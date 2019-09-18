EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  18358  235
Матеріали за темою:
Все про:Коломойський (561) Гонтарева (317) Приватбанк (301)

 "Приватбанк" - це була "піраміда", - Гонтарева

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що напередодні націоналізації "Приватбанку" в ньому не було жодних активів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.

"Я - банкір, який працює за Базельськими принципами, який для всіх банків робив однаковий стрес-тест, однакові критерії, всіх однаково змушував докапіталізувати їхні структури. Програма рекапіталізації була однаковою для всіх, підкреслюю", - заявила Гонтарева, відповідаючи на запитання, чи намагалися колишні власники з нею домовитися ще на етапі націоналізації Привату.

"Я не знаю, як так можна, коли в банк внесли 155 мільярдів - там навіть не діра в капіталі була, там не було активів. Пам'ятаєте він казав, що Порошенко хотів відібрати у нього "1+1"? Після цього виходить Ткаченко і каже, що каналу "1+1" ніколи не було в заставі "Приватбанку". Так ось, в цьому банку не те що "1+1" не було, там навіть елементарно жодної заправної станції не було! Не було активів взагалі. Це була "піраміда". А тепер у новому інтерв'ю він уже розповідає, що Гонтарева - месія, яка увійшла в змову з американцями і вирішила вбити олігархів", - розповіла ексглава НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський

Вона зазначила, що скасувати націоналізацію просто.

"Достатньо рішення суду. А наші суди ви знаєте. Якщо Коломойський ухвалював три рішення в один день ще до першого туру виборів - про націоналізацію, персональні гарантії та пов'язаних осіб, то що йому заважає отримати інші рішення суду, такі ж "липові"? Якщо націоналізація визнається рішенням суду недійсною, робиться реституція, тобто держава забирає 155 мільярдів, і на цьому місці утворюється діра. Нацбанк же не може нічого націоналізувати, Нацбанк може тільки визнати банк неплатоспроможним. Тому є два варіанти: для великих системних банків - звертатися до Мінфіну за націоналізацією, для несистемних - звертатися до Фонду гарантування вкладів. Рожкова сказала ще пів року тому в інтерв'ю, що Нацбанк звертатиметься за повторною націоналізацією. Питання тепер до Мінфіну, чи погодиться він на повторну націоналізацію", - резюмувала Гонтарева.

Також читайте: Гончарук про "Приватбанк": "Жодних перемовин уряд ні з ким не веде"

Раніше Ігор Коломойський заявляв, що в спорі про націоналізацію "Приватбанку" готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою і бачить для цього хороше вікно можливостей. Однак деталей можливої угоди не уточнив.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наразі сторони проводять судові спори і в Україні, і в зарубіжних юрисдикціях. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а Кабмін, Нацбанк і сам банк у травні оскаржили це рішення.

Крім того, в липні відбувся розгляд апеляційної скарги в Лондонському суді у спорі між "Приватбанком" і його ексакціонерами, оскільки Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку". Суд також вирішив скасувати виданий як забезпечувальний захід наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова та ще шести компаній на суму понад $2,5 млрд, однак він залишається в силі до розгляду апеляції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко дав ДБР свідчення про націоналізацію "ПриватБанку" та про події в Керченській протоці. ВIДЕО

Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року. Згідно з даними Нацбанку України, "Приватбанк" на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) посідав 1-ше місце серед 77 банків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149066
 
   
 Топ коментарі
 
А Коломойский фараон этой пирамиды ПриватБанк - это была "пирамида", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 574
 показати весь коментар
 
мля, пользуюсь этой пирамидой больше 20 лет!!!
и доволен..
 показати весь коментар
 
Странно, а почему єта информация появилась только сейчас, когда Леру как облезлую крісу загнали в угол? Она сейчас будет врать по черному.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
кацапи, ми розуміємо, чому ви хочете повернути приватбанк Бєні
це послабить українську економіку, та заплатить йому за здачу українських інтересів українськими ж грошима
але балалайку йому краще подаруйте
та й собі візьміть
 показати весь коментар
 
 
Банк работал с прибылью, а лохам лапшу на уши вешают, как они его спасали.
 показати весь коментар
 
 
Почему-то на ум приходят сова Филатова о Коломойском. "Все к чему прикасается этот человек превращается в прах".
Неужели Зеленский так зависит от этого ублюдка?
 показати весь коментар
 
 
надо отделять мух от котлет ) прват может и пирамида ,а беня может и пид..р ,но сидеть то тебе лера совсем за другое "Приватбанк" - це була "піраміда", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6015
 показати весь коментар
 
банальное воровство),на пару с курченко )
 показати весь коментар
 
у югика ,генплокулола спроси ),он дело по готаревой открыл))
 показати весь коментар
 
Приват даже в самые трудные времна рабоитал с прибылью. Гонтарва лапшу вешает!!!!
 показати весь коментар
 
 
Все понятно. ОК, Гонтарева борез за деньги вкладчиков. Мне только одно не понятно. Почему все это она в СМИ пишет, а не подает в суд на Коломойского? Тем более после "потужной рехвормы" судов от Пети суды стали честными и неподкупными.
 показати весь коментар
 
 
иски подает Приватбанк, НБУ и КабМин. Как физлицо Гонтарева может подать иск по имуществу государства? вот один из таких исков https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/privatbank-podal-isk-v-amerikanskij-sud-protiv-354122/
 показати весь коментар
 
В Приватбанк влито столько, что Мавроди завидует. Это громадная структура, созданная для отмывания денег. Постоянные рефинансирования. А Порошенко с Гонтаревой расплачиваются из-за того, что не посадили тех, кто это делал. Потому что самим такое нужно.
 показати весь коментар
 
