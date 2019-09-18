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Все про:затримання (3017) замовне вбивство (49) Київська область (1008) Нацполіція (8204) Шевченко Артем (134) Нєбитов (2)

 Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція. ФОТОрепортаж

У вересні в межах слідчих і оперативних дій правоохоронці затримали сімох підозрюваних, організаторів і виконавців замовних вбивств топменеджера компанії Caparol і начвідділу реклами КП "Київський метрополітен", їм оголошено підозри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко

"Хороший результат поліції Київської області, віднедавна очолюваної Андрієм Нєбитовим. Розкриття двох жорстоких замовних вбивств, скоєних на території області: топменеджера компанії Caparol трирічної давнини і цьогорічного вбивства начвідділу реклами столичного метрополітену", - написав він.

Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція 01

Сам же начальник поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook Андрій Нєбитов нагадав обставини резонансних злочинів, а також розповів про проведені правоохоронцями області заходи, у результаті яких було затримано підозрюваних.

Отже, вересень 2016 року. На Київщині, в селі Крушинка Васильківського району сталося резонансне вбивство директора компанії Caparol. Убивство було явно замовним, адже потерпілому напередодні неодноразово погрожували. Навіть на ранковій пробіжці він був з травматичним пістолетом. Але це не допомогло. Його розстріляли вранці із вогнепальної зброї.

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Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція 02

"Тоді слідчі і оперативники збирали речові докази, аналізували мотиви злочину, з`ясовували можливих причетних, але, на жаль, цього не вистачило...

Робота слідчо-оперативної групи не припинялася протягом 2017-2018 років. Вдалося повністю встановити процес підготовки злочину, виконання та приховання слідів і знищення речових доказів. Але не було головного - підозрюваних, не вистачало якоїсь деталі, можливо через втрату часу", - написав Нєбитов.

Січень 2019 року. У Києво-Святошинському районі сталося ще одне вбивство: начальника відділу реклами Київського метрополітену.

Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція 03

"Це перше вбивство у цьому році, фактично на Різдво. Чоловіка вбили трьома ударами ножем у спину. Так підступно і жорстоко.

Розслідування показало, що вбивство готували заздалегідь і це не вулична потасовка, а добре спланований злочин. Велика кількість оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій протягом майже дев’яти місяців дали змогу вийти на злочинну організацію, учасники якої спеціалізувалися на вчинені особливо тяжких злочинів насильницького характеру", - повідомив Нєбитов.

Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція 04
Фото: Нєбитов/Facebook

За його словами, аналізуючи зібрані матеріали стало зрозуміло, що підготовка, скоєння і приховування слідів злочину – ідентичні з вбивством директора у 2016 році.

Нєбитов зазначив, що вже під час відпрацювання учасників банди правоохоронці здобули беззаперечні докази їхньої причетності до цього злочину.

Вересень 2019. Кримінальна поліція, слідчі, спецпризначенці спільно з прокуратурою Київщини провели 21 обшук. Вилучені: зброя, боєприпаси, грошові кошти, документи, жорсткі диски та інше. Сімох підозрюваних, організаторів та виконавців затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошені підозри за створення злочинної організації та скоєння двох умисних убивств, вчинених на замовлення. Максимальне покарання - довічне ув’язнення.

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"Впевнений, це не останні раніше скоєні злочини на їхньому рахунку, як і не останні затримання у цих кримінальних провадженнях.

Беззаперечно - це титанічний труд правоохоронців. Але, на жаль, ми не змогли зберегти життя двох наших громадян. Від цього нам прикро... Далеко не всі вбивства можливо розкрити відразу, особливо заздалегідь сплановані і добре підготовлені. Але ніколи не треба зупинятися! Докладемо максимальних зусиль для забезпечення найважливішого принципу - безповоротності покарання за скоєний злочин!" - резюмував начальник поліції Київської області.

Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція 05
Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція 06
Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149052
 
