 Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5%

Витрати держбюджету на Державне бюро розслідувань у 2020 році збільшаться на 70%, на Національне антикорупційне бюро України - на 20%. Про це свідчать дані проєкту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проєкт №2000), який Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з проєктом Держбюджету, витрати на Генеральну прокуратуру зростуть на 5,5%.
Водночас збільшення витрат на Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Службу безпеки України та Управління державної охорони не передбачено.
1.Зовсім інша - чесна, справедлива і на порядок більш інтелектуальна.
2.Має в кілька разів більше повноважень ніж було у пороха.
3.не підвладна олігархам.
4.Зробить всіх щасливими за рахунок пониження тарифів, підвищення в рази пенсій і зарплат.
5.Ріст ВВП не нижче 5%.
6.Наступна локшина, яку собі набрилювали 73%-ні.
почему их не сиквестировали и не передали эти деньги ВСУ?
война заканчивается?
или это теперь священная корова нового президента?
что за х? где информация по нацгвардии?
псы. а прокурорским педро итак в прошлом году прилично подкинул
5% мля псы. Сашко Белый наверное в гробу перевернулся(
Очевидно, что ******* боится украинцев больше, чем кацапов. Кстати, Ялынкович тоже этим страдал. Не помогло...
Будут сажать патриотов, добровольцев, бойцов ВСУ, протестующих.
а зебіли гадали, що вчителям добавлять...
пічалька...
То кого зеБкоманда хоче БІЛЬШЕ переслідувати КОРУПЦІОНЕРІВ чи простих громадян ??
Га зебіли ??? Ось вам і поліцейська держава - налицо , дякуемо зебілам !!!