 Невідомий у під'їзді житлового будинку в Києві побив заступника голови КМДА Слончака (оновлено)

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.

Слончаку діагностували ЗЧМТ, струс головного мозку, забої голови.

Лікарям він пояснив, що о 23:30 в під'їзді будинку №16-в на вул. Митрополита Липківського його побив невідомий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє чоловіків у Києві побили поліцейського після прохання не порушувати громадський порядок. ФОТО

Як пізніше повідомили в поліції Києва, столичні правоохоронці наразі встановлюють обставини, за яких заступник голови КМДА зазнав тілесних ушкоджень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації. На місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події.

Потерпілого доставили у лікарню для надання необхідної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Слончак 1984 р.н., проживає в м. Васильків. Розпорядженням Київського міського голови від 11.12.2018 № 849 з 12 грудня 2018 р. Володимира Слончака призначено на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.

До цього із 2006 року працював у Київраді на різних посадах - від головного спеціаліста відділу правової експертизи проєктів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.

Слончак також є головою Наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

Зазначимо також, що у квітні 2017 року на нього вже було скоєно збройний напад, унаслідок чого він зазнав ножового поранення.