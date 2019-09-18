 Головний, кого я підозрюю, - Коломойський, - Гонтарева

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.

"Ви знаєте, що мене обливали брудом, мені погрожували останні п'ять років. Перед звільненням була остання крапля, коли озброєні люди принесли до центрального входу в НБУ труну з моєю "лялькою" всередині", - нагадала ексглава НБУ

Вона зазначила, що має на увазі Ігоря Коломойського.

"У мене навіть немає сумнівів! Вся ця бригада, вони не просто труять мене, але роблять це нахабно і ще кепкують. Той же Коломойський ходив на YES і розповідав, що я, мовляв, "обіцяв відправити за нею літак, а не машину". Ці люди вже втратили людську гідність, вони гірше криміналу – кримінал як мінімум дітей своїх ворогів не чіпає, а вони підпалюють моєї невістки автомобіль. Вони сміються в обличчя всій світовій спільноті. Історія з будинком - апофеоз", - вважає Гонтарева.

На уточнювальне запитання, чи Коломойський - головний, кого вона підозрюєте в події, Гонтарева відповіла "Так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.