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 Політика України
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Все про:МЗС (1885) Нідерланди (449) обмін (515) Пристайко (142) полонені (545) Цемах (68)

 Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни, - Пристайко

Видача Росії фігуранта справи про збиття малайзійського літака рейсу MH17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю "Die Welt", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не могли спокійно дивитися, як наші громадяни повільно вмирають. Тому ми змушені були піти на складні компроміси. Такі, як видача Цемаха. І ми усвідомлюємо, що наше рішення було складним і для багатьох наших міжнародних партнерів, зокрема, Нідерландів", - сказав Пристайко.

Міністр розраховує на розуміння з боку міжнародних партнерів вимушеності такого кроку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан про обмін Цемаха: Чому ми маємо захищати інтереси Нідерландів, коли є власні?

Пристайко зазначив, що Україна у взаємодії з Міжнародною слідчою групою (JIT) зробила все, щоб цей крок не вплинув на інтереси слідства.

"Російська Федерація має виконувати свої зобов'язання відповідно до Резолюції РБ ООН №2166 і співпрацювати зі слідством. А практика арештів українських громадян і взяття їх у заручники, щоб потім шантажувати Україну і міжнародну спільноту має бути припинена", - підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149060
 
   
 Топ коментарі
 
Отдать важного подозреваемого по сбитому боингу это сдача интересов Украины. Новопреставленный президент отбелил пуйла перед миром...
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Товарищь майор приказал терпеть все лишения и тяготы службы в диванных войсках Выдача Цемаха РФ была вынужденным шагом, мы не могли смотреть как медленно умирают наши граждане, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8771
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Выдача Цемаха была вынужденным шагом, потому что это было условием путина
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Долго думал зебобик?? А по какой статье УК Украины их осудят придумал уже или еще нет???
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Сам это придумал...или портнов подсказал??? Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни, - Пристайко - Цензор.НЕТ 531
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Кому ж как не голландцам можно лишний раз показать жопу. Они и не расстроятся.
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через месяц: "Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пустить воду в Крым". через два месяца: "Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были отвести войска на польскую границу". через пол-года "Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были капитулировать перед мацквой".
зебiли, вы зробили це разом!
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Зміняйте цих двох *жопоблоковців * Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9069
....
.Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни, - Пристайко - Цензор.НЕТ 811
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Не прикривайте нашими хлопцями вашої зради
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пристайко з зе зробили велику дурість з цемахом і тепер по всім ЗМІ пристайко ВИПРАВДОВУЄТЬСЯ / Мало того , що втратили важливого ПІДОЗРЮВАНОГО по Боінгу
І погіршили відносини з Австралією та Нідерландами ! А ще втратили один з ричагів тиску на московію - а саме видачу наших моряків згідно Міжнародного суду ! Потрібно було всюди - в ООН в усіх міжнародних організаціях ВОЛАТИ що рашка не виконує рішень міжнародних судів
є країна- дикун і домагатись ПОСИЛЕННЯ санкцій і тиску проти московії !
Алеж новазеб команда НЕХОЧЕ навіть ДИПЛОМАТИЧНО воювати з окупантом -
пристайко з радістю скрізь заявляє що з московією вже ПОТЕПЛІННЯ відносин !
Хіба це не здача національних інтересів ????
От таку зеБкоманду привели зебіли до влади !
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Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни. © Пристайко
А хіба всіх було звільнено? Там ще залишилось багато наших "повільно вмирати".
Ви вже не соромтеся - віддайте Донбас ***** і визнайте Крим паРашинським. Тоді ***** вам за це ще пару сотень наших в'язнів віддасть.

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