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 Політика України
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Все про:ВР (5728) імпічмент (97)

 Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися. ВIДЕО

Верховна Рада відмовилася скасувати своє рішення про ухвалення в цілому як закону проєкту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент).

За відповідне рішення проголосував лише 101 нардеп, 249 - нардепів утрималися, 14 - проголосували "проти", передає Цензор.НЕТ.

Першим питанням у ході сьогоднішнього пленарного засідання Рада розглянула проєкт постанови №1012-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", яку зареєстрував депутат з фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький. Сам закон про імпічмент Рада прийняла 10 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет Ради рекомендував депутатам прийняти в цілому зміни до закону про Антикорсуд

Княжицький у своєму виступі розповів, що постанову про скасування прийняття у другому читанні законопроєкту про імпічмент запропоновано через порушення регламенту, допущені під час прийняття закону. Зокрема, не було надано можливості внести пропозиції і зауваження до законопроєкту після прийняття його в першому читанні.

У підсумку, після обговорення, нардепи відмовилися скасовувати ухвалення в другому читанні і в цілому законопроєкту про імпічмент президента.

Нагадаємо, що кілька політичних сил вимагали надати можливість внести правки в цей законопроєкт, оскільки, на їхню думку, прописана в ньому процедура імпічменту є недієздатною. Зокрема, нардеп від "Батьківщини" Власенко заявив: "Закон про імпічмент не робить Президента рівним і не знімає з нього недоторканність". А нардеп від "Голосу" Лозинський зазначив: "Закон про імпічмент не змінює нічого, а лише дублює статті Конституції і окремі положення регламенту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149085
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что он хороший президент.
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судя по названию,пострадает только ПЕС
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Если закон об импичменте принят, то почему тогда зеленскому не проводят импичмент? Рада отказалась отменить закон об импичменте президента: 101 - "за", 249 - воздержались - Цензор.НЕТ 7472
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судя по названию,пострадает только ПЕС
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тоже за собак подумал))
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А що ЗЕмноводні під визначення тварин не підпадають?
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Зеленский не ворует как поросенко и не торгует с оккупантами, за что ему импичмент?
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это когда поросенко был на посту главноворующего?
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Зеленский продал права на показ его медиапродуктов подсанкционному Яндексу, так что полным ходом торгует "на крови"
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Потому что, в отличие от того закона, который принят предыдущей Радой и который Зеля засцал подписывать, этот скорее не об импичменте, а о защите президента от импичмента.
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По требованию петикантропов, которое все на цензоре?
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а навіщо вони його переголосовували ?
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Принят с нарушениями регламента. Спецом заранее заложена возможность его отмены в нужный момент через суд.
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Как это "отмены в нужный момент через суд"? Разве у нас не прошла потужная судебная реформа Петра Лексеича? Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися - Цензор.НЕТ 4694
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так то Петр Лексеич вчера 41 судью назначил?
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Правильно. Хай це лайно про неможливість імпічменту лишається. Буде привіт Холопам Народу в морду його тикати.
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Ленка делает Зеленскому такооой импичмент, что Вова просто не мог не взять её замуж..
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Ну ты и такого не умеешь. Поэтому и шляешься одна.
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Дидовик! .. ты известный на сайте сепар, который после ампутации мозгов подрабатывает на Донецких дорогах "смокталкой-трассовичкой", и предлагаешь "апалченцам скидка 15%"..
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"249 - нардепов воздержались" Рада отказалась отменить закон об импичменте президента: 101 - "за", 249 - воздержались - Цензор.НЕТ 3084 Щось новеньке. Чому така невпевненність?
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СНОВА порохоБОТЫ поднимают бучу НА "корабле" - КТО же порохоБОТАМ мешал НА протяжении ПЯТИ лет принять СВОЙ закон ОБ импичменте!???
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закон был принят прежней радой. зеля и зелебоБики просто НЕ ЗАМЕТИЛИ ))))))))
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Зебілка Аня ! - Процедуру імпічменту прописали в постанові про слідчі комісії в минулому складі Ради ! Але твій преЗедент її не підписав !!! А замість того зебдепутати прийняли закон ,котрий подав президент - ну не смішно - президент подає закон про СВІЙ імпічмент !! Той закон котрий приняли зеБдепутати прописаний ТАК , що той імпічмент ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИВО виконати ! То є фількіна грамота від клоуна зебілам !
Ось чому інші депутати й хотіли внести поправки - а зебіли НЕДАЛИ це зробити !!
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это закон не об импичменте, а о нэдаторконности Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися - Цензор.НЕТ 5357
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День рождения Зе-мамы
Ми йдемо до влади, щоб Порошенко не перетворився на Путіна - казали вони.
Ми йдемо до влади, щоб її десакралізувати - казали вони.
Тепер кожен президент - казали вони.

Подивіться, хто ще не бачив: ссылка на ютуб

Моя країна не бачила ще більш огидної ..........
І ці люди - не українці. Українці - не раби.

Mason Lemberg
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да.. давненько такого подлиза очка не видел... До конца не досмотрел, блеванул Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента: 101 - "за", 249 – утрималися - Цензор.НЕТ 2031
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Хахаха, лохи вас развели , вы это уже поняли или ещё нет ? Хахаха
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Привет Украине ! К тебе пришла диктатура
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Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский родился 25 января 1978 г., жена Елена
Никола́е Чауше́ску родился 26 января 1918 г., жена Елена
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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