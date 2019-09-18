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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2104) держбюджет (217) ГПУ (3224) МВС (1335) Міноборони (2788) СБУ (4725) ДБР (493)

 Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5%

МВС, СБУ та Міноборони додаткових виплат не отримають

Витрати держбюджету на Державне бюро розслідувань у 2020 році збільшаться на 70%, на Національне антикорупційне бюро України - на 20%. Про це свідчать дані проєкту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проєкт №2000), який Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з проєктом Держбюджету, витрати на Генеральну прокуратуру зростуть на 5,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020: на діяльність судової влади пропонується виділити 17,9 млрд грн

Водночас збільшення витрат на Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Службу безпеки України та Управління державної охорони не передбачено.

Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5% 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149076
 
 
 Топ коментарі
 
Слава 73% не сповна розуму!!!
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Строится полицейское государство минирашка.
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Силовики дорвались до корыта. Слава Зеленскому!!!
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Потрох тоже каждый год на эти органы добавлял кратно, поэтому не гони на 73%.
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Когда зарплаты хотя бы у учителей будут 4 0000 долларов?
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Досить вже гнати на Пороха, нова влада:
1.Зовсім інша - чесна, справедлива і на порядок більш інтелектуальна.
2.Має в кілька разів більше повноважень ніж було у пороха.
3.не підвладна олігархам.
4.Зробить всіх щасливими за рахунок пониження тарифів, підвищення в рази пенсій і зарплат.
5.Ріст ВВП не нижче 5%.
6.Наступна локшина, яку собі набрилювали 73%-ні. Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5% - Цензор.НЕТ 2758
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Ты хочешь сказать, что 73% глупее 8% потрохососов? А чего ж тогда потрошиная гнида так воровала, что вас с 52% осталось аж 8%? Так и с Зе будет, будет так воровать.
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Страну грабят ! (без нас Госбюджет-2020: финансирование ГБР увеличится на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - 5,5% - Цензор.НЕТ 5816) (с) Порохоботы
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Ну, если тебя веселит то, что без них тебя грабят циничнее и больше, то веселись, рванина.
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Ай маладцы. Теперь начинаем понимать для кого закончилась эпоха бедности.
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Строится полицейское государство минирашка.
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Зебобики увеличивают финансирование только тем кто будет удерживать их личную власть...на безопасность и оборону Украины им плевать...
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брехло ты как и Партия пЕСсиков. На национальную безопасность и оборону Украины будет выделено всего 245 млрд. грн. Вот поэтому ваш патрон Петуня проиграл власть из-за того что брехал всем
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Зебобик глазки раззуй...и посмотри кому увеличивается финансирование....
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А нахрена збільшувати фінінсування на оборону коли вазелін домовиться з ****** десь по Дніпру. Всі діла.
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да да еще и русский язік сделаем по конституции Украині первым государственным языком Украины
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В прошлом году мы посеяли 100 га пшеницы - все з'їв довгоносик. В этом году мы засеяли 30 га пшеницы - се з'їв довгоносик. В следующем году мы засеем 1000 га пшеницы - нехай він подавиться! В Украине спецслужбі єто довгоносики.
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Про офис преЗЕдента и ВР напишите, там тоже покращення. Остальным хрен на рыло...
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У каждого карлика комплекс неполноценности - он боится, что его повесят.
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а НГУ? где они в табличке?
почему их не сиквестировали и не передали эти деньги ВСУ?
война заканчивается?
или это теперь священная корова нового президента?
что за х? где информация по нацгвардии?
псы. а прокурорским педро итак в прошлом году прилично подкинул
5% мля псы. Сашко Белый наверное в гробу перевернулся(
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Зеля,начинай собирать вещички,посадок нет,а проглоты-взяточники,которые должны сажать, подставляют уже третье горло для жрачки.
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На ВСУ экономят, силовикам отдают.

Очевидно, что ******* боится украинцев больше, чем кацапов. Кстати, Ялынкович тоже этим страдал. Не помогло...
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Коли обіцяні арешти і "посадки" будуть? Мабуть не дочекаємось.
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Посадки будут обязательно.
Будут сажать патриотов, добровольцев, бойцов ВСУ, протестующих.
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Они в 19 году ничего не делали и ничего в бюджет не вернули, конечно нужно увеличивать. Вы еще Нефтегазу зарплаты поднимите.
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Это премия антикоррупционным органам от антиукраинской власти за саботаж борьбы с коррупцией.
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дармоеды из гбр станут жить еще сытнее а пенсы пусть тихо доживают на свои копейки
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а, так не вчителям, а кишеньковим "розслідувачам"?
а зебіли гадали, що вчителям добавлять...
пічалька...
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Наборот - ЗЕлюпинцы отменили повышение ЗП учителям, которое планировал на 2020 год Порох.
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НАБУ підвищили фінансування на 19,7 % а ДБР аж на 71,2 % !
То кого зеБкоманда хоче БІЛЬШЕ переслідувати КОРУПЦІОНЕРІВ чи простих громадян ??
Га зебіли ??? Ось вам і поліцейська держава - налицо , дякуемо зебілам !!!
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миллиарды прожираются и пилятся, а коррупция на месте
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Мені хочеться натовкти кожного зебіка носом у текст бюджету 2020. Якщо перестали красти, то чому цей бюджет не відрізняється від свинарчуківських? Здається вас вкотре на*пали. Гарного дня!
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