 Прем'єр Чехії Бабіш анонсував зустріч із Зеленським у Нью-Йорку

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Бабіш днями зустрівся з президентом Чехії Мілошем Земаном. Заплановані переговори з президентом України, чесько-українські відносини стали однією з тем бесіди.

"Наступного тижня я вирушаю замість пана президента на сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у мене запланована зустріч з президентом України", - підтвердив Бабіш.

Раніше посол України в Празі Євген Перебийніс висловлював сподівання на візит Бабіша в Україну.

Посольство України в Чехії раніше закликало компетентні чеські органи засудити відвідування окупованого РФ Криму деякими чеськими громадянами, зокрема представниками керівництва так званої "Світової ради Підкарпатських русинів".

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Більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство про порядок в'їзду в окупований Крим, зазначили дипломати України.

МЗС Чехії закликало чеських громадян під час своїх подорожей "поважати закони іноземних держав, зокрема України". Прессекретар зовнішньополітичного відомства Зузана Штихова підкреслила, що "чеська дипломатія протягом довгого часу не рекомендує громадянам здійснювати туристичні поїздки в Крим, що йдуть врозріз із законами України".

Нагадаємо, особи з керівництва т.зв. "Світової ради Підкарпатських русинів" недавно зустрілися з президентом Чеської Республіки Мілошем Земаном, що також викликало протест з боку Києва.

Ця організація діє в руслі і під керівництвом Кремля з метою дестабілізації ситуації в Україні, заявили в посольстві.