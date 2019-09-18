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 Політика України
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Все про:Коломойський (561) підпал (253) Гонтарева (317)

 Головний, кого я підозрюю, - Коломойський, - Гонтарева

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що в підпалах автомобіля членів її родини і свого будинку вона підозрює олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.

"Ви знаєте, що мене обливали брудом, мені погрожували останні п'ять років. Перед звільненням була остання крапля, коли озброєні люди принесли до центрального входу в НБУ труну з моєю "лялькою" всередині", - нагадала ексглава НБУ

Вона зазначила, що має на увазі Ігоря Коломойського.

"У мене навіть немає сумнівів! Вся ця бригада, вони не просто труять мене, але роблять це нахабно і ще кепкують. Той же Коломойський ходив на YES і розповідав, що я, мовляв, "обіцяв відправити за нею літак, а не машину". Ці люди вже втратили людську гідність, вони гірше криміналу – кримінал як мінімум дітей своїх ворогів не чіпає, а вони підпалюють моєї невістки автомобіль. Вони сміються в обличчя всій світовій спільноті. Історія з будинком - апофеоз", - вважає Гонтарева.

На уточнювальне запитання, чи Коломойський - головний, кого вона підозрюєте в події, Гонтарева відповіла "Так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149087
 
   
 Топ коментарі
 
А главный, кого все подозревают - сама воровка гонтарева.
Чтоб убеджище в Британии получить
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Если бы Коломойша занялся плотно Гонтаревой её бы спалили вместе с домом, а этот детский сад сама аферистка и устроила чтоб политическое убежище получить
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На украденные бабки она купит таких 50 домов и 100 авто. Ей главное Украину на тюрьму не попасть.
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мило любоваться как тут нечистому отсасьівают с заглотами, беня еще, давай еще и тебя точно успокоят
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и зачем гонтарева ввязалась в лечение банковской системы зелебобиков
без не уже все зебильчики были бы и миллионЭрами и миллиардерами по образцу и подобию зимбабве и венесуэлы...
дура..))))
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Все просто замечательно....
Зелебобы кричат в один голос с скобеевой и Соловьевым, типа она сама сожгла дом себе...
Как мне нравится слушать, диванных задпотов, которые отдали голоса за Зеклована, а он им по морде дулей...
Ну чё придурки?
Зажили при Зе?♿
Инвалиды полоумные...
А Бене писта, это точно.
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Я не сторонник Гонтаревой. Но если сравнивать Гонтареву и Коломойского, то нормальным людям понятно, что Коломойский на несколько порядков хуже.
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Та знайди собі дівчину якусь, Олександре! Ну у тебе і смаки...
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Про ЧТО базар?
Понятно, что все эти постфактум поджоги ни на какие юридические разбирательства не влияют.
Это просто по пацански - на, ****, получай!
Вполне в стиле Бени.
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Хм. Наоборот, Коломойскому было выгодно, чтобы было тихо, Гонтарева приехала в Украину и тут бы ее допросили. За день до пожара там было 6 охранников, потом их сняли. Нужно было время, чтобы подготовить операцию, заложить несколько очагов возгорания. Как ни крути, все это гонтаревско-порошенковское нагнетание ситуации
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Надо провести следствие, кто конкретно снял охрану. Здесь без начальства охранников не обошлось. От кого они получили команду это вопрос.
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помста збанкрутілої бородатої баби каломойші? Якщо каломойша не схаменеться, не прийде до тями, все це з часом приведе цю бородату бабусю до цугундера.
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Умным людям понятно, что человеку обокравшему вкладчиков банка, а через них весь народ Украины, на более 6 млрд дол. нельзя верить ни в чем. Для непонятливых уточню, что я имею в виду Коломойского. Он заслуживает того, чтобы лишить его гражданства и депортировать в одну из стран, где у него еще гражданства, навсегда без права въезда в Украину. Это один из тех людей из-за которых украинцы самые бедные в Европе. Притом его вина одна из самых больших.
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громче и первее всех "держи вора " кричит сам вор ( относительно заявления каломойского - это не я)
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Аудит Привату і нацбанку доведе, що Гонтарева з Порошенком - два шахрая і пройдисвіта. Але це було зрозуміло ще з 2005го, після пресконференції Зінченка. Чим люди думали, коли голосували водинтур у 2014му?...
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На Порошенка вказує пресконференція Зінченка. Напевне Зінченко в чомусь правий.
Але на Коломойського вказує те, що він обікрав народ України на більш ніж 6 млрд. дол. через Приватбанк, яким володів. Ясно, що це не перше, що вкрав Коломойський у народу.
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Суліма в коментарях захищає інтереси Тимошенко, Зеленського, Коломойського. Це додатково говорить про те що ці троє з одного клану. І Суліма, який захищає інтереси цього клану, значить явно являється учасником цього клану.
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Та що ви,люди-то все якось раптово вийшло-дьячок кадилом махав-вуглячок і випав.Дячок трохи напідпитку був-з 2009-го дьячкує-його тут усі знають-звати Петро.
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руб за сто, что вся эта херня вокруг гонтаревой происходит с ее подачи, чтобы получить политубежище в британии... даже к гадалке на ходи!!!
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Та чого вже там, і переслідування на себе вона також організувала.
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Гонтарева раскрыла важную информацию о ПриватБанке во времена руководства им Коломойского 18 сентября 2019, 12:27 - Украина

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/189693_1568798393
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Хм. Наоборот, Коломойскому было выгодно, чтобы было тихо, Гонтарева приехала в Украину и тут бы ее допросили. За день до пожара там было 6 охранников, потом их сняли. Нужно было время, чтобы подготовить операцию, заложить несколько очагов возгорания. Как ни крути, все это гонтаревско-порошенковское нагнетание ситуации
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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