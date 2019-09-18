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 Політика України
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Все про:ООН (1265) США (5408) Пристайко (142) Помпео (136)

 Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що очікує зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН.

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні спілкувалися з державним секретарем США Майком Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності і критично важливих реформ. Я очікую нашої зустрічі під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Помпео підтвердив підтримку України в проведенні реформ, зміцненні верховенства права та економічному зростанні.

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Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149063
 
 
 Топ коментарі
 
Павло Климкин, хоть и из Курска, а на мове говорит лучше чем зеленский из Кривого Рога!!!
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в семье генерал-майора КГБ плохо не воспитают..
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Интересно это Пристайко свободно разговаривает на английской мове? или только со словарем?
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Интересно это Пристайко свободно разговаривает на английской мове? или только со словарем?
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Кажуть, что он даже не из Курска! Ну какой из него министр?! Ганьба!! Ожидаю встречи с Помпео на следующей неделе на Генассамблее ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8229
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Павло Климкин, хоть и из Курска, а на мове говорит лучше чем зеленский из Кривого Рога!!!
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это ты сейчас из солидарности?) тоже логопеда в детстве посещал?)
соскучился по соловьиной парубия?))
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разговаривает....

В 2000-2002 годах - консул Генерального консульства Украины в Сиднее и главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.
В 2002-2006 годах - временный поверенный в делах Украины в Канаде.
В 2007-2009 годах - заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.
В 2009-2012 годах - советник-посланник, заместитель руководителя миссии
Посольства Украины в США
С 2012 по 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде
С 2014 года - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.
С 2017 года - глава миссии Украины при НАТО.
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Ну то в Канаде и Америке. Значит по-канадски и по-американским умеет. Английского не знает
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Земрази сойдутся с рашистами где-то посередине. Пока наши воины гибнут каждый день у этих тварей - потепление.
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как и сейчас
или наши только дороги асфальтируют?
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1 когда свинарчуков посадят - тогда будешь что-то вякать зебил.
2 только при власти зебилов убийства наших военных называют ПОТЕПЛЕНИЕМ.
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Ватан, я ваши дебильные бредни читаю только если несколько строчек. Такие простыни сразу идут в игнор. Никому не интересно читать уг высеры ватного шизофреника.
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Дазакройте вы уже рот этому имбицилу. После компетентности Авакова ему лучше было бы жевать.
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Без Штатов кремлевского маньяка не укротить.Сейчас хороший момент сбросив резерв опустить в преисподнюю мордор и иран-две страны террористки
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...звісно розмова буде про те яка частка української ЗЕМЛІ дістанеться "американським" "інвесторам" ...
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Рояль йому не забути з собою в багаж покласти. А то може шановна публіка висловить бажання почути щось з "класики жанру" Великого Кон Чен Ого
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все правильно, ожидай, тока сделай всем одолжение не озвучивай:
"Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе"....
тот же Помпео тебя по плечу похлопает, а про себя подумает - редкий придурок...
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помпео такая же самостоятельная фигура как и пристайко
последний хоть на человека похож, по сравнению с его предшественником курским соловьём
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удивлю наверное вас, но ни Помпео ни тем более Пристайко - фигуры не самостоятельные,
а как министры иностранных дел своих стран, продавливают политику своих президентов,
которые и определяют ету политику....
ну а сравнивать Помпео и Пристайко по личным качествам думаете надо? Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 74
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вы лично знакомы с со стариком Помпео?))
я сравниваю их полномочия) не более того)
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их полномочия одинаковы - проталкивать международную политику своих Президентов.
не можешь, не умеешь, не согласен с политикой Президента? - досвидос.
многие сами сваливают по причине несогласия... - и ето правильно
в случае с Пристайко, все и проще и сложнее - он баран...
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а я про что? (первые две строки)
хез, у меня лично Пристайко раздражения не вызывает, на фоне многих членов команды Зе
а после назначения нового премьера ваще считаю его одним из более менее переваримуех
а конкретно из тех кто на виду Стефанчук,Разумков, Пристайко единственные три из Зе команды которые боль менее как по мне (возможно не всех знаю) , новый генпрокурор правда пока никак отличился ... из депутатов один Дубинский ********* против життя по новому и семафорит шо нас опять развели, знаешь такого?
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давайте мы с вами попрощаемся - ну на разных мы волнах!
дуже дякую.
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ок
дасвиданья мой американский друк
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в семье генерал-майора КГБ плохо не воспитают..
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