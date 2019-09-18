 Очікую зустрічі з Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН, - Пристайко

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні спілкувалися з державним секретарем США Майком Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності і критично важливих реформ. Я очікую нашої зустрічі під час Генеральної асамблеї ООН наступного тижня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Помпео підтвердив підтримку України в проведенні реформ, зміцненні верховенства права та економічному зростанні.
соскучился по соловьиной парубия?))
В 2000-2002 годах - консул Генерального консульства Украины в Сиднее и главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.
В 2002-2006 годах - временный поверенный в делах Украины в Канаде.
В 2007-2009 годах - заместитель директора департамента НАТО МИД Украины.
В 2009-2012 годах - советник-посланник, заместитель руководителя миссии
Посольства Украины в США
С 2012 по 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде
С 2014 года - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата.
С 2017 года - глава миссии Украины при НАТО.
или наши только дороги асфальтируют?
2 только при власти зебилов убийства наших военных называют ПОТЕПЛЕНИЕМ.
клавесин)
"Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе"....
тот же Помпео тебя по плечу похлопает, а про себя подумает - редкий придурок...
последний хоть на человека похож, по сравнению с его предшественником курским соловьём
а как министры иностранных дел своих стран, продавливают политику своих президентов,
которые и определяют ету политику....
ну а сравнивать Помпео и Пристайко по личным качествам думаете надо?
я сравниваю их полномочия) не более того)
не можешь, не умеешь, не согласен с политикой Президента? - досвидос.
многие сами сваливают по причине несогласия... - и ето правильно
в случае с Пристайко, все и проще и сложнее - он баран...
хез, у меня лично Пристайко раздражения не вызывает, на фоне многих членов команды Зе
а после назначения нового премьера ваще считаю его одним из более менее переваримуех
а конкретно из тех кто на виду Стефанчук,Разумков, Пристайко единственные три из Зе команды которые боль менее как по мне (возможно не всех знаю) , новый генпрокурор правда пока никак отличился ... из депутатов один Дубинский ********* против життя по новому и семафорит шо нас опять развели, знаешь такого?
дуже дякую.
дасвиданья мой американский друк