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Все про:Росія (19908) санкції (2379) Тейлор (47)

 Якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції. Це буде плата для Путіна, - Тейлор

У разі ще одного агресивного кроку з боку Росії, вона може бути виключена з міжнародної фінансової системи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю грузинському Першому каналу.

"Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використати. Ця санкція - плата для Путіна", - сказав Тейлор.

На думку повіреного, в Кремлі навряд чи очікували, що санкції протримаються так довго і розраховували, що "попрацюють з деякими країнами, ми знаємо, про кого йдеться, і санкції будуть скасовані". Тейлор зазначив, що замість цього санкції були продовжені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ через Крим залишатимуться, поки триватиме окупація півострова, - Волкер

Водночас Тейлор заявив, що чинних нині санкцій недостатньо: "протягом цього часу ми не побачили, щоб росіяни залишали Донбас чи Крим".

12 вересня Євросоюз на шість місяців продовжив дію санкцій проти Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149045
 
 
 Топ коментарі
 
Сколько вам ещё нужно от Ху*ла агрессивных шагов? Последнего в Саудовской Аравии не хватило? 1) Вырубайте SWIFT. 2) Эмбарго на нефть. 3) Эмбарго на газ. 4) Всех парашников на хрен из ЕС и США, всё их имущество арестовывается. И к весне в параше будет новый сорт "ножек Буша"- "импортозамещённые", т.е. из местного "сырья". Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4308 Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2474
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путін обов'язково зробить цей наступний агресивний крок! Якщо є ще якийсь ідіотизм який може погіршити становище росії, то путін обов'язково це зробить! Давай, володька, ти можеш, ми знаємо! Для розвалу росії ніхто не може зробити більше ніж путін і вже час це робити!
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Жду новых воплей дебилов расеи о том, что санкции им только на пользу, вперемешку с сюжетами о новой национальной диете на расеи, исключающую Хлорид Натрия)
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Если шо, то шо? От же обоссанцы западные! Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6491
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путін обов'язково зробить цей наступний агресивний крок! Якщо є ще якийсь ідіотизм який може погіршити становище росії, то путін обов'язково це зробить! Давай, володька, ти можеш, ми знаємо! Для розвалу росії ніхто не може зробити більше ніж путін і вже час це робити!
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Якщо ще ,щось утне птлєр, там йому жаба і цицьки дасть !😆
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ЗЕЛЕНСКИЙ, єто сигнал, нужно срочно отправлять МОРЯКОВ в Марик, через керченский пролив!!! Якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції. Це буде плата для Путіна, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5525
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А что , мы не имеем права плавать из Одессы в Мариуполь? Это уже называется провокация? Или что?
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Авжеж, обов'язково.
"могут быть введены" - це запрошення до перевірки, а )(уйло ніколи не відступає.
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)(уйло гибрид. Помесь сталина с жукавым. Каждый из них в одиночку угробил миллионы, кажется Хло их переплюнет.
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Навряд чи, Хіба що ядрену бонбу кудись захреняче. Пітер та Москва підійде там десь такаж кількість населення мешкає. Якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції. Це буде плата для Путіна, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6189
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І кого в московії це зупинить?
Хіба що не долетить.
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Тільки в цьому "кроці" загине багато люду, а ми один з відкритих фронтів!
Санкції повинні вводитись не за підписи а пропорційно обстрілам. Тоді буде дієво, чергове скиглення та чергове фантастичне занепокоєння Європи чи будь кого лише підігріває гопніка проти жертви. Хто в своєму житті зустрічався з гопніками гарантовано скаже як з ними тре поводитись! А маємо всі характеристики дій - гопніка.
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При Трампе сделает, т.к. Трамп его прикроет. Основная задача Трампа не допустить персональных санкций против ***** и ряда ключевых фигур из его окружения и Трамп с этим справляется.
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тільки таке ЧМО як ти може ***** називать "путін"
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Немного не в тему. Вчера двух орков отметелили в Бургасе за то, что скотобыдло было одеты в футболку с изображением *****, а другой с флагом русни. Знатно грызло начистили. В ренимации обое 🤗
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Это типа рэп, или просто челюсть русскоязычная?
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Кілька разів перечитав. Просто приємно.
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Ссылку можно на это событие?
Потому что пишут, что избили как раз граждан Украины. Хотя может кто то из них и надел майки с пуйлом
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Жду новых воплей дебилов расеи о том, что санкции им только на пользу, вперемешку с сюжетами о новой национальной диете на расеи, исключающую Хлорид Натрия)
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Сколько можно ??? Он уже давно всех террористов переплюнул-путлер -*****
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Походу, не дождемся. Они уже везде звездят, что санкции хорошо бы отменить - о полезности санкций уже и не вспоминают. Сдулось вяличие, таки .
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Призначаємо самі собі, обираючи у владу крадунів.
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І кожне, на протязі всього терміну від початку агітації до складання повноважень, позиціонує себе супер патріотом, воєводою, гарантом всього живого, борцем з корупцією, життя по новому, покращення вже сьогодні, зробим це разом.... Кому вірить?
А потім схеми і дєрєбан па братскі а ви пересічні, бидло, лохотрат, любі друзі, дурні бо обрали нас, не тих, отих, за того, та й не так. То як?
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Все пішло не туди і не так ще на початку 90-х, коли обрали комунячого ідеолога замість патріота. В парламент обрали дохрена камуняк, червоних директорів (відома група 239), у яких була більшість в ВР. Ось вони і почали дерибанити країну, та прихватизовувати все що під руку потрапить. Вчорашні савєцкіє люді і не могли обрати когось іншого. Наприклад Л.Лук"яненка, або Чорновіла, бо вони бЕндери.
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Немаю довіри до підрахунку голосів від слова зовсім!
Я просто впевнений, що буде всьому цьому правова оцінка, я не вірю, що дії влади з початку виходу з табору 90х, тим паче початку агресії та окупації не стануть розглядом в судах та трибуналі. Це обов'язково станеться.
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главное, что отец Герой, а сын депутат,
это ответ на все вопросы
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Ще один, ще один крок... Не роби!!! Зробив? Ну ок, тепер вже точно, ще один крок, і будуть санкції руйнівні!!! От бл... він знов це зробив.

