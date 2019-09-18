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 Політика України
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Все про:документ (152) електронні документи (36) Дмитро Дубілет (12)

 Трудові книжки мають піти в історію, починаємо винищувати паперовий обіг у держорганах, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет заявляє, що в його планах протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси у сфері HR держорганів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо поступово винищувати паперові процеси в держорганах. Починаємо зі шматка, на який припадає велика частина паперового документообігу, - кадрового (він же HR)", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою Дубілета, тільки на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн грн щорічно.

Серед ключових змін він називає заборону подачі документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі.

"Цей захід може видатися занадто суворим. Але, по-перше, нам потрібно прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям. По-друге, декларації в НАЗК в електронному вигляді всі і так подають, ЕЦП у всіх є", - зазначив Дубілет.

Крім того, в планах позбутися копій дипломів, інформації про пов'язані компанії, копій паспортів, подачі автобіографії.

"Трудові книжки мають, нарешті, піти в історію. Це, до речі, оцінить і бізнес. Весь обіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень тощо, - у цифру. У цифру потрібно також перевести архів. Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, мають залишитися в минулому столітті. Це теж буде корисно для бізнесу", - наголосив Дубілет.

"Дуже спростимо всю логіку погоджень. Блок-схеми, за якими документи "ходять" кабінетами, спростимо і скоротимо в 3-4 рази. Створюємо єдиний реєстр держслужбовців. Зараз HR-інформація розосереджена по різних органах у найрізноманітніших форматах. Це дозволить централізувати і комунікації, і багато інших HR-аспектів", - заявив Дубілет.

За його словами, для цього доведеться змінити кілька законів і постанов, а також впровадити правильні ІТ з особливою увагою до кібербезпеки.

"Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців", - пише міністр.

Нагадаємо, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю відмовитися від паперового документообігу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд удвічі скоротить витрату паперу, - Дубілет

Трудові книжки мають піти в історію, починаємо винищувати паперовий обіг у держорганах, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149081
 
   
 Топ коментарі
 
Все правильно, нет бумаг - нету доказательств преступлений. А так файл в корзину отправил и пипец. Знают шо их потом будут шманать, готовятся на перед
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Иканамисты.

Валерій Прозапас з Valeriy Prozapas.
16 вересня о 19:24 ·

"Администрация президента будет реорганизована и превратится в Офис президента Украины. Численность работников будет сокращена, соответственно,
ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП.


Владимир Зеленский издал соответствующий указ 20 июня. Указ вступает в силу с момента опубликования". (с)

Ху-к + 40 000 000 грн. на 2020 рік.
Мне все більше подобаються ці хлопці.
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Это не бред, 50 - 100 миллионов. Кто то хорошо нагревает на этом. Умняги и там думают, что бред.
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на бумаге? Поддержка производителей бумаги неплохая. А греть руки на пачках бумаги - это смешно.
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Все правильно, нет бумаг - нету доказательств преступлений. А так файл в корзину отправил и пипец. Знают шо их потом будут шманать, готовятся на перед
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В корзину как раз таки легко отправить обычную бумажку, или устроить пожар под прикрытием как Гонтарева. А все электронные реестры защищены и видно каждого, кто там вносит любые изменения.
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То-то во всех странах существуют архивы. Где столетиями в пылюке лежат дела на что либо. Все дураки кругом, одни нофилеты умные, потому что не будут красть, потому что монобанк Трудовые книжки должны уйти в историю, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9665
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А раньше бумаге была альтернатива, кроме папируса?
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Паперовий архів (чи архів на оптичних носіях) потрібен. Зараз є багато електромагнітної зброї, включаючи "EMP bomb" - миттєве виведення з ладу електроніки і знищення інформації на наркопичувачах. Хто у них розробляє стратегію оборони?
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Вон у Леры типа сгорел дом. точно также горят и бумаги. Т.ч. наличие бумаг ничего не означает. А банковская безналичка - это что? Там то же нет бумаг, но деньги есть.
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Это бред потому, что Слуга Урода увеличивает финансирование силовикам настолько, что можно этой бумагой всю Украину за эти деньги обклеить.

Тратить миллионы на ручных силовиков и экономить на спичках - вот что это такое.
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Напиши это своему президенту - *****. У вас в паРаше ситуация на порядок хуже, но ты же молчишь, вот и тут заткнись ************.
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50-100 миллионов - это НИЧТО. 1,5 - 3 грн на человека. И нагреться на этой бумаге не сможет даже презЕдентская котельная.
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Зебобки экономят на спичках...но подкидывают миллионы трубаДурам портнова....
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Ты, убогий, читай, мелочь 50 - 100 миллионов. Это ты мелочь и спички не стоишь.
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А в туалет с чем? Хотя... Не благодарите. Государство тратит 50-100 млн на канцелярию, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9369
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Иканамисты.

Валерій Прозапас з Valeriy Prozapas.
16 вересня о 19:24 ·

"Администрация президента будет реорганизована и превратится в Офис президента Украины. Численность работников будет сокращена, соответственно,
ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП.


