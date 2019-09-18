 Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спілкувалися з державним секретарем США Майком Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності і критично важливих реформ. Я очікую нашої зустрічі під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Помпео підтвердив підтримку України в проведенні реформ, зміцненні верховенства права та економічному зростанні.

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