Ви що, не розумієте? *****, це немовля, воно випробовує межі дозволеного та міцність нервів старших світу цього.
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"старші" самі дозволили, а то й підштовхнули до захоплення Крисму.
ЦРУ висрало: ой Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 391 , а ми навіть подумати не могли шо отаке станеться(а кожна кримська бабка вже давненько облизквалась, підраховуючи майбутню рос. пенсію)
І нікого не викинули після такого?

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Для кримських бабок є прадавній рецепт: валіза, вокзал, московія. А територія України, як з'ясувалося, до їхньої московської пенсії не має жодного стосунку. до речі, гарна ідея як їх ощасливити після днокупації - завантажити у скотовози та відправити малим ходом на сибірські є.еня.
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Агрессивный шаг сакрального Хутина, это то что он не УХОДИТ и всасывается во всё чужое,как та чёрная пи.. ой не не так ,как та чёрная дыра Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7845
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Как я говорю, Путин если припечет, высрет: А мы можем перестать охранять свои "новички" и ядерные заряды, а ведь есть еще и "сибирка" и куча прочего, ля-ля-ля.

И все такие: Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2905 Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4834 (снимают санкции, наливают чаю)
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Комротьі , твоих "пугалок" во славу Путина никто даже в Украине не боится , не говоря о США и НАТО. Тейлор конкретно готовит почву для новьіх переговоров в Нормандском формате , угрожает Раше вполне реальньім сценарием , проверенньім на Иране. Бояться должньі в Кремле...
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слушай, комкурятника, надоел уже, че ты такой унылый то?
я же тебе писал - от Чернобыля, 1 блок, а там 4, все обосрались, не взирая на то шо совок бросил в топку 10-20, или сколько там - неважно, тысяч рабов.
а если бы рванула вся станция? "пугалки" у тя под кро-ватью.
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Вас там целая рота таких к - злов , или один стараешься ?
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Бомбардировка Саудовской Аравии, как раз попадает под этот шаг, причём уже конкретно, нагло и цинично. Но ваш старый рыжий поц не будет ничего абсолютно замечать.
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Ой бреше. Навіщо якісь санкції якщо нова влада України і так все сдасть, та й ще на колінах?🤔
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12 сентября Евросоюз на шесть месяцев продлил действие санкций против России

