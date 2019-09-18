 Видача Цемаха РФ була вимушеним кроком, ми не могли дивитися, як повільно вмирають наші громадяни, - Пристайко

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю "Die Welt", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не могли спокійно дивитися, як наші громадяни повільно вмирають. Тому ми змушені були піти на складні компроміси. Такі, як видача Цемаха. І ми усвідомлюємо, що наше рішення було складним і для багатьох наших міжнародних партнерів, зокрема, Нідерландів", - сказав Пристайко.

Міністр розраховує на розуміння з боку міжнародних партнерів вимушеності такого кроку.

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Пристайко зазначив, що Україна у взаємодії з Міжнародною слідчою групою (JIT) зробила все, щоб цей крок не вплинув на інтереси слідства.

"Російська Федерація має виконувати свої зобов'язання відповідно до Резолюції РБ ООН №2166 і співпрацювати зі слідством. А практика арештів українських громадян і взяття їх у заручники, щоб потім шантажувати Україну і міжнародну спільноту має бути припинена", - підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.