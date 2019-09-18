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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Донбас (13038) операція Об'єднаних сил (1579) Кравченко Володимир (6)

 "Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування", - Кравченко. ФОТОрепортаж

Нині українська сторона здійснює підготовчі заходи щодо відведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення сторін на Донбасі, але в остаточному підсумку все залежатиме від дзеркальних дій протилежної сторони.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Район проведення операції Об'єднаних сил відвідала Координаторка системи ООН, Координаторка з гуманітарних питань і Постійний представник Програми Розвитку ООН в Україні пані Оснат Лубрані. У місті Краматорськ, в представництві Управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних прав, посадовець провела ознайомчу зустріч з представниками Об’єднаних сил на чолі з Командувачем операції ОС генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

Під час брифінгу сторони обговорили актуальні питання захисту цивільного населення в районах, де ведуться бойові дії та консолідації зусиль щодо подальшого надійного захисту мешканців, які проживають впритул до лінії зіткнення.

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Також пані Оснат Лубрані висловила впевненість у тому, що плідна співпраця продовжуватиметься, зокрема, в межах усталеного механізму цивільно-військової координації.

Натомість, Командувач операції ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко наголосив на тому, що в гуманітарній сфері відбулися зрушення на краще.

"На Станиці Луганській тривають активні підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту: підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів. Вже розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги. Незабаром заплановано запустити додатковий автобус, щоб перетин лінії зіткнення для наших громадян був ще простішим та комфортнішим", - розповів Кравченко.

У межах інформування генерал-лейтенант Володимир Кравченко розповів також і про перспективи створення безпечних районів навколо населених пунктів Золоте та Петровське.

"Такі райони планувалося створити ще у 2016 році, але до сьогодні вони залишаються мілітаризованими. Маю переконання в тому, що це буде наступним кроком після Станиці Луганської. На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Таке завдання визначено Начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Міністром оборони України та Главою Держави. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку", – наголосив Командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

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Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування, - Кравченко 01
Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування, - Кравченко 02
Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування, - Кравченко 03
Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування, - Кравченко 04
Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування, - Кравченко 05
Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування, - Кравченко 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149075
 
 
 Топ коментарі
 
Отвод пока до Киева,или сразу до Львова?
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Ой, а де ж ті зелєбоби...
А, ну, ж біжіть сюди. І коментуйте.
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так вам, кацапи, вона потрібна
чому ж нікому?
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Це дуже добре.
Пора припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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Зеленский окончательно решил слить Украину. Держитесь там левобережчы, вам здоровья, хорошего настроения "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко - Цензор.НЕТ 9028
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Схоже, що удача їм знадобиться. Бо, як зрозуміло з матеріалу статті, вся ця ммм.... дурня робиться в односторонньому порядку. У надії на "дзеркальну відповідь". Якщо відповіді не буде, будуть відводити далі. До Дніпра. І по*уй, що кожного дня гинутьвцйськові, що кількість обстрілів при пнремир'ї імені Данилюка-Зєлєнсеого перевалила по інтенсивності рівень при пізньому Порошенку. Зебіли, якщо планова і інтенсивна здача території, мешканців і майна не капітуляція, то що тоді капітуляція?
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андрюша, нехай ваше фуфло війська відводить.
йому порадьте.
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копипаст из методички Богданы. молодец! интересно, сколько тебе платят моих налогов из бюджета?
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а лучше припинити ДТП, там гибнет в 10 раз больше граждани Украины чем на войне. Давно пора припинити безглузді криваві і нікому не потрібні ДТП!
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то есть пусть война и будет продолжаться, если будет гибнуть мало, да тролль?если б не с британии вещал, я б тебя спросил, не хочешь ли сам в окоп, с такой логикой?
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якщо вибір - або війна, або окупація
то краще війна.
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война в наших условиях ничего не изменит, сразу вспоминается события 2008 года в грузии, после чего непризнанные республики были признаны...а вообще есть еще один, теоретический правда вариант
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Так пусть ДТП продолжаются, да, зебил? Не хочешь сам под колеса с такой логикой?
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вывод войск ЗА территорию Украины, чего мелочиться
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Окопуватися на правому березі Дніпра? "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко - Цензор.НЕТ 7902
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Вот так ОРДЛО рккупировало Украину. Запустило клоуна.
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Ой, а де ж ті зелєбоби...
А, ну, ж біжіть сюди. І коментуйте.
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Сейчас набегут
"а ваша соевая гонтарева сбила себя машинай"