155 миллиардов-это всего лишь бумажки.Займём у МВФ, и не раз.По воле хозяина , командированного из Израиля Коломойского, украинская земля будет отдана в распоряжение мирового еврейского капитала.А это акция разовая, и землю уже ни в каком МВФ не одолжишь.
 показати весь коментар
 
 
зашевелилась гадюкина.
Только потрох тебя уже с потрохами сдал Бене.
А тему 2-х млрд.гривен януковоща,которые помогла вывести гонтариха уже подзабыли.
 показати весь коментар
 
 
Так згоден, що була піраміда, але на боротьбі з цією пірамідою дуже файно прибарахлилась сама Лєрка. І взагалі у Гонтарєвої усе рило в пушку.
 показати весь коментар
 
 
В инете полно видео как сын гонтаревой тратит заграницей миллионы награбленные мамашкой. Сама она в Британии живет в бриллиантовом дворце и просит убежище. Ничего подобного про Коломойского нет. Есть только созданный им Приватбанк который уже 20 лет самый надежный банк Украины. И есть факт что в 2014 именно Коломойский создал и финансировал первые добробаты и отпор клятой московской нечисти. Именно поэтому мы сегодня видим как московская пропадаль миллиардами постов в секунду по всем СМИ включая Цензор льют на него квадриллионы тонн чисто рутского вонючего говна
 показати весь коментар
 
 
она сама была и есть владелицей компании "Инвестиционный Капитал Украины" и имела достаточный доход. Еще до всех НБУ и пр - компания была создана в 2006 году. https://ru.wikipedia.org/wiki/ICU_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) А вот ее публично размещенные декларации о доходах за 2013 год, когда она еще близко не работала в НБУ - эти декларации должны подавать все госчиновники. Вы будете удивлены уже имеющимися у нее активами и доходами, которых вполне хватает на безбедную жизнь в Англии всей ее семьи. https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3e3129c5-a18a-4e4e-884b-2bb7d58e175d Это такие вот нищеброды малообразованные, которые слово "облигации" не знают - и зарабатывать честно могут только минималку, потому что никому их низкоквалифицированный труд не нужен. а на большее - у них один путь воровать. Поэтому обо всех в силу своего ограниченного интеллекта думают, что остальные если имеют больше - то воруют. Гонтаревой не нужна была должность в НБУ - она все имела и имеет. Она вот такой нищеброд из халепы вытягивала. Который сидит в Приват24 и бабки там свои незадекларированные держит и крутит , чтобы налоги не платить.
 показати весь коментар
 
 
Не надо делать круглые глаза и писать "а чего это она только сейчас заявила", если сами демонстрируете поверхностные знания и банковской системы и сути вопроса. Вся информация была в СМИ и ранее, и пресс-конференция и тп - ее было ооочень много с пояснениями Гонтаревойи и не только до уровня каждой операции и каждого риска. Вот некоторые примеры , еще из 2017-2016гг. https://lb.ua/economics/2016/12/19/353811_gontareva_privatbanke_dira.html https://interfax.com.ua/news/economic/420976.html https://www.5.ua/ekonomika/my-povynni-perepysaty-stratehiiu-hontareva-rozpovila-shcho-bude-z-pryvatbankom-136911.html
 показати весь коментар
 
 
оптяь ссылки на Гонтареву!!! Сегдня суды это неподтверждают .
 показати весь коментар
 
 
Тим більш, що такі заяви голови нацбанку про невпевнену ситуацію навколо Привату робили цю фінансову установу слабкою. А це вже навмисна шкідлива діяльність.
 показати весь коментар
 
За день до підпалу її будинок охороняло 6(шість) охоронців, а в день підпалу лише один. Це Бєня зняв охорону? Лєра українців зовсім за дебілів тримає?
Будеш відповідати не лише за маштабні махінації в фінансовій сфері, а ще й за підпали власного майна. Це теж кримінал.
 показати весь коментар
 
 
Любые банки мира можно обозвать пирамидой ! Лерка- дорожка не оригинальна.
 показати весь коментар
 
 
Чому Гонтарева не договорює? Високий Суд Лондона послав Гонтареву з Порошенком ввічливо на йух з їхнім позовом, бо на момент націоналізації в Приваті не було ніякої діри. Банку треба був невеличкий відносно рефінанс у 10 млрд. гр. і баланс зберігавсь. Півтори сотні мільярдів гривень на дофінансі Привату Гонтарева тупо вкрала і сьогодні прожигає ці українські гроші тупо в Лондоні. Ну і валяє дурня з підпалами і аваріями, щоб не сісти в українську буцегарню за свої "подвиги"
 показати весь коментар
 
 
суд не разбирался и не должен разбираться "была дырка" или нет. Он смотрит нарушена или нет процедура. Дырка подтверждается международными аудиторами. Аудит был проведен для всех банков без исключения.
 показати весь коментар
 
Кады отсутствуют суды,
То старый Линч идёть туды!
 показати весь коментар
 
"В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикцияхИсточник: https://censor.net.ua/n3149066"
В настоящее время, Каломойский через Зе ведет спор с Каломойским. На практике это будет означать ,что государство проиграет все суды во всех юрисдикциях и еще останется должным. Наши налоги вместо армии, дорог, медицины пойдут в карман неолигарху Каломойскому.
 показати весь коментар
 
 
Чогось вірю Гонтаревій, бо Бе і Зе це одна шобла!
 показати весь коментар
 
 
Тоже мне новость, это нормальная практика у владельцев банков. Абсолютно все, недвижимость, авто банка, мебель и тд. находится в аренде, и делается это лишь для одного, если банк будет сливаться в унитаз , государству нечего будет забрать, а денежки банкира уже давно выведены.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору