***** рейтинг до войны упал ниже плинтуса.
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Кароче для зебобов, шоб не утруждались и не читали статью, поясню тремя словами слова это мужика: "Про нато забудьте"
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в НАТО не берут новых членов у кого есть не разрешенные территориальные притенении, это в их статуте прописано. Так что этот Тейлор ничего нового не сказал.
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шо там по Турции с Кипром, кацапчик?
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Так взяли не Кпр, а Турцию, кроме того, проблема Кипра лежит между двумя членами нато -Турцией и Грецией, скоро самому Кипру дадут членство и проблема может вообще исчезнет.
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я понимаю, что вы там все живёте кацапской пропагандой и являетесь её разносчиком. Но для вас есть неприятные новости
НАТО может использовать в отношении Грузии и Украины «кипрскую модель». Будучи разделенным, Кипр является полноправным членом ЕС и еврозоны, просто законодательство ЕС не распространяется на ту часть острова, которую не контролирует центральное правительство страны. С такой инициативой выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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Не судите по себе, Вам забили баки, у нас нет вообще никакой пропаганды, потому что нет наивных дураков, способных в нее верить, все давно уже всё прекрасно понимают, другое дело, что не всё могут изменить или не уверены на что менять.
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Вот поэтому она их никогда не покинет добровольно, только если мордва сама не распадется на мелкие государства.
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шото не видать пороходебилов с криками шо если б был сейчас соевый уже в нато б вступили .......на покрову
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ты путаешься в терминологии, сынок. не существует каких-то "пороходебилов", есть порохоботы. а слово дебилы используется в виде анаграммы с Зе - зебилы. Тут вся соль в коллективных умственных способностях электората зелинского, поэтому возникло такое выражение.
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ну как же не существует Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7882 весь цензор забит пороходебилами Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5417... да и зедебилами тоже Якщо РФ покине окуповані Крим і Донбас, це спростить процес вступу України в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1825
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Можно и читать так: если бы украинцы отвоевали Крым и Донбасс - это бы упростило..
Если бы украинцы отказались от Крыма и Донбасса - это упростило бы..

А это что сейчас? Присоединение Украины к ОРДЛО?
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Ось і все! Тут є лише один вихід, США та Британія як військовий стратегічний партнер. З базами та всілякими плюшками типу про і т.д.
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А якщо навіть і не покине, то все одно, вступ до НАТО можливий.
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Если мы откажемся от Крыма. А я б ради НАТО отказался. Потому что, если не вступим в НАТО, скоро лишимся и выхода в море со стороны Одессы.
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Добавлю: Если Крым к нам вернется по воле кремля, в НАТО мы уже не вступим. По двум причинам: дебильное население полуострова и политика кремля. У нас его снова отберут, если мы попытаемся наладить диалог с Западом. Нам его отдадут только, чтоб держать нас опять на коротком поводке, типа договора по Севастополю. Надо делать выбор сегодня и подгонять ВС под стандарты НАТО в ускоренном режиме.
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Прям сенсация))))

А рашка и отобрала Крым по этой же причине? Нет... такого не может быть!
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Ось тут і зарита собака. Кацапи в особі пуцина НІКОЛИ ДОБРОВІЛЬНО не відпустять Україну ні в ЄС, ні в НАТО, бо тоді вони просто згинуть, як єдина імперія. Отже ніяке відведення військ не звільнить ні Донбас, ні тим більше Крим.
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Капитан оевидность... А если бы не было воров то и не нужно было бы ставить замки в дверях
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Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6411

Раися из за того их ввела... чтобы все заблокировать.... Америку открыл ((((
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Тейлор Вы верите в ту фантастику что несете рашастан и отвод это бред
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То есть прямой приказ Путину, зная что он услышит и сделает наоборот.
"спасиб*", "друг".
Отлично показал - с какими оборотами щас вертятся в гробах эти, как их, Рейган и Картер(типо "борцы" с коммунизмом).

У кого-то есть еще иллюзии шо они с Путиным заодно?
.....

А вот это смешно было.... шо кто-то верит в то что канады и англии - очень добрые и ненавидят очень злую Путинщину.
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Если бы Украину взяли в НАТО когда мы сдавали ядерное оружие то сейчас бы не были под рашистской окупацией
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было бы очень мудро, если уже сдавать 3й по силе ядернный арсенал, то не под бумажку, которой все уже подтерлись.
сегодня Украина в НАТО, завтра не вывозим ракеты в кацапию,
а начинаем их немножко пилить.
и все ето постепенно - чем больше Украина в НАТО, тем польше пилим - не нашлось мудрых в Украине тогда, а сегодня она кацапня и сливает уже последнее - гордость и надежду...
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Поетому Рашка и пытается впихнуть дамбас на условиях особого статуса или автономии чтобы Украина не смогла вступить в НАТО или в ЕС даже без крыма
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"Естественно, НАТО не хочет таких новых членов, которые повысят шанс противостояния с Россией", - заявил Тейлор."

Какой-то бред несёт мужик, сразу видно - не читает комменты на Цензоре. Так бы знал, что русня ссытся при виде одного только американского катамарана в Чёрном море. А про остальное - вообще молчу: всё рашинское оружие отстой и ржавый металлолом.

Какой-то бред несёт мужик Источник: https://censor.net.ua/n3149088
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На постсовке свое грязное, кровавое рыло везде сует и везде гадит только паРаша.
Когда это недоразумение наконец издохнет все действительно вздохнут с облегчением, особенно ее соседи.
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Тейлор, мудак тупой, ну вот кто тебя за язык тянул. Тут лучше промолчать было! Керосину в костёр подлил.
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Склоняет к безальтернативности волшебной формулы.
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Они там тоже шо то курят. Или такие наивные, или дурку валяют.
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Намек Пуйлу, оставайся на месте и все будет как ты хотел, феерический дядя!!
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цікаво він поця чи прикидається, кацапня для того туди і влізла, може він тонко натякає про відмову від них ?
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Именно поэтому и не покинут . . .

Вот если бы у нынешнего руководства США были железные яйца и оно дожало партнёров по альянсу принять Украину и Грузию целиком, а тогда лупанули бы русским ультиматум на тему (как в той шутливой песенке) : "Руссише зольдатен, швайнен-оккупантен, руссише зольдатен, у.....н зи битте !" + припечатала бы это всё эмарго на поставки энергоносителей и других статей русского экспорта + запретом на въезд ВСЕХ россиян в Европу и США - тогда и война с оккупацией закончилась бы весьма скоро.
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