   
 Топ коментарі
 
Порохобот возмущен, что при Кловане расскрыли убийства, совершенные при Свыне. Доколе?!
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Январь 2019 Педро на вершине власти. Это он вернул Украину в лихие девяностые.
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раскрыты резонансные преступления совершенные при сине носом шоколадном гетьмане, а порохоботам все не так,что за животинки такие ,эти пороховатники.
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С приходом новопреставленого президента Зеленского Украина как буд-то вернулась в лихие 90е. Крепитесь, дальше будет только хуже
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Порохобот возмущен, что при Кловане расскрыли убийства, совершенные при Свыне. Доколе?!
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Глухонемой ПЕСык жестами пытался показать, что его зовут Хулио
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Відразу видно профана... вбивства розкриваються не при комусь, а кимось. Розкриття вбивства не в перші дні (по горячих слідах) рідкісні, а розкриття злочину через 3 роки це взагалі або шалена вдача, або колосальна та якісна робота.
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Ты гавкни это своему коллеге, который верещал, что убийства начались с приходом зели. от уж эти соевые чучундры
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Шавка зебільна, ти чого без команди пасть розкрила?
Ріст злочинності почав стрімко збільшуватись з моменту прийняття КПК Портнова та реформи поліції Аваковим. Де зараз Портнов? А де Аваков? Тому закрий своє зебільне піддувало. Через рік, два нової влади, про таке явище як розкриття замовного вбивства можно буде забути.
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Ты, быдлан порохатый, так будешь со своем пихарем из числа цыган базарить
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Ти тупа Зебільна нікчема. Ніхто, лайно яке у житті нічого не створило і нездатне вийти за межі "серіалу". Як я із тобою маю ще базарити?
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С приходом Зе-команды Портнов-Мертвечук активизировались до беспредела.
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Уничтожение вещественных доказательств?? эти иуды хуже преступников!
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90-е, потом Совок, потом Малороссия..... - История возвращается....
Все как захотел мудрый и простой нарид.....
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Статью не читал, абы выпер...дется. Что что а с приходом пороха девяностые показались раем.
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Если ты пишешь подобную чушь, то в 90-х ты существовал только в виде сперматозоида Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция - Цензор.НЕТ 1332 и понятия не имеешь, что тогда происходило Заказные убийства топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена раскрыты. Задержаны 7 организаторов и исполнителей, - полиция - Цензор.НЕТ 1146
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раскрыты резонансные преступления совершенные при сине носом шоколадном гетьмане, а порохоботам все не так,что за животинки такие ,эти пороховатники.
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боров, напомни-ка, кого ты теперь себе в гетманы выбрал, ась? "сине носом шоколадном" тебя не устраивал. Ты решил, что красивее при фигляре на еврейских шарнирах, вечно гонимом, но нашедшем пристанище в президентах твоей страны?
К тому же, покажи мне фото, где у "синеносого" синий нос...
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Представляю, как проскакивают в твоей пустой башке электрические разряды, когда ты в ней начинаешь шевелить своими какашками.Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція - Цензор.НЕТ 4222
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зелепоц, ты так и не отважился назвать своего украинского гетмана, которого ты, как щирый каганатский, выбрал себе в кагана
По поводу фото: вижу чела, страдающего диабетов с явно проявившейся "бабочкой" из-за падения сахара...
Я ни разу не видел пороха подшофе. Ну а про твоего еврейского гетмана всякие байки ходят, подтвержденные боязнью посцать (или не попасть?) в пробирку...
Так шо, боров, ну его нах сплетенки зеленские распускать.
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Ти у 90-ті не жив. Коли зп була 15-20$, одяг купували один раз у декілька років, а коли купували продукти, то рахували кожну копійку. Не пиши, чого не знаєш
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та не, может он крышевал киоск "ремонт обуви", водил плядей угощать их шаурмой и купонов не считал...
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Та невже? Це ви про вбивства трирічної давнини? Я в своєму місті і в новинах прихід 90х спостерігаю як раз з прихода до влади президента Петра Порошенка.
Ви начебто з закритими очима попередні п'ять років прожили, а тепер наважилися відкрити. Це б все пояснило: ось вони - купа жорстоких вбивств та грабежів і ось він - Зеленський. Все зійшлось!
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Підлога Маккартні. Надо организовать похищение Басурина. За него кремль всех пленных отдаст.
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В смысле "хуже"????? Раскрытие преступлений времён порохосвиней это "хуже"? Ну да, тебе точно будет хуже если ты один из них.
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Иногда лучше промолчать, чем нести всякий бред.
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При Порохе убили, при Зеленском раскрыли. Что тебе не нравится? Что раскрыли?
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Когда суд выпускает при Зе сепарню - все зебоьы верещат "это Петины судьи, Зе никак не успел бы за 100 дней их поменять!", Зато когда успешно завершено многолетнее следствие - "Вот видите, всего 100 дней Зе у власти, а какие замечательные результаты его неусыпной деятельности!"
Вы там с крестиком и трусами определитесь.
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Пороховата все пробивает дно и пробивает... Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція - Цензор.НЕТ 2102
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не говорите гоп , впереди ещё "реформированный" суд будет .
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"реформированный" пецин .
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з вашої логіки.. якщо суд був ручний при Петі, то можна впевнено сказати, що він тепер належить ручкам ЗЕ.
отже всі відповідальність за рішення суддів на ньому.
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вот когда будет замена всех этих "судей", вот тогда и поговорим. А сейчас что бы ваша память о прошлом "великого" пэтра взыграла , погуглите сколько мусоров которые не прошли переаттестацию , было через суды возвращено на службу при пэце .
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а чого це тоді ?
зельока їм зараз телефонує.
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Январь 2019 Педро на вершине власти. Это он вернул Украину в лихие девяностые.
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Снова морды замалёваны, снова очередной шатун.
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Низ-зя показывать, вдруг кто узнает. Это жертв изнасилований во всей красе печатают. А вообще топ-менеджера лаки-краски и рекламщика целых семь человек убивали, как-то всё удивительно.
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Та отот на втором фото - вроде его уже фотографировали на каком-то преступлении. Криминальный кодекс ублюдка портнова - посадить ублюдков невозможно.
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Организаторы, исполнители - это уже хорошо. Но самое главное - заказчики, они как всегда останутся беленькими.
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Их уже выпустили под честное слово?
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Молодцы, плюсую! Если ребята еще найдут хмырей, которые нам пульт домофона уже третий раз клеем заливают, я на новости про найденных домофонных вандалов еще один плюс поставлю.
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Незаперечні докази ясні,
Мотив,зізнання слідчий не пропустить,
То всьо даремно ,вбивці нестрашні,
І суд незаперечно їх відпустить.
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Раскрываются Порошенко ,,наработки,,
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Хороша робота, можуть, якщо хочуть. Хоч у цьому випадку їм в якійсь мірі пощастило, і ще невідомо, що там буде із вироком суду, але хоча б спіймали.
Що там із убивством Тимчука? Чи вбивство народного депутата - це такий дріб'язок, на який не варто звертати уваги?
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счас судьи выпустят как всегда....но, надеюсь неизвестные мстители-патриоты завалят как того сепара на днях....
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Мафию победить невозможно, только возглавить
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Я так понимаю, что заказное убийство раскрыто, когда установлен заказчик убийства вместе с организаторами и исполнителями. Не так ли, господин Рюкзаков?
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