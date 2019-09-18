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 Політика України
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Все про:декларація (570) патрульна поліція (923) НАЗК (631)

 Три експрацівники Управління патрульної поліції в Дніпрі не подали декларації, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки навмисного неподання декларацій трьома колишніми працівниками Управління патрульної поліції в місті Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами контролю своєчасності подання декларацій виявило ознаки умисного неподання декларацій 3 посадовцями. Відповідні обґрунтовані висновки будуть направлені до Прокуратури Дніпропетровської області для здійснення досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особи, які порушили вимоги закону, колишні працівники Управління патрульної поліції в місті Дніпрі. Посадовці, звільнившись у 2017 році, не подали декларації після звільнення у наступному році.

У пресслужбі НАЗК зазначають, що суб'єктам декларування було повідомлено про необхідність подати декларації протягом 10 днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, чиновники декларації не подали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК заявить у НАБУ і Нацполіцію про недостовірні відомості в деклараціях Тарути, Шкірі, Атрошенка та Баласинович

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149070
 
 
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Отмечается, что лица, нарушившие требования закона являются бывшими сотрудниками Управления патрульной полиции в городе Днепре. Чиновники, уволившись в 2017 году, не подали декларации после увольнения в следующем году. Не подали декларацию за 18 год . Это было при Порошенко Источник: https://censor.net.ua/n3149070
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що може задекларувати патрульний поліцейський? Це НІХТО і звати його НІЯК!
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Раз у нас бохиня - глава фракции почти нищая, то патрульные наверно вообще голодают(
Три експрацівники Управління патрульної поліції в Дніпрі не подали декларації, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6656
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І що? Тисячі людей не подають цю декларацію. Це взагалі депільна норма. Який зміст її подавати, через рік після звільнення, мега чиновникам типу патрульні поліцейські? Це що міністр колишній? генерал? Більшість цих пішаків просто не знає вимог законодавства, тому і не подає. Він десь у Празі цеглу кладе, тут протоколи складають і мега новину з цього роблять...
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