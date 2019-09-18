 Головний, кого я підозрюю, - Коломойський, - Гонтарева

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.
"Ви знаєте, що мене обливали брудом, мені погрожували останні п'ять років. Перед звільненням була остання крапля, коли озброєні люди принесли до центрального входу в НБУ труну з моєю "лялькою" всередині", - нагадала ексглава НБУ
Вона зазначила, що має на увазі Ігоря Коломойського.
"У мене навіть немає сумнівів! Вся ця бригада, вони не просто труять мене, але роблять це нахабно і ще кепкують. Той же Коломойський ходив на YES і розповідав, що я, мовляв, "обіцяв відправити за нею літак, а не машину". Ці люди вже втратили людську гідність, вони гірше криміналу – кримінал як мінімум дітей своїх ворогів не чіпає, а вони підпалюють моєї невістки автомобіль. Вони сміються в обличчя всій світовій спільноті. Історія з будинком - апофеоз", - вважає Гонтарева.
На уточнювальне запитання, чи Коломойський - головний, кого вона підозрюєте в події, Гонтарева відповіла "Так".
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
без не уже все зебильчики были бы и миллионЭрами и миллиардерами по образцу и подобию зимбабве и венесуэлы...
дура..))))
Зелебобы кричат в один голос с скобеевой и Соловьевым, типа она сама сожгла дом себе...
Как мне нравится слушать, диванных задпотов, которые отдали голоса за Зеклована, а он им по морде дулей...
Ну чё придурки?
Зажили при Зе?♿
Инвалиды полоумные...
А Бене писта, это точно.
Понятно, что все эти постфактум поджоги ни на какие юридические разбирательства не влияют.
Это просто по пацански - на, ****, получай!
Вполне в стиле Бени.
Але на Коломойського вказує те, що він обікрав народ України на більш ніж 6 млрд. дол. через Приватбанк, яким володів. Ясно, що це не перше, що вкрав Коломойський у народу.
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