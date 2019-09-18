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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:війна (1720) МЗС (1885) Донбас (13038) Пристайко (142)

 Ми бачимо попередні ознаки готовності Кремля до деескалації ситуації на Донбасі, - Пристайко

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Die Welt.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він якусь готовність з боку Кремля до деескалації ситуації на Донбасі, Пристайко сказав: "Ми бачимо перші, попередні ознаки цього. Ми зробили кілька кроків в односторонньому порядку з нашої сторони, щоб припинити вогонь, і ми запропонували припинення обстрілів на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військових від прямої лінії фронту в трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт. Але постійно здійснюються провокації з того боку, проти яких наші солдати мають захищатися. Зрештою, частотність бомбардування значно впала, і кількість загиблих відповідно поменшала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ще не мав можливості поговорити з Лавровим, - Пристайко

Водночас він відкинув припущення, що конфлікт на Донбасі буде припинений за рахунок поступок у питанні українських територій.

"Ми не здамо української території і повідомили росіян про наші червоні лінії. Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, як наприклад, це сталось у Молдові з Придністров’ям. Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це не є можливим, нам потрібно буде вдатись до інших засобів, про які зараз говорити ще рано", - додав глава МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149046
 
 
 Топ коментарі
 
В нас вбиті щодня.
Які ознаки ?
Вони бачать що ви йолопи.
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А сьогодні загинув ще один молодий українець.
Можливо б це лайно розповіло про це, чим брехати про кацапського фюрера☹️
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Звісно є коли стояти перед путєним у позі тварини рака, я ще не бачив людини яка ображається коли їй дають...
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Они дают возможность Пуйлу "выйти из конфликта сохранив лицо", ничего личного, нам о своем лице думать не нужно, у нас типа все зашибись
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И почти ни одного Зе🐑🐏🤢барана и🤢🐒макаки-крыть нечем!
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параллельная реальность... или политическая куриная петушиная слепота
расскажите и нам с аргументами и фактами, где вы видите то, что не видим мы?
(а может все же съездить на недельку на передок...в окопы...и прочувствовать это на тельце, ибо как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... от брехунов и подпевал)
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Це, реально, огидно. Головний дипломат, так відверто лиже дупу вбивці українців. Це його ініціатива, чи на це дніще, його опустив головний, по міжнародній політиці, нарІдний презЕ ?
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Тих, хто проявляє ініціативу або насмілюється транслювати власні думки, що йдуть в розріз із тактикою та стратегією головних Зе-ляльководів, моментально викидають із Зекоманди, як Безсмертного.
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С ясиноватской стороны ПРЯМО СЕЙЧАС слышны тяжелые гупы деэскалации.
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готовности деэскалации путём впихивания разрушенного Донбасса с орками в Украину? С выборами их депутатами, амнистированием нелюдей что отрезали пленным уши? Путём того что за разрушения заплатим МЫ а не РФ и что конфликт будет признан "гражданским"? Такой деэскалации нах не надо. Тем более если рашке и осталось лет 5 существовать как стране....с её то проблемами.
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Яка в сра..у готовність,може путінососи вже не стріляють,може наші пацани вже не гинуть???Шо ти мелиш Пристайко!
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Что бы увидеть такое, надо быть или дебилом или предателем... ну или на крайний случай зелибобиком, который выше перечисленное объединяет.
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"Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб" - ось такі вони попередні ознаки готовності кремля по деескалації.
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Откуда он взялся этот клоун? Он что с Луны что ли свалился? Кто нам подсунул ещё один "Киндер-сюрприз"? Зеленский ! Петю закопала его кадровая политика но он хоть со скрипом но дотянул эти пять лет а вот дотянешь ли ты большой вопрос. С такими "кадрами" ты и половину срока можешь не "прожить".
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Вы правы, большая часть его речи манипуляции, либо ложь. Увидеть признаки деэскалации в снижении использования тяжелой артиллерии?! Да он просто шаман. Среднее количество раненых и убитых за 2019 год почти не изменилось. "Мы не сдадим украинскую территорию". И в тоже время отводим войска от линии соприкосновения, которая не совпадает с линии Минских соглашений?! Это что не сдача? Т.е все серые зоны были захвачены напрасно? И про Дебальцево, что-то не вспоминает!
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"я вижу предварительные признаки готовности этой девушки к попытке забеременеть"
вот что выдавил из себя этот клоун
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Россия не для того начинала войну чтобы остановиться не уничтожив Украину. Уничтожение Украины и украинцев историческая цель России и россиян.
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Вроде сезон грибов ещё не стартовал, а эти уже с галюнами.
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Такой откровенной измены интересов Украины еще пол года назад нельзя было даже представить! Каждый день гибнут наши ребята, а официальные СМИ кратенько сообщают, и рассказывают нам о потеплении отношений с Москвой. Россияне перебросили снайперов, а мы отводим войска.
Что дальше? Обращение Зе о вводе российских войск?
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1.5% военного сбора - это много и лишнее , 3% - на восстановление Донбасса - это хорошо и очень нужный сбор . ДУМАЙ ТЕ !
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