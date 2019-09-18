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 Політика України, Суспільство
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Все про:держбюджет (217) субсидія (316) Юлія Соколовська (2)

 У проєкті держбюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх одержувачів субсидій, - Соколовська

У проєкті бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 млн грн на виплату пільг і субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребують державної допомоги з оплатою комунальних послуг.

Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так вона відреагувала на публікації в ЗМІ про зменшення витрат на субсидії, що нібито призведе до скорочення кількості одержувачів у новому опалювальному сезоні.

Також читайте: З'явився текст проєкту Держбюджету на 2020 рік

Соколовська зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів.

За словами міністра, витрати на субсидії переглянуті вже цього року, і зараз у Держбюджеті-2019 на них заплановано близько 47 млрд грн, яких достатньо. "Тобто фактично жодного "скорочення" немає. Влада не збирається відмовляти отримувачам субсидій!" - підкреслила Юлія Соколовська.

"Якщо порівнювати із цифрами, включеними у бюджет на цей рік (55,1 млрд грн), то закладені 47,6 млрд грн – справді менше. Але це скорочення спричинено виключно економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно, зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам. Тому ще раз підкреслюю: "скорочення" видатків не призведе до скорочення одержувачів!" - резюмувала Соколовська.

Також читайте: У держбюджеті на 2020 рік на субсидії передбачено майже 48 млрд гривень, - Маркарова

У проєкті держбюджету на 2020 рік закладено достатньо коштів для всіх одержувачів субсидій, - Соколовська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149086
 
 
 Топ коментарі
 
какие субсидии? Конец эпохи бедности на дворе
В проекте госбюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий, - Соколовская - Цензор.НЕТ 4151
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А зачем богачам субсидии? И тарифы теперь же снизят? Ведь теперь нет этого грабительского Ротердам+...
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Значит,те кто платит за себя,еще должен заплатить за того кто не желает платить?
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А зачем богачам субсидии? И тарифы теперь же снизят? Ведь теперь нет этого грабительского Ротердам+...
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какие субсидии? Конец эпохи бедности на дворе
В проекте госбюджета на 2020 год заложено достаточно средств для всех получателей субсидий, - Соколовская - Цензор.НЕТ 4151
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Значит,те кто платит за себя,еще должен заплатить за того кто не желает платить?
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К сокращению приведет, хотя бы то, что уменьшены нормы еще товарищем Гройсманом, у некоторых выросли доходы и вылетают, но и безработным не видать субсидий.
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Брешет как дышит. Как же нет сокращений если субсидии забрали более чем у половины получателей????? При этом тарифы возросли на десятки процентов, а зарплаты и пенсии на единицы. Какая-то странная у них арифметика.
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Размеры субсидий уменьшились искусственно, урядом гнойсмана, когда он уменьшил нормы потребления для субсидиантов и сократил их количество более чем в двое. Газ, свет, вода скоро их потребляемое количество для погашения субсидией будет равно 0 или 0,1 куба, кВт,..
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Похоже что эта власть, как и все предыдущие попередники, держат граждан Украины за дураков. Ничему их история не научила.
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Ви були у провінції? Управління праці і соцзахисту, де видають субсидіні папірці, бачили? Стільці ще радянські, стертий до чорноти паркет 1970-их років, фанерні перегородки, працівниці, які ніколи не піднімають телефони,натовпи бабусь, які чекають, чекають. Ну хіба ж у мільярдних виплатах на субсидії справа? Де обі-обіцяний рівень життя, гідних пенсій? Треба ж для цього щось робити нашим трускавецьким студентам! А не блдукати серед імпічментів і втрати недорканності
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Статья ни очём!Обыкновенная чиновничья отписка: "заложено...запланировано..."
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