Владимир Зеленский издал соответствующий указ 20 июня. Указ вступает в силу с момента опубликования". (с)

Ху-к + 40 000 000 грн. на 2020 рік.
Мне все більше подобаються ці хлопці.
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Если конкретно, то у Порошенко в АП работало 416 сотрудников. В Оффисе президента 142 (на 30 июля), но наверно ещё не все вакансии укомлектованы, потому что ранее заявляли в новом Оффисе будет 650 сотрудников. Ещё наверно рано делать выводы на эту тему.
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Было заявление:
"ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП."



УЖЕ выделили на ОП больше на 40 миллионов больше.
Где обещанное "дешевле"?
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Ещё рано делать выводы. Бюджет не утверждён, кто чего выделил не известно. На что пойдут деньги: на новый оффис, на диджилитализацию (даже во сне такое не могу представить, что это такое); как они будут обновлять рабочие места, всё это можно только по факту посмотреть. Пока можно сказать, команда активная, зря штаны не протирает. К чему эта активность приведёт можно будет узнать только к Новому году, а лучше к лету.
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Очень заинтересовало "зря штаны не протирает".

Примеры этого "не зря" можно узнать, увидеть?
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Они буквально за пару месяцев узурпировали власть в стране. Провели закон о снятии неприкосновенности с депутатов, заменили правительство, почти всех прокуроров, руководителей СБУ, ВСУ. Принятие законов в Раде требует длительных процедур, но приоритеты уже обозначены и в течении полугода Рада примет новые законы. Поэтому я и говорю надо подождать до Нового года, чтобы осмыслить нововведения.
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Неприкосновенность не такое уж большое препятствие для привлечения за возможные преступления при имеющемся Зе-большинстве в Раде. Снимается на раз-два при необходимости. Можно делать это уже сегодня, не дожидаясь нового года, когда закон вступит в действие.
Поэтому недавнее заявление Рябошапки, что нужно снять неприкосновенность с Порошенко до нового года не что иное как очередное шоу для лохов.
Он мог просить об этом Зе-раду еще вчера.

Законов напринимали уже немеряно, не зря эту Зе-раду уже назвали бешеным принтером.
Какие из принятых законов однозначно хорошие, нужные?
Какой ощутимый позитив от новых глав СБУ, ВСУ и ГПУ?
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То есть Вы согласны, что зелёные работают и не зря штаны протирают. Остальное в сроки которые я указал. Я не очень оптимистично настроен относительно команды Зеленского, уровень жизни они точно не повысят. Но шанс дать надо, хотя бы год.
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Как-то работают, но насчет зря штаны протирают или не зря ( в чьих интересах ) есть вопросы.
Почему они не повысят уровень жизни?
Пять лет кричали про "геноцид" и невиданное воровство власти, из-за которого было зубажиння.
Теперь же власть воровать не будет?
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А кассовые чеки будем продолжать клеить в книжки и хранить до следующего пришествия?
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Чеки в КУРО никто не клеит Только Z-отчеты. Да и то с прошлого года это уже не обязательно.
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Что голова пробита после моего коммента,ставь быстрее пробку,а то все дерьмо из головы вытечет,думать будет нечем.
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ХаХаХа люблю дятлов с паралельной реальностью. хоть поржать можно.
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Напрасно ты думаешь,что россказни про твою любовь здесь кого то интересуют,про затычку в голову не забывай.
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тьі протмворечишь сам себе - если б тебя не интересовало, то тьі б тут не пукал.
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и при чем тут кто-то, о себе говори, не прячься за кем-то.
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Слабо оправдываешься,расскажи нам еще что нибудь про любовь.
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Главное, чтобы потом кто-то тупо не вывез пару десятков серверов со всей информацией на основании того, что это он их лично арендовал, а теперь возвращает.
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хаха, Порошенко когда ушел, забрал аппаратуру. она бьіла арендована, а Зе команду кондратий хватил. потом разобрались, что и не сервера вовсе, а проосто аппаратуру.
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ну мониторы то да, но зебил намекает именно на сервера
Зебилы они такие - ложечки нашлись, но осадочек остался.
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ну он читал Зебил-новости. вот по примке моста в Днепре их ютуб канал, один из, тоже в заголовке вьісрал, что Зе не принял мост, а в реале то совсем другое.
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Яценюк начинал с сокращения автопарка. Если не нужно возить бумаги из одной структуру в другую, зачем тогда автопарки в каждой гоструктуре .
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Прикольненько. Т.е. если вам, например, не начислили положенную пенсию, то никакими бумажками вы свои претензии подтвердить не сможете. Лучше бы на коксе экономили, экономы ху*вые, авось бреда в державе было бы поменьше.
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Не ошибся, **...........й. ***** ты, мужского рода. ДЫТЫНКО, ты хоть у своей мама спроси Значение слов. УБЛЮДОК НЕДОНОШЕННЫЙ.
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А твоя папа проститутка. А ты какаешь через рот. Наверно, потому что кушаешь через попу.
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Доводь через страну в смартфонє Трудовые книжки должны уйти в историю, начинаем истреблять бумажный оборот в госорганах, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4917, хоча більшість пенсів той смартфон і в руках на тримали.
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Ага, "страна в смартфоне" - это круто, на это все зебилы дрочат. Только есть одно "но": доказывать придется тогда, когда "страна в смартфоне" уже показала тебе средний палец.
Например, если в данные, подаваемых вашей конторой в ПФ, вкралась очепятка, то вы об этом не узнаете никак (вы же не проверяете в ПФ, что вам начислил работодатель, хотя возможность такая есть). Сюрприз ожидает вас при выходе на пенсию. И вот тогда, возможно, средний палец придется вам сосать всю оставшуюся жизнь. И все из-за пары копеек на бумагу и её хранение.
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Та мені в принципі пофігу, я на пенсії. За державу обидно.(С)
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Я вас умоляю, сколько каждый год архивов горит? Целыми райсудами горят. Так-что бумага не годится. Вот на скрижалях бы, или глиняных табличках...
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В компании, в которой я работаю, электронный документооборот вводился в 2007-2008 годах, если кому-то интересно получить инфу за эти или другие годы, то можно зайти в архив. В архиве хранится вся хрень, которую успели наворочать коллеги за все эти годы. Самое любопытное этот архив никогда не сгорит в пожаре.
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В этой области я, видимо, разбираюсь получше Вашего. Поэтому поверьте на слово: ерунду говорите.
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Судя по Вашему посту узнали об этом в этом году. Какие очепятки, всем заинтересованным лицам идёт рассылка, и будет повторятся пока не поставите отметку, что ознакомлены. Ну если слепой, тогда конечно.... .
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1. Судя по Вашему посту, много Вы знаете заинтересованных.
2. А эти рассылки к делу подшить можно?
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Мне приходит с полсотни рассылок в неделю, в среднем. Вам что нужны эти приказы, служебки, письма, предписания. Или сами проги. У меня стоит Outlook, Mozilla Thunderbird и органайзер.
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так не у триманні справа, до кожного пенса треба студента, школяра - личного асистента - шоб кнопочки нажимав. в взагалі-то "держава у смартфоні" це як раз для для держави. смертним буде по-іншому запропоновано.
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Так а при чем тут трудовая книжка к пенсии?
Пенсия расчитывают исходя из вносов в ПФ.
Это все привязано к ИНН.
И то что у тебя в книжке 100500лет стажа ничем не поможет если не было взносов.
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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет Источник: https://censor.net.ua/n3149081\\\\\\\\\\\

