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Все про:побиття (466) КМДА (700) напад (658) Слончак (1)

 Невідомий у під'їзді житлового будинку в Києві побив заступника голови КМДА Слончака (оновлено)

У Києві побили заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.

Слончаку діагностували ЗЧМТ, струс головного мозку, забої голови.

Лікарям він пояснив, що о 23:30 в під'їзді будинку №16-в на вул. Митрополита Липківського його побив невідомий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє чоловіків у Києві побили поліцейського після прохання не порушувати громадський порядок. ФОТО

Як пізніше повідомили в поліції Києва, столичні правоохоронці наразі встановлюють обставини, за яких заступник голови КМДА зазнав тілесних ушкоджень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації. На місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події.

Потерпілого доставили у лікарню для надання необхідної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Невідомий у підїзді житлового будинку в Києві побив заступника голови КМДА Слончака (оновлено) 01

Зазначимо, Слончак 1984 р.н., проживає в м. Васильків. Розпорядженням Київського міського голови від 11.12.2018 № 849 з 12 грудня 2018 р. Володимира Слончака призначено на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.

До цього із 2006 року працював у Київраді на різних посадах - від головного спеціаліста відділу правової експертизи проєктів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.

Слончак також є головою Наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

Зазначимо також, що у квітні 2017 року на нього вже було скоєно збройний напад, унаслідок чого він зазнав ножового поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149047
 
 
 Топ коментарі
 
Ніняшняя зеленая власть єто власть гопников и беспредельщиков... ну а что ві хотели?
Можно забрать человека из Кривого Рога, но Кривой Рог из человека забрать нельзя!!!
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ну вот - времена даже не яныка ,а 90 вернулись - я вас зебилы с этим поздравляю - ну шо ,кто с томагавком, тот и прав))))))
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Та невже? От же ж сюрприз. Добре що не вбили. Беніни вбивці зараз мають усі права☹️
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Лінч вже в Україні.
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Ніняшняя зеленая власть єто власть гопников и беспредельщиков... ну а что ві хотели?
Можно забрать человека из Кривого Рога, но Кривой Рог из человека забрать нельзя!!!
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*Сила есть ..ума - не нада !.* (кац)....Клячко ! Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 4494
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Ну, а чо они на Кличко не напали? Он бы там всем бы вломил и поразкидал. Заодно и проверили какой он боксер в реальной жизни
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да хоть терминатор... треснут битой по башке и всё...
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- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (c)
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На Майдане надо было вламывать, тем, кто ему в личико огнетушилем засветил. Чего ж он там обладался?
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они не девались, пока за них не взялся дважды убиенный Кравченко и Москаль... кстати, при том УК, УПК и Админ. кодексе..
а потом, все изменили (читай провели "реформу" ) под бандитов и пошел разгул преступности..
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Слиш, стяжка маккартні мародерська, а чи не "нова влада" нападала на нього ще й в 2017 році, про що пишуть в статті вище?
)))))
Мародери, мародери, не під Пецьку, так під мера...
)))))))
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Простых людей не линчуют. Это скорее предупреждение от своих тем, кто много знает. Прошлая власть - это бандюки 90-х и это их методы запугивания. Вон Авакян выходец из солнцевских, а таких даже ху йло не трогает.
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Та невже? От же ж сюрприз. Добре що не вбили. Беніни вбивці зараз мають усі права☹️
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Рятуйте Петра,вивозьте його до Ростову.
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Так вивозь. Тим більше Ростов це ваша Батьківщина🤔
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ЗЕ леные вышли на тропу ваЗЕлиновой войны...
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те кто избил..так и останутся неизвестными..
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Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 5526 т р у д а р ь Почему не известными? " ... - Ну что вы за народ, а? - Ссученные и беспредельщики!"(с)
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Неизвестные Герои! Киевляне Вам опладируют!
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Кияни алодують поверненню 90-их? Вам на голову нічого не падало?
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Я за суды Линча, ибо это уже единственный способ очистить Украину от коррупционной заразы и наконец двинуть Нэньку к процветанию. Нет коррупционера - нет коррупции! Хороший коррупционер - на фонарном столбе коррупционер! Хорошим коррупционерам хорошие гробы - плохим коррупционерам плохие гробы!
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Серйозно? Ну, тоді, не дивуйтесь і не лякайтесь, коли він завітає до вас. Палка має два кінці. Беззаконня, породжує беззаконня.
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А с чего ты взял, что суды Линча и казнокрады на фонарных столбах это незаконно? Народ это и есть закон и всё, что свершит народ законно априори.
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Суд Лінча- це незаконно, і у нас, і в інших країнах світу. Вас призначать казнокрадом, чи переплутають з ним. Схожість, з тим вилупком, феноменальна. Хочете на стовпі покачатися? Суд Лінча він такий, без слідства, доказів. Мова про інше. Ніхто не буде співпрацювати з країною, де діє беззаконня. Без зовнішньої підтримки, у нас немає шансу боротися з мордором. Хіба, що вас це влаштовує, бо мордор, це ваше прагнення
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ну вот - времена даже не яныка ,а 90 вернулись - я вас зебилы с этим поздравляю - ну шо ,кто с томагавком, тот и прав))))))
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Вы полностью правы...… "Бандюки там правят бал....."
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бандюки правили бал последние пять лет когда обдирали воюющую страну, теперь получают по кумполу)))
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Это безпридел ! Помните люди , что вы можете просить политическое убежище в других странах
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Подумаешь,избили,пусть скажет спасибо что живой
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Шо такое? Соевое 35-летнее чучело наколядовало на Будку под Киевом и на элитный новострой? И все это за время нахождения на госслужбе во время правления патриотичного борцунп с коррупцией Свыни? Ай-яй-яй
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А не я ли, Cерёженька, говорил тебе без пацанов домой не ездить? Толю Доктора к тебе прикрепил... Ну ладно,он дебил, но ты-то у нас голова, с дипломом университетским. (c)
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Кожен день маємо нові сцени 95-ого кварталу. А починалось все ще в 2013 р. Пам'ятаєте, як вони раділи з побиття беркутом майданівців: сцена з *********** паличками.
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Точно,я пам'ятаю як під час Майдану Пеца стояв разом з беркутівцями які в той же час гамселили людей
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Он еще 2 декабря 2013 года бигав в околоток НКВД и строчил кляузу на майдановцев, стащивших его с бульдозера
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То ти теж з ними там стояв, чи в той час сміявся разом з юродивими блазнями?
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явно корупційні розбірки за землю і майно... там порядних людей у місцевій аладі немає
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Кто у нас сейчас очень хочет срочно Киев заполучить?

