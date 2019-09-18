 Якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції. Це буде плата для Путіна, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю грузинському Першому каналу.
"Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використати. Ця санкція - плата для Путіна", - сказав Тейлор.
На думку повіреного, в Кремлі навряд чи очікували, що санкції протримаються так довго і розраховували, що "попрацюють з деякими країнами, ми знаємо, про кого йдеться, і санкції будуть скасовані". Тейлор зазначив, що замість цього санкції були продовжені.
Водночас Тейлор заявив, що чинних нині санкцій недостатньо: "протягом цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим".
12 вересня Євросоюз на шість місяців продовжив дію санкцій проти Росії.
"могут быть введены" - це запрошення до перевірки, а )(уйло ніколи не відступає.
Хіба що не долетить.
Санкції повинні вводитись не за підписи а пропорційно обстрілам. Тоді буде дієво, чергове скиглення та чергове фантастичне занепокоєння Європи чи будь кого лише підігріває гопніка проти жертви. Хто в своєму житті зустрічався з гопніками гарантовано скаже як з ними тре поводитись! А маємо всі характеристики дій - гопніка.
Потому что пишут, что избили как раз граждан Украины. Хотя может кто то из них и надел майки с пуйлом
А потім схеми і дєрєбан па братскі а ви пересічні, бидло, лохотрат, любі друзі, дурні бо обрали нас, не тих, отих, за того, та й не так. То як?
Я просто впевнений, що буде всьому цьому правова оцінка, я не вірю, що дії влади з початку виходу з табору 90х, тим паче початку агресії та окупації не стануть розглядом в судах та трибуналі. Це обов'язково станеться.
это ответ на все вопросы
Ви що, не розумієте? *****, це немовля, воно випробовує межі дозволеного та міцність нервів старших світу цього.
ЦРУ висрало: ой , а ми навіть подумати не могли шо отаке станеться(а кожна кримська бабка вже давненько облизквалась, підраховуючи майбутню рос. пенсію)
І нікого не викинули після такого?
И все такие: (снимают санкции, наливают чаю)
я же тебе писал - от Чернобыля, 1 блок, а там 4, все обосрались, не взирая на то шо совок бросил в топку 10-20, или сколько там - неважно, тысяч рабов.
а если бы рванула вся станция? "пугалки" у тя под кро-ватью.
А компания Siemens будет соблюдать санкции , или по прежнему будет торговать с москалями , а ?
Тобто не будуть.
зеля сам на коленях приползет, с украиной в зубах...))))
команда апорт уже прозвучала ))))) и принята к исполнению)))))
Один режим пал и был осужден.
Второй существует до сих пор и продолжает убивать.
(C)
@NashaCanada
🤔
причем 2-3 раза, а?
Ко-конада, ана-наша
цё нёпогано - можё пётросянчиком якимсь станёш)
вы ничем особенно не ответили на кацапскую сволочность с 2008 гогда кацапы рвали Грузию и до сих пор - думаете кацапня сегодня вас испугается?
И тут такое)))
Если ещё раз, то уже тогда!!
Когда? путен наоборот заранее просчитал , что Запад не сможет консолидироваться и станет заложником собственных страхов.
Санкции не были радикальными. Если бы изначально санкции соответствовали преступлениям- то никакой войны бы уже давно в Украине как минимум не было бы.
К сожалению, думаю , что этот правильный спич не воспринимается путеным вообще.
А куда девать те преступления, которые уже совершены? Простить и легализовать ?
Давай
Ну Мань, я введу
Ну вводи уже быстрее.
Манечка я введу...
....
Козел и импотент...
А це що? Чи це не рахується?
что рашке еще надо сделать, чтоб закрылись рты а открылись глаза?
Наши "новые лица" изо всех сил замиряются, а США показывает зубы и мускулы. Почувствуйте, как говорится, разницу.
Вместо того, чтобы ввести эмбарго на нефть, за те все рашистские злодеяния, ЕС продолжает, как ни в чем не бывало, строит СП-2. Одна Дания немного уперлась, но они все ее додавят.
И ведь все прекрасно знают, для чего раша строит этот поток: чтобы удушить экономику Украины.
Стало быть, ЕС - сообщник раши и подельник.
Недоимперию ожидают Божьи Суды за депортированных татар, за уничтоженных в двух войнах четверть миллиона чеченцев, за 14 тысяч убитых православными россиянами на Донбассе украинцев и около 350 000 убитых сирийских мусульман наемниками ЧВК «Вагнера»
Московия покрыла себя несмываемым позором как страна - агрессор и спонсор терроризма. В этом Вавилоне проживают народы, которые жаждут уничтожить всё население Земли и по заявлению Президента РФ после устроенного ими апокалипсиса - «попасть в рай».
Подданные князя Темнейшего совершили столько международных, внутренних и внешних преступлений, не понеся никаких наказаний, кроме «обеспокоенности», что уже можно сбиться со счета.