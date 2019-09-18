 Ми бачимо попередні ознаки готовності Кремля до деескалації ситуації на Донбасі, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Die Welt.
Відповідаючи на запитання, чи бачить він якусь готовність з боку Кремля до деескалації ситуації на Донбасі, Пристайко сказав: "Ми бачимо перші, попередні ознаки цього. Ми зробили кілька кроків в односторонньому порядку з нашої сторони, щоб припинити вогонь, і ми запропонували припинення обстрілів на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військових від прямої лінії фронту в трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт. Але постійно здійснюються провокації з того боку, проти яких наші солдати мають захищатися. Зрештою, частотність бомбардування значно впала, і кількість загиблих відповідно поменшала".
Водночас він відкинув припущення, що конфлікт на Донбасі буде припинений за рахунок поступок у питанні українських територій.
"Ми не здамо української території і повідомили росіян про наші червоні лінії. Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, як наприклад, це сталось у Молдові з Придністров’ям. Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це не є можливим, нам потрібно буде вдатись до інших засобів, про які зараз говорити ще рано", - додав глава МЗС.
куринаяпетушиная слепота
расскажите и нам с аргументами и фактами, где вы видите то, что не видим мы?
(а может все же съездить на недельку на передок...в окопы...и прочувствовать это на тельце, ибо как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... от брехунов и подпевал)
вот что выдавил из себя этот клоун
Что дальше? Обращение Зе о вводе российских войск?