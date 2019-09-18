 Замовні вбивства топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену розкрито. Затримано 7 організаторів і виконавців, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко

"Хороший результат поліції Київської області, віднедавна очолюваної Андрієм Нєбитовим. Розкриття двох жорстоких замовних вбивств, скоєних на території області: топменеджера компанії Caparol трирічної давнини і цьогорічного вбивства начвідділу реклами столичного метрополітену", - написав він.

Сам же начальник поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook Андрій Нєбитов нагадав обставини резонансних злочинів, а також розповів про проведені правоохоронцями області заходи, у результаті яких було затримано підозрюваних.

Отже, вересень 2016 року. На Київщині, в селі Крушинка Васильківського району сталося резонансне вбивство директора компанії Caparol. Убивство було явно замовним, адже потерпілому напередодні неодноразово погрожували. Навіть на ранковій пробіжці він був з травматичним пістолетом. Але це не допомогло. Його розстріляли вранці із вогнепальної зброї.

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"Тоді слідчі і оперативники збирали речові докази, аналізували мотиви злочину, з`ясовували можливих причетних, але, на жаль, цього не вистачило...

Робота слідчо-оперативної групи не припинялася протягом 2017-2018 років. Вдалося повністю встановити процес підготовки злочину, виконання та приховання слідів і знищення речових доказів. Але не було головного - підозрюваних, не вистачало якоїсь деталі, можливо через втрату часу", - написав Нєбитов.

Січень 2019 року. У Києво-Святошинському районі сталося ще одне вбивство: начальника відділу реклами Київського метрополітену.

"Це перше вбивство у цьому році, фактично на Різдво. Чоловіка вбили трьома ударами ножем у спину. Так підступно і жорстоко.

Розслідування показало, що вбивство готували заздалегідь і це не вулична потасовка, а добре спланований злочин. Велика кількість оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій протягом майже дев’яти місяців дали змогу вийти на злочинну організацію, учасники якої спеціалізувалися на вчинені особливо тяжких злочинів насильницького характеру", - повідомив Нєбитов.



Фото: Нєбитов/Facebook

За його словами, аналізуючи зібрані матеріали стало зрозуміло, що підготовка, скоєння і приховування слідів злочину – ідентичні з вбивством директора у 2016 році.

Нєбитов зазначив, що вже під час відпрацювання учасників банди правоохоронці здобули беззаперечні докази їхньої причетності до цього злочину.

Вересень 2019. Кримінальна поліція, слідчі, спецпризначенці спільно з прокуратурою Київщини провели 21 обшук. Вилучені: зброя, боєприпаси, грошові кошти, документи, жорсткі диски та інше. Сімох підозрюваних, організаторів та виконавців затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошені підозри за створення злочинної організації та скоєння двох умисних убивств, вчинених на замовлення. Максимальне покарання - довічне ув’язнення.

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"Впевнений, це не останні раніше скоєні злочини на їхньому рахунку, як і не останні затримання у цих кримінальних провадженнях.

Беззаперечно - це титанічний труд правоохоронців. Але, на жаль, ми не змогли зберегти життя двох наших громадян. Від цього нам прикро... Далеко не всі вбивства можливо розкрити відразу, особливо заздалегідь сплановані і добре підготовлені. Але ніколи не треба зупинятися! Докладемо максимальних зусиль для забезпечення найважливішого принципу - безповоротності покарання за скоєний злочин!" - резюмував начальник поліції Київської області.





