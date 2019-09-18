 Статус учасника бойових дій отримали 370 тис. осіб, з них 11 тис. мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, - Мінветеранів

Про це йдеться в матеріалах проєкту "Без Броні", оприлюднених у межах пресконференції на тему "Стан ветеранського руху в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до статичних даних, отриманих від Міністерства у справах ветеранів, станом на 1 липня 2019 року нараховується майже 370 тис. осіб, які отримали статус учасника бойових дій (УБД) із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення", - зазначається в матеріалах дослідження.

Цікаво, що найбільше жінок - учасниць бойових дій зареєстровано в таких областях: Донецька (понад 3 тис.), Луганська (1,6 тис.), Дніпропетровська (майже 1 тис.).

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Найістотніший відсоток жінок-УБД обліковано у Нацполіції (18%), СБУ (7%) та ДСНС (6%). Утім, в абсолютному вимірі найбільше їх у Міноборони – 9910 (3,9%).

Станом на 1 липня 2019 року статус особи з інвалідністю унаслідок війни мають майже 11 тис. ветеранів. Учасники проєкту підкреслили, що останнім часом ця кількість суттєво збільшилася, адже рік тому їх було близько 3 тис. За регіонами осіб з інвалідністю внаслідок війни найбільше у Чернігівській (1,7 тис.), Житомирській (близько 1 тис.), Київській (майже 1 тис. осіб) областях.