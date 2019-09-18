 На дорогах України з 19 вересня збільшиться кількість ділянок, де використовуватимуться прилади TruCam. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Кількість ділянок, на яких буде використовуватися прилад TruCAM, збільшується. З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM", - написав він.

Також Білошицький оприлюднив карту і таблиці, де вказано нові ділянки, на яких будуть вимірювати швидкість приладом TruCAM. Там вони, як завжди, позначені червоним кольором.

Крім того, загалом для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів.

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"Ми робимо це не для того, аби притягнути побільше до відповідальності чи назбирати якомога більше штрафів. Наша мета в іншому - попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі", - повідомив Білошицький.

Водночас він зазначив, що підходи поліції в цьому процесі незмінні:

- публікуємо карту з ділянками, де вимірюють швидкість руху;

- про використання приладів вимірювання швидкості водіїв будуть сповіщати дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень;

- у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Також Білошицький повідомив, що за перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018 року) патрульні винесли більше 302 000 адміністративних постанов.

