"атберите всё наварованное у алигархов, а игорьвалеричу верните незаконно атобронный борыгой банк"
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Щас ЗЕльцман богдана откомандирует! "На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения", - Кравченко - Цензор.НЕТ 1742
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то ватнюх
воно користується зеленими лошками для своєї вигоди.
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готуйте вже одразу й відмову від претензій на Крим, зепатріоти
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Если русские оккупанты отводят свои войска не в Ростовскую область, а на несколько километров от линии фронта, то все это, извиняюсь, "до жопы".
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Никуда они ничего не отводят, наоборот усиленно роют в нашу сторону, продали страну.
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Откуда и куда отводить, там уже не Украина? Маладца, Хомчак справится, ему не в первой...
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він чекав, поки фуфло відійде, а зеля сам відходить..
аби зеленому охлосу догодити, а держава най котиться в тартарари.
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потерпи, пусть обосрется покрепче сначала, 74% биомасса сначала должна хлебнуть гавнеца полной ложкой, иначе после того как скинем клоуна, они выберут такое же
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да ну нахрен, дерьмом воспитывать. На палю сразу, чтоб больше не возвращалось.
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ну чтобы это помогло, надо у половины населения паспорта забирать чтобы не могли голосовать. Иначе другого клоуна выберут и все сначала. Пусть сначала поймут что обосрались.
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Создается ДМЗ и вопрос откладывается для решения будущим поколениям. Убытки фиксируются. Альтернатива - начать полномасшатабные боевые действия.
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в этой "альтернативе" Раша нас раздавит как скорлупку ореха.
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Что значит линия разграничения, от которой будут отводить ЗСУ. Кто ее утверждал и договаривались какие стороны . А куда придут эти подразделения ЗСУ, украинцы плевать не будут на бойцов . Муть какая то .
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Команде Зе нужно было почистить украинское общество и открыть списки всех стукачей и КГБшников ,.которые чудили в тогдашней советской Украине. Этого не произошло потому все мы такими темпами вернёмся опять в Московкую конюшню.
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Вовочка - наемный актер, его работа - играть роль Президента а не чути.
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Таке було вже у 90 х роках "Приднестров'є" ПМР, і що російський анклав з базою 14 армії рф там у Молдові досі. Хоч Україна могла його заблокувати. Зебобіки прийшли на 5 років а проблему залишать на десятирічча там паче ций анклав має спільний кордон з рф а ПМР не має.
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Порошенко не вистачило тижня щоб вирішити цю проблему. На жаль....
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ну ты мне сейчас и объяснишь, почему это не делалось при "сивочолом гетьмане"
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а хто ти такий Ліщук щоб тобі щось пояснювати якийсь дрібний троль)
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ну я так и понял, что внятного ответа , даже от такого крупного тролля как ты, не будет
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Опублікуйте список здаваних поселень, сволоти "На сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування", - Кравченко - Цензор.НЕТ 1080
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Я тоже был ребенком и не понимал, что происходит вокруг. Теперь я вырос и могу авторитетно заявить - полная ***** происходит.(с)
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оце ти причепився ) згинь сотона нах ))
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це замість того, щоб подякувати за цікаве прочитання твого імені?
якісь ви, кацапи, не чемні
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Та ми вже відводили свої війська і не раз, роблячи сіру зону. Ось тільки все це до дупи, бо орки потім захоплювали її. Так буде і в цей раз, або йде підготовка по втюхіванію нам тих теріторій, на умовах москалів. Одним словом наша капітуляція.
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Ах как неудобно. Зебилов на ветке нет, что такое?
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Ну а шо вы хотели? У зеобабов потепление срашкой.
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Нормально так рвёт пердаки у "державного" порохоскота! А значит, всё делается правильно.
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если ты в приличном обществе пустишь газы, все будут возмущаться - но ты не обращай внимания, раз возмущаются - ты все правильно делаешь! Продолжай газовать!
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Порохоботы были без ума от стратегии своего главаря - воевать в окопах ещё 100 лет, дожидаясь открытия второго фронта Китаем. Они то на диванах "воюют", что им до погибающих ежедневно пацанов.
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Чим Зескот відрізняється від порохоскота-питання риторичне
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жид та москаль-наш одвічний ворог!!!знов жид за допомогою москаля знищує державу!!!
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Все ВСУ собрать в одном месте и расстрелять - думаю и до этого земрази додумаются .
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а вот походу и песец...
кто бы еще год назад мог подумать, шо он придет в Украину и будет зеленый?
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нормальные люди могли, 24% это еще 5-6 месяцев назад понимали.
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шо та не так с нами, с наридом нашим - от шо та, блин, совсем неправильно,
если мы такое делаем....
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...но в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны Источник: https://censor.net.ua/n3149075
Рыба бывает или свежая, или тухлая. "Противоположная сторона"(а должно быть Российская Федерация) - это манипуляция нашим сознанием. Этот генерал-лейтенант слово "Россия" вообще не упомянул. Он хоть знает ,с кем он воюет?
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в авдеевке вчера один 200, два 300 "Сьогодні проводяться підготовчі заходи щодо відведення військ уздовж усієї лінії розмежування", - Кравченко - Цензор.НЕТ 7161
здесь воюем, а здесь рыбу заворачиваем?
и откуда свалился этот рыжий американский клоун на нашу голову?(
псы. неужели кто то думает шо эту херь которая сейчас творится Владимир Александрович сам придумал?
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линия разграничения... это такое условно-условное понятие...
ибо по Минской угоде... она проходит совсем в других местах (и кстати Дебальцево (вместе с ж/д узлом) там наше... а в жизни как?)
более того...рашке верить - рога носить или копыта отбросить
(и устойчивое перемирие (одностороннее и как бы...совсем не тихое - тому неопровержимое и убийственное (в полном смысле слова) доказательство!)
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