Тот же, кто не поджигал дом Гонтаревой.
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Когда грохнули сепара, то порохоботы радовались. Когда дали люлей чиновнику, назначенному при папередниках-недовольны. Что, социально-близкий?
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Полный беспредел в стране.....
Такое впечатление, что у власти стоят гопники-беспредельщики...…
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А Коломойский кто? Отпетый бандюк из 90-х. Методы все те же.
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Хоч би поцікавились минулим цієї людини, перш ніж писати про нововладний "бєспрєдел"
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ДА в стране "беспредел", ВОТ при ПорошенкУ все жили как в раю, НЕ было громких покушений , ДАЖЕ не одного подрыва автомобилей, НЕ было изнасилований, И убийств малолетних - А вот сейчас ДЛЯ порохоБОТОВ неподобство.
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Всі ЗЕлені виправдовують бандитів...а є більш культурною людиною - Порошенко, чи Зеленський?
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То ви ж вибрали зЕ для покращення. Чи для беспредела гопоти, який ви будете прикривати тим, що і раніше було всяке. То де ж покращення, нещасне?
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а Кличко избить наверно очко сжатое не позволит смертникам?)))
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После боя с Виталием Кличко Бриггс попал в реанимацию. У американского боксера сотрясение мозга и переломы стенок орбит обоих глаз.

Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 161
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А це приход від Перуна по скрєпній голові мацковського патріархату
Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 9449
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при порошенко ворье себя вольготно чуствовало))) наконец гнилую мразь прижали)))
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Отметим также, что в апреле 2017 года на него уже было совершено вооруженное нападение, в результате чего он получил ножевое ранение.

порохоботі даже читать не умеют)))
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порохогнойные скиньтесь пацану на лечение)))) страдальцы обосранные
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Давай свои реквизиты. Навалим тебе, на лечение. Невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Слончака - Цензор.НЕТ 217
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Мда. При таких повсякденних розкладах, не бачити нам нічого доброго. Ні міжнародної підтримки, ні фінансової допомоги. Ні ЄС, ні НАТО. З бидлом ніхто не співпрацює. Вигідно це кацапам і гопоті, і, чомусь, радісно зебілам
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Третью неделю на Шулявском мосту -- ни одного рабочего...
К чему бы это?
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