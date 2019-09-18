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 Суспільство
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Все про:радар (27) патрульна поліція (923) Білошицький Олексій (17)

 На дорогах України з 19 вересня збільшиться кількість ділянок, де використовуватимуться прилади TruCam. КАРТА

На автодорогах України з четверга, 19 вересня, збільшиться кількість дорожніх ділянок, де використовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Кількість ділянок, на яких буде використовуватися прилад TruCAM, збільшується. З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM", - написав він.

Також Білошицький оприлюднив карту і таблиці, де вказано нові ділянки, на яких будуть вимірювати швидкість приладом TruCAM. Там вони, як завжди, позначені червоним кольором.

Крім того, загалом для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радари TruCAM на дорогах України: зафіксовано понад 150 тисяч порушень швидкісного режиму

"Ми робимо це не для того, аби притягнути побільше до відповідальності чи назбирати якомога більше штрафів. Наша мета в іншому - попередити це правопорушення й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі", - повідомив Білошицький.

Водночас він зазначив, що підходи поліції в цьому процесі незмінні:

- публікуємо карту з ділянками, де вимірюють швидкість руху;
- про використання приладів вимірювання швидкості водіїв будуть сповіщати дорожні знаки, що попереджають про фото- і відеофіксацію порушень;
- у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Також Білошицький повідомив, що за перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018 року) патрульні винесли більше 302 000 адміністративних постанов.

На дорогах України з 19 вересня збільшиться кількість ділянок, де використовуватимуться прилади TruCam 01
На дорогах України з 19 вересня збільшиться кількість ділянок, де використовуватимуться прилади TruCam 02
На дорогах України з 19 вересня збільшиться кількість ділянок, де використовуватимуться прилади TruCam 03

На дорогах України з 19 вересня збільшиться кількість ділянок, де використовуватимуться прилади TruCam 04
На дорогах України з 19 вересня збільшиться кількість ділянок, де використовуватимуться прилади TruCam 05

На дорогах України з 19 вересня збільшиться кількість ділянок, де використовуватимуться прилади TruCam 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149067
 
 
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Білошицький таке саме брехло і подонок як сабаков..Трукам не є автоматичний прилад. Імітують роботу трутні..патрульна полюція це є ОЗУ на чолі з психічно неврівноваженим Жуковим. Чого тільни вартий Зозуля алкаш))) Корупціонер Рибак в Одесі.А в томцу році керівник в Луцьку гранату п'яний кинув...
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лучше б двуполосные трассы строили...радетели туевы....
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ну хоть фотофиксации пока нет и то хорошо
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Що доброго враховуючи бєспєдєл на українських дорогах?
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С мая мусора снова начали прятатся в кустах с радаром. Да,они включают проблесковые маяки но ставят свое авто в таком месте где из0за высокого бурьяна и деревьев днем эти маяки не видно.
Тоесть задача мусоров не предупредить нарушение ПДД а именно накосить штрафов
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Суки,дороги в хлам,а они камеры покупают.
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А их сертифицировали? А то ж вроде у них срок сертификата ж давно истёк. Или я путаю?
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а когда увеличется количество нормальных дорог?
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