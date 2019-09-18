 "Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування", - Кравченко. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Район проведення операції Об'єднаних сил відвідала Координаторка системи ООН, Координаторка з гуманітарних питань і Постійний представник Програми Розвитку ООН в Україні пані Оснат Лубрані. У місті Краматорськ, в представництві Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних прав, посадовець провела ознайомчу зустріч з представниками Об’єднаних сил на чолі з Командувачем операції ОС генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

Під час брифінгу сторони обговорили актуальні питання захисту цивільного населення в районах, де ведуться бойові дії та консолідації зусиль щодо подальшого надійного захисту мешканців, які проживають впритул до лінії зіткнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми бачимо попередні ознаки готовності Кремля до деескалації ситуації на Донбасі, - Пристайко

Також пані Оснат Лубрані висловила впевненість у тому, що плідна співпраця продовжуватиметься, зокрема, в межах усталеного механізму цивільно-військової координації.

Натомість, Командувач операції ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко наголосив на тому, що в гуманітарній сфері відбулися зрушення на краще.

"На Станиці Луганській тривають активні підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту: підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів. Вже розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги. Незабаром заплановано запустити додатковий автобус, щоб перетин лінії зіткнення для наших громадян був ще простішим та комфортнішим", - розповів Кравченко.

У межах інформування генерал-лейтенант Володимир Кравченко розповів також і про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.

"Такі райони планувалося створити ще у 2016 році, але до сьогодні вони залишаються мілітаризованими. Маю переконання в тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської. На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено Начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Міністром оборони України та Главою Держави. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку", – наголосив Командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб











