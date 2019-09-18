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 Політика України
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Все про:ветерани (371) УБД (49) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (4)

 Статус учасника бойових дій отримали 370 тис. осіб, з них 11 тис. мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, - Мінветеранів

За останніми даними Міністерства у справах ветеранів, в Україні зареєстровано майже 370 тисяч осіб, які мають статус учасника бойових дій.

Про це йдеться в матеріалах проєкту "Без Броні", оприлюднених у межах пресконференції на тему "Стан ветеранського руху в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до статичних даних, отриманих від Міністерства у справах ветеранів, станом на 1 липня 2019 року нараховується майже 370 тис. осіб, які отримали статус учасника бойових дій (УБД) із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення", - зазначається в матеріалах дослідження.

Цікаво, що найбільше жінок - учасниць бойових дій зареєстровано в таких областях: Донецька (понад 3 тис.), Луганська (1,6 тис.), Дніпропетровська (майже 1 тис.).

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Найістотніший відсоток жінок-УБД обліковано у Нацполіції (18%), СБУ (7%) та ДСНС (6%). Утім, в абсолютному вимірі найбільше їх у Міноборони – 9910 (3,9%).

Станом на 1 липня 2019 року статус особи з інвалідністю унаслідок війни мають майже 11 тис. ветеранів. Учасники проєкту підкреслили, що останнім часом ця кількість суттєво збільшилася, адже рік тому їх було близько 3 тис. За регіонами осіб з інвалідністю внаслідок війни найбільше у Чернігівській (1,7 тис.), Житомирській (близько 1 тис.), Київській (майже 1 тис. осіб) областях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149050
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас главное, что бы развидением сил не были сданы позиции за которые эти люди отдали свою жизнь и здоровье... Иначе все это было зря...
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Сейчас налетят 8% диванных киборгов и запоют о том что Зеленский должен был отслужить Статус учасника бойових дій отримали 370 тис. осіб, з них 11 тис. мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 7319 Порохоботы фас
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Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 4979

По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрированы почти 370 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий.

А этот вытиран тоже получил статус участника боевых действий , а Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 5127
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Сейчас главное, что бы развидением сил не были сданы позиции за которые эти люди отдали свою жизнь и здоровье... Иначе все это было зря...
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а може вашому фуйлу нехай подякують ?
порозплоджувалось кацапні.
гидко вас всіх бачити.
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Больше.
370 получили УБД. Из них часть, опять вернулась в армию. Но вместо не вернувшихся, пришли новые. Приблизительно их сейчас 400.
Вот только по ведомствам это распределение идёт очень интересно.
Тема отдельного разговора и исследования.
Особенно по МВД, НГ, ВСП, военной прокуратуре.
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Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 4979

По последним данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрированы почти 370 тысяч человек, которые имеют статус участника боевых действий.

А этот вытиран тоже получил статус участника боевых действий , а
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Сейчас налетят 8% диванных киборгов и запоют о том что Зеленский должен был отслужить Статус учасника бойових дій отримали 370 тис. осіб, з них 11 тис. мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 7319 Порохоботы фас
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Фронтовикам респект,но удостоверение получили тысячи ментов которые даже орудийной канонады не слышали,но зато первыми ломанулись по льготы и земли.
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Что-то сомневаюсь сто все эти 370 тыс были на передовой а не в глубоком тылу Думаю на передовой хорошо если 37 тыс побывали с реальной угрозой для своей жизни и реально защищая Украину
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