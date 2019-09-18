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Все про:Зеленський (2779) Чехія (261) Земан (46) Бабіш (8)

 Прем'єр Чехії Бабіш анонсував зустріч із Зеленським у Нью-Йорку

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Бабіш днями зустрівся з президентом Чехії Мілошем Земаном. Заплановані переговори з президентом України, чесько-українські відносини стали однією з тем бесіди.

"Наступного тижня я вирушаю замість пана президента на сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у мене запланована зустріч з президентом України", - підтвердив Бабіш.

Раніше посол України в Празі Євген Перебийніс висловлював сподівання на візит Бабіша в Україну.

Посольство України в Чехії раніше закликало компетентні чеські органи засудити відвідування окупованого РФ Криму деякими чеськими громадянами, зокрема представниками керівництва так званої "Світової ради Підкарпатських русинів".

Читайте також: Викликів багато, але я вважаю, що цей успіх приведе до подальших реформ, - прем'єр Чехії Бабіш привітав Зеленського з перемогою його партії на виборах

Більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство про порядок в'їзду в окупований Крим, зазначили дипломати України.

МЗС Чехії закликало чеських громадян під час своїх подорожей "поважати закони іноземних держав, зокрема України". Прессекретар зовнішньополітичного відомства Зузана Штихова підкреслила, що "чеська дипломатія протягом довгого часу не рекомендує громадянам здійснювати туристичні поїздки в Крим, що йдуть врозріз із законами України".

Нагадаємо, особи з керівництва т.зв. "Світової ради Підкарпатських русинів" недавно зустрілися з президентом Чеської Республіки Мілошем Земаном, що також викликало протест з боку Києва.

Ця організація діє в руслі і під керівництвом Кремля з метою дестабілізації ситуації в Україні, заявили в посольстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149054
 
 
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Трамп дал заднюю и теперь прийдется встречаться в Нью-Йорке не с ним, а с премьер министром Чехии? Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 6705
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думаю не все так плохо и встреча состоится - но шо доня про нее
забудет через 3 секунды после ее завершения тоже сомнений никаких.
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на самом деле ето хорошо - все шо хорошо для Украины, ето всегда хорошо.
и я даже жду встречи дони со шмарклей,
вчера тока видел донину встречу (ну выжимки в новостях)
с министром иносранных дел Бахрейна,
доня с ним очень уваажительно, "Bahrain has a lot of money" - будет с чем сравнить..
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Встреча состоится, если Дональда, наш украинский Вентура Зеленский подкараулит возле туалета:
Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 6923
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зебилы - а почему не кричим - шо зеля не должен со всякими барыгами - он миллиардер чешский))))))))) (трамп к стати то же - и не кто не кричит, шо они барыги)
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Земан- известная кремлядская подстилка.., а , если ещё и Бабиш такой же, то не о чем с ними говорить.. Премьер Чехии Бабиш анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 7509
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