"Министр" министров высрал на российском языке, получая получку украинской валютой.
......

Мне решительно непонятно - кого и чему оно собралось учить то?
Поучил бы французов на английском таким образом. В тот же день: обследование, заявление, увольнение по слабоумию.
И мы хотим шоб это "служило народу"??
....


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И бонус - "электронка" уязвима для..... правильно, пресловутых "российских кулхацкеров". Даже Трампа продвинули, а тут - взломать(смеюсь - сами коды дадут) "укропских" "министров" = два рюмка кофе за работу и ящик боярки отпраздновать.
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Да, для торговцев тонером и чернилами это опа.
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Міністр не володіє державною мовою ?
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тобто реформи починаються з економії паперу )))
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а если "вирус" или хакеры? как доказать что ты не верблюд (с)???
сомневаюсь, что полунищий ПФ будет выбрасывать деньги на проф борьбу с кибер хулиганами молчу уже про преступников ))))
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Трудовые книжки в историю? Это ж сколько народу без пенсии останется....
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Зебобики совсем дурью обкурились.
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Отак...сгорят рукописи ...и начнется новая эра, от Президенства зеленских
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Все верно!
У зебильной команді трудовой стаж отсутствует, почему он должен быть у рядовых граждан?
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Які широченні можливості відкриваються перед молодою та перспективною БеКомандою🙂 Наші уявлення про можливості иудейських пройдисвітів вийдуть на новий рівень😀
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Ти спочатку піди на курси української мови, держслужбовець сраний.
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Лукаш фактически передала все данные госреестра в руки бандитов и ей за это ничего не было. Власть хочет,чтобы жизнь людей была на виду,как в аквариуме,чтобы знать о них все. Основные преимущества будут у тех, о ком нет достоверных сведений, т.е. у представителей уголовного мира.
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Бабоньки ви чули? Кажуть піз.дец нашій пенсії - вірус Пеція сожрав...
Трудові книжки мають піти в історію, починаємо винищувати паперовий обіг у держорганах, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5436
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Пипец.

У вас в трудовой может быть миллион лет стажа. При отсутствии в базе ПФ электронных отчетов о начислении ЕСВ на ваш ИНН и ваше ФИО никакого стажа у вас нет и не будет.

И нужно не просто подтверждение работодателя, что вы действительно работали в фирме "Рога и Копыта", а и корректировка всех отчетов, чтобы в них присутствовали ваши данные. Без отчетов по ЕСВ трудовая книжка - это просто неудобная бумажка для туалета.

И все это принято еще при попередниках, попередниках попередников и попередниках попередиков попередников.
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