 Трудові книжки мають піти в історію, починаємо винищувати паперовий обіг у держорганах, - Дубілет

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Починаємо поступово винищувати паперові процеси в держорганах. Починаємо зі шматка, на який припадає велика частина паперового документообігу, - кадрового (він же HR)", - йдеться в повідомленні.
За оцінкою Дубілета, тільки на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн грн щорічно.
Серед ключових змін він називає заборону подачі документів на прийом на роботу або на конкурси в паперовій формі.
"Цей захід може видатися занадто суворим. Але, по-перше, нам потрібно прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям. По-друге, декларації в НАЗК в електронному вигляді всі і так подають, ЕЦП у всіх є", - зазначив Дубілет.
Крім того, в планах позбутися копій дипломів, інформації про пов'язані компанії, копій паспортів, подачі автобіографії.
"Трудові книжки мають, нарешті, піти в історію. Це, до речі, оцінить і бізнес. Весь обіг, який стосується конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень тощо, - у цифру. У цифру потрібно також перевести архів. Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, мають залишитися в минулому столітті. Це теж буде корисно для бізнесу", - наголосив Дубілет.
"Дуже спростимо всю логіку погоджень. Блок-схеми, за якими документи "ходять" кабінетами, спростимо і скоротимо в 3-4 рази. Створюємо єдиний реєстр держслужбовців. Зараз HR-інформація розосереджена по різних органах у найрізноманітніших форматах. Це дозволить централізувати і комунікації, і багато інших HR-аспектів", - заявив Дубілет.
За його словами, для цього доведеться змінити кілька законів і постанов, а також впровадити правильні ІТ з особливою увагою до кібербезпеки.
"Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців", - пише міністр.
Нагадаємо, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю відмовитися від паперового документообігу.
Тратить миллионы на ручных силовиков и экономить на спичках - вот что это такое.
Валерій Прозапас з Valeriy Prozapas.
16 вересня о 19:24 ·
"Администрация президента будет реорганизована и превратится в Офис президента Украины. Численность работников будет сокращена, соответственно,
ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП.
Владимир Зеленский издал соответствующий указ 20 июня. Указ вступает в силу с момента опубликования". (с)
Ху-к + 40 000 000 грн. на 2020 рік.
Мне все більше подобаються ці хлопці.
"ОП будет обходиться налогоплательщикам дешевле, чем АП."
УЖЕ выделили на ОП больше на 40 миллионов больше.
Где обещанное "дешевле"?
Примеры этого "не зря" можно узнать, увидеть?
Поэтому недавнее заявление Рябошапки, что нужно снять неприкосновенность с Порошенко до нового года не что иное как очередное шоу для лохов.
Он мог просить об этом Зе-раду еще вчера.
Законов напринимали уже немеряно, не зря эту Зе-раду уже назвали бешеным принтером.
Какие из принятых законов однозначно хорошие, нужные?
Какой ощутимый позитив от новых глав СБУ, ВСУ и ГПУ?
Почему они не повысят уровень жизни?
Пять лет кричали про "геноцид" и невиданное воровство власти, из-за которого было зубажиння.
Теперь же власть воровать не будет?
Зебилы они такие - ложечки нашлись, но осадочек остался.
Например, если в данные, подаваемых вашей конторой в ПФ, вкралась очепятка, то вы об этом не узнаете никак (вы же не проверяете в ПФ, что вам начислил работодатель, хотя возможность такая есть). Сюрприз ожидает вас при выходе на пенсию. И вот тогда, возможно, средний палец придется вам сосать всю оставшуюся жизнь. И все из-за пары копеек на бумагу и её хранение.
2. А эти рассылки к делу подшить можно?
Пенсия расчитывают исходя из вносов в ПФ.
Это все привязано к ИНН.
И то что у тебя в книжке 100500лет стажа ничем не поможет если не было взносов.
"Министр" министров высрал на российском языке, получая получку украинской валютой.
......
Мне решительно непонятно - кого и чему оно собралось учить то?
Поучил бы французов на английском таким образом. В тот же день: обследование, заявление, увольнение по слабоумию.
И мы хотим шоб это "служило народу"??
....
сомневаюсь, что полунищий ПФ будет выбрасывать деньги на проф борьбу с кибер хулиганами молчу уже про преступников ))))
У зебильной команді трудовой стаж отсутствует, почему он должен быть у рядовых граждан?
У вас в трудовой может быть миллион лет стажа. При отсутствии в базе ПФ электронных отчетов о начислении ЕСВ на ваш ИНН и ваше ФИО никакого стажа у вас нет и не будет.
И нужно не просто подтверждение работодателя, что вы действительно работали в фирме "Рога и Копыта", а и корректировка всех отчетов, чтобы в них присутствовали ваши данные. Без отчетов по ЕСВ трудовая книжка - это просто неудобная бумажка для туалета.
И все это принято еще при попередниках, попередниках попередников и попередниках попередиков попередников.
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