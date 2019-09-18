 Рада сьогодні розгляне скасування закону про імпічмент, законопроєкти про Антикорсуд і зменшення тиску на бізнес

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, президентський законопроєкт №1025 "Про внесення зміни до закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду) передбачає, що підсудність ВАС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду.
Законопроєкт №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес" пропонує виключити з Кримінального кодексу статтю 205, відповідно до якої визнається кримінально карним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
При цьому першим питання, згідно з порядком денним, у середу заплановано розгляд проєкту постанови №1012-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", яку зареєстрував депутат із фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький. Сам закон про імпічмент Рада ухвалила 10 вересня.
Окрім того, друге читання в парламенті мають пройти законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (№1050) і "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" (№1084).
Окремим блоком питань передбачено розгляд питань ратифікації.
У середу депутати працюватимуть у пленарному режимі протягом ранкового засідання, що триватиме до 14:00. На решту дня запланована робота парламентаріїв у комітетах, фракціях і групах.
администрацииофиса президента!!!
не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из
администрацииофиса президента!!!
Почему не заложены даже по минимуму поступления от возращенных миллиардов, выведенных в оффшоры? Почему не заложены поступления от конфискации имущества коррупционеров? Почему не заложены поступления от прекращения контрабанды? Почему не заложены поступления от прекращения воровства в таких сферах, как оборонка и строительство дорог?
Нет, я не буду писать про сгоревший дом Гонтаревой. Мне надоели украинские политические сериалы, у которых одна и та же фабула - коррумпированные чиновники ограбили народ и на сворованные деньги этот народ потом развлекают. В том числе и тем, что палят собственное добро.
Об этом написала минувшей ночью в Фейсбуке популярная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
Я про бюджет. Многие мои друзья писали о том, что бюджет, поданный новой командой, будет одним из маркеров. Поздравляю нас всех с победой! Даже не знаю, как назвать этот опус - бюджет Маркаровой или бюджет Порошенко.
Когда команда ЗЕ представила новое правительство с премьером и министрами, которые открыто славили Порошенко, я не написала ни слова. Я просто промолчала. Я иногда пользуюсь таким потрясающим инструментом внутри нас, как совесть, и мне кажется, что у других людей этот божий дар также где-то должен быть. Думала, ну, ладно, служили при Порошенко и для Порошенко или Гройсмана (что одно и то же), но сейчас же другое время, они поймают настроение, которое витает в воздухе. Они услышат этот нерв, что бьется в народе, который считает копейки, они увидят эту почти осязаемую потребность людей в пока недосягаемой справедливости. Не увидели, не услышали, не уловили. Взяли и переписали. Почти под копирку. Разве что олигархов от АПК теперь не будут дотировать. Будут до смешного мало дотировать средних и малых фермеров. Так, чтобы землю, не дай Бог, не смогли купить.
Я не буду говорить о пенсиях, которые просто индексировали, и минимальных зарплатах, которые, по-прежнему, облагаются налогами. Не буду и про идеолога Порошенко, которого не забыли. Кое-что ему подбросили по сравнению с прошлым годом.
Главное в том, что в этом бюджете ничего не говорится о возвратах и да, справедливости - вот что для меня важно.
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Почему не заложены даже по минимуму поступления от возращенных миллиардов, выведенных в оффшоры? Почему не заложены поступления от конфискации имущества коррупционеров? Почему не заложены поступления от прекращения контрабанды? Почему не заложены поступления от прекращения воровства в таких сферах, как оборонка и строительство дорог?
Почему? Да потому, что все осталось по-старому. Будут ли посадки? Ведь все нужные законы уже приняты. Хочу сразу оговориться - думаю, что украинцы требуют наказания тех, кто у них воровал, не потому, что особенно кровожадны. Совсем наоборот, украинцы очень терпеливы и слишком толерантны. Они хотят видеть за решеткой воров потому, что требуют равенства перед законом. Это равенство абсолютно не совпадает и не может быть подменено коммунистическим лозунгом о равенстве и братстве. Равенство перед законом, что означает верховенство права - это, прежде всего, понимание того, что ты защищен. Если ты беден и если ты богат, закон будет действовать одинаково и для бедного, и для богатого. Деньги богатого не смогут повлиять или искривить правосудие. Так должно быть и быть равным перед законом - право каждого из нас.
Бюджет, как в зеркале, показал нам недавнее прошлое, от которого мы бежали, отдав голоса НЕполитику. Кто-то еще помнит, как Зеленский обещал учителям заоблачные зарпалаты? Пролетели учителя. Хочу спросить - кто вернется из далекого и ближнего зарубежья под такой бюджет? Разве что работать футболистом, поскольку премьер Гончарук порекомендовал арабским шейхам вкладываться в украинские футбольные клубы.
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В этом году, если бы у «слуг народа» действительно было бы желание изменить Украину и жизнь в ней к лучшему, если бы у них была концепция таких изменений, с бюджетом стоило бы подождать. Фракция СН уже прекрасно знает, как нарушать Регламент, почему нельзя было объяснить людям, что сначала надо написать стратегию развития Украины, а потом, на основе этой стратегии, принимать бюджет? Мы бы поняли.
Ну, и последнее. На картинке - финансирование политических партий, которых в Украине нет. В этом году, все эти партии или, лучше сказать, «мыльные пузыри», получат кто сотни, а кто десятки миллионов из бюджета. Мы с вами оплатим даже те политические отстойники, от которых нас выворачивает.
После такого бюджета, хочется пожелать всем этим тетям и дядям, играющим в политику, пойти лесом и зарабатывать на свои партии взносами. Хочешь быть членом партии, любишь свою партию, уверен, что она зачем-то нужна, содержи ее.
Тогда, возможно, все эти слуги народа не так скоро будут превращаться в рабов власти. Нет, не той власти, которой на бумаге зовется народ, а той власти, что дает неограниченное раздолье наслаждаться жизнью за чужой счет.
Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты. Об этом говорится в проекте закона 1053-1 о применении регистраторов расчетных операций (РРО), который Рада приняла в первом чтении, сообщает Экономическая правда.
Упомянутый проект закона внесли депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина. Однако документ разрабатывался в том числе командой Министерства финансов.
Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты" - ЭП).
В частности, норма, касающаяся "подержанных товаров" - это изменения в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли,
общественного питания и услуг".
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В статье 9 закона отмечается, в каких случаях можно не использовать РРО и/или программные РРО. В свою очередь, законопроект 1053-1 расширяет список исключений для этой статьи, добавив туда "подержанные товары".
Полный текст именно этой нормы в проекте прописан так: "Статья 9. Регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, и расчетные книжки не применяются... 9) при осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; лекарственных средств, изделий медицинского назначения; ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; подержанных товаров) за наличные средства на рынках".
Из текста непонятно, на кого именно эта норма будет распространяться, но круг продавцов подержанных товаров довольно велик.
В ГФС на уточняющие вопросы ЭП не ответили. В пресс-службе Министерства финансов заявили, что смогут ответить после заседания Комитета Верховной
Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, на котором планируется рассмотреть пакет "налоговых" законопроектов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328744-rada_objahet_sekond-hendy_i_bloshinye_rynki_ustanovitj_kassovye_apparaty
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