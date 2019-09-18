 Зеленський хоче досягти справжнього прогресу в ситуації на Донбасі протягом півроку, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю Die Welt.
"Я можу говорити виключно про наші очікування. Президент України Володимир Зеленський хоче досягти справжнього прогресу протягом наступних шести місяців. Що планує Кремль, я не знаю. Він скоріше очікував, що український народ знесилиться та буде тиснути на свій уряд погодитись з агресією. Але такого не сталося", - сказав він.
Він зауважив, що санкції допомагають росіянам рухатися в "правильному напрямку".
"І навіть якщо західні санкції не є ідеальними і коли нашим західним партнерам стає все важче їх утримувати, вони завдають шкоди економіці Росії. І це змушує росіян рухатись у правильному напрямку", - зазначив глава МЗС.
Крім того, Пристайко пояснив намір Зеленського розширити "нормандський формат" за рахунок Великої Британії і США.
"Президент Володимир Зеленський цим хотів дати зрозуміти, що ми не можемо чекати ще п’ять років. І якщо ми скоро не побачимо прогрес у Нормандському процесі, то ми будемо вживати нових заходів, щоб змінити наявну динаміку. Але це не означає, що ми підемо діяти наодинці. Ми будемо залишатись у діалозі з нашими партнерами та пропонувати зміни, які, сподіваємось, що принесуть більшу ефективність процесу", - сказав глава МЗС.
Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції.
"Нас никому не сбить с пути...нам пофигу куда идти.."
ви цього прагнете ?
особисто я - НІ.
Лучше б болваны в экономику не совались ... Там из всех знаний экономики - инструкция по пиротехнике и как поджечь дом гонтаревой...
Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты. Об этом говорится в проекте закона 1053-1 о применении регистраторов расчетных операций (РРО), который Рада приняла в первом чтении, сообщает Экономическая правда.
Упомянутый проект закона внесли депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина. Однако документ разрабатывался в том числе командой Министерства финансов.
Законопроект вносит изменения в перечень лиц, которые должны применять РРО ("кассовые аппараты" - ЭП).
В частности, норма, касающаяся "подержанных товаров" - это изменения в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли,
общественного питания и услуг".
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В статье 9 закона отмечается, в каких случаях можно не использовать РРО и/или программные РРО. В свою очередь, законопроект 1053-1 расширяет список исключений для этой статьи, добавив туда "подержанные товары".
Полный текст именно этой нормы в проекте прописан так: "Статья 9. Регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций, и расчетные книжки не применяются... 9) при осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами (кроме технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; лекарственных средств, изделий медицинского назначения; ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней; подержанных товаров) за наличные средства на рынках".
Из текста непонятно, на кого именно эта норма будет распространяться, но круг продавцов подержанных товаров довольно велик.
В ГФС на уточняющие вопросы ЭП не ответили. В пресс-службе Министерства финансов заявили, что смогут ответить после заседания Комитета Верховной
Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, на котором планируется рассмотреть пакет "налоговых" законопроектов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/328744-rada_objahet_sekond-hendy_i_bloshinye_rynki_ustanovitj_kassovye_apparaty
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..Кормим сук колорадських.
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це буде ще один удар по імперії зла нище поясу...
навіть вбивство цемаха не поможе...
от і спішить руSSкій мір прикрити один із фронтів на деякий час...
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Вслед за помощником президента России Юрием Ушаковым политолог Алексей Чеснаков, которого считают "голосом" другого президентского помощника Владислава Суркова, четко объяснил: без письменной фиксации украинской приверженности исполнению "формулы Штайнмайера" никакой встречи в "нормандском формате" не будет
Вновь подчеркну - прекращения войны не будет, а всего лишь рутинной протокольной встречи, во время которой Владимир Зеленский получит захватывающую возможность пожать руку Владимира Путина. Какой успех!
Судя по единогласию высказываний, мы имеем дело с консолидированной позицией российской политической элиты, с позицией Владимира Путина. Позиция эта выглядит просто: без полной и безоговорочной капитуляции Владимира Зеленского и Украины в целом ничего не будет.
Ни встреч на высшем уровне, которых так жаждет Зеленский. Ни деэскалации конфликта, ни прекращения войны.
Потому что "формула Штайнмайера", предлагающая Украине провести фиктивные местные выборы на Донбассе под фактическим контролем российских военных и их наемников - это и есть формула капитуляции. Формула "запихивания" Донбасса в состав Украины при сохранении российского контроля над оккупированной территорией. Формула неминуемой гражданской войны.
Причём позиция Кремля формировалась еще до повышения цен на нефть, когда Москва готовилась к серьёзному пересмотру экономических приоритетов. Теперь, после атаки дронов на саудовские нефтяные предприятия Путин будет вести себя куда увереннее и наглее. Ему просто больше не нужно играться с Зеленским и Макроном в "доброго следователя". Теперь он может быть самим собой.
Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины.
И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.
Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность.
Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнёт метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта.
Виталий Портников"
https://www.obozrevatel.com/politics/2364-nezavidnyij-******-zelenskogo.htm
Зеленскому и Пристайко нужен еще один Иловайск, чтобы это тоже понять? Или зебилы вообще не готовы воспринимать реальность так, как она есть, даже если она самая печальная?
А что им остается? Ведь боротся с коррупцией они не будут а будут лить в уши сказки для дебилов,при этом додеребанивая остатки Украины