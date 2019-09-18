 Ми бачимо попередні ознаки готовності Кремля до деескалації ситуації на Донбасі, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Die Welt.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він якусь готовність з боку Кремля до деескалації ситуації на Донбасі, Пристайко сказав: "Ми бачимо перші, попередні ознаки цього. Ми зробили кілька кроків в односторонньому порядку з нашої сторони, щоб припинити вогонь, і ми запропонували припинення обстрілів на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військових від прямої лінії фронту в трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт. Але постійно здійснюються провокації з того боку, проти яких наші солдати мають захищатися. Зрештою, частотність бомбардування значно впала, і кількість загиблих відповідно поменшала".

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Водночас він відкинув припущення, що конфлікт на Донбасі буде припинений за рахунок поступок у питанні українських територій.

"Ми не здамо української території і повідомили росіян про наші червоні лінії. Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, як наприклад, це сталось у Молдові з Придністров’ям. Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це не є можливим, нам потрібно буде вдатись до інших засобів, про які зараз говорити ще рано", - додав глава МЗС.