А компания Siemens будет соблюдать санкции , или по прежнему будет торговать с москалями , а ? Если РФ сделает еще один агрессивный шаг, то против нее могут быть введены разрушительные санкции. Это будет плата для Путина, - Тейлор - Цензор.НЕТ 257
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Торгувати не будуть - вже продали, що потрібно маскалям. Тільки будуть тихенько обслуговувати і підремонтовувати.
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Сколько вам ещё нужно от Ху*ла агрессивных шагов? Последнего в Саудовской Аравии не хватило? 1) Вырубайте SWIFT. 2) Эмбарго на нефть. 3) Эмбарго на газ. 4) Всех парашников на хрен из ЕС и США, всё их имущество арестовывается. И к весне в параше будет новый сорт "ножек Буша"- "импортозамещённые", т.е. из местного "сырья".
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Якщо санкції не введете, то русня зруйнує світ.
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"могут быть введены"
Тобто не будуть.
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а ЗАЧЕМ пукину делать агрессивные шаги???
зеля сам на коленях приползет, с украиной в зубах...))))
команда апорт уже прозвучала ))))) и принята к исполнению)))))
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80 лет назад два тоталитарных преступных режима развязали Вторую мировую войну.
Один режим пал и был осужден.
Второй существует до сих пор и продолжает убивать.
(C)
@NashaCanada
🤔
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а кто откормил второй режим?
причем 2-3 раза, а?
Ко-конада, ана-наша
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«Козёл» це не то що думають інші, це тату на лобі😄
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ти настільки твёрдолобий шо замість висрати контраргумёнт, смішно кривляёшся?

цё нёпогано - можё пётросянчиком якимсь станёш)
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При таких позорных санкциях как сегодня Путин находит средства для строительства транспортной развязки Симферополь - Евпатория.Очередное очковтирательство...
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А что не нужно строить?
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а за то шо то кaцапапия уже сделала типа уже все забыли?
вы ничем особенно не ответили на кацапскую сволочность с 2008 гогда кацапы рвали Грузию и до сих пор - думаете кацапня сегодня вас испугается?
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Елементи виховання дошкільнят в садочку на зразок : "Но-но-но!!! Ще раз накакаєш мимо горщика - не пущу гуляти!", з ***'лом не працюють.
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Введуть - то добре. Але треба було вводити раніше, а не дати підаРосії підготуватися до можливого відключення.
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Санкції насам перед від України повинні вводитись пропорційно обстрілам, а як влада доб'ється синхронного введення санкцій з Європою та США, війна скінчиться дуже швидко.
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Пряники не пряцюють, ми це бачим 6 років. Не працюють! За кожний обстріл накладать санкції щодо бізнесу країни агресора (це блдь нонсенс взагалі як бізнес окупанта у нас процвітає, який націоналізував весь бізнес та держ установи на окупованих територіях) де хоча б синхронність дій?
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Рашка совершила уже все мыслимые и немыслимые преступления - от аннексии территорий Грузии, Молдовы и Украины , сбития боинга, использования химического оружия против гражданского населения Сирии и вплоть до вмешательства в выборы всех практически стран. Перечень преступлений нарассеи бесконечен.
И тут такое)))
Если ещё раз, то уже тогда!!
Когда? путен наоборот заранее просчитал , что Запад не сможет консолидироваться и станет заложником собственных страхов.
Санкции не были радикальными. Если бы изначально санкции соответствовали преступлениям- то никакой войны бы уже давно в Украине как минимум не было бы.
К сожалению, думаю , что этот правильный спич не воспринимается путеным вообще.
А куда девать те преступления, которые уже совершены? Простить и легализовать ?
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Весь мир связан с россией бизнесом и страхом. Отсюда и ноги растут.
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Манька я введу
Давай
Ну Мань, я введу
Ну вводи уже быстрее.
Манечка я введу...
....
Козел и импотент...
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Даааа, измельчали политики. Озабоченные все и "свирепые". Нет ни Рони Рейгана, ни Маргарет Теччер. Эти бы Парашу кончили бы за 3 года.
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скажите еще что у путина Писюн маленький. Путин сейчас понаедет просто из интереса, что за разрушительные санкции у них есть! Поугрожайте ему! Протявкайте еще что Акелла промахнулся!
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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

А це що? Чи це не рахується?Якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції. Це буде плата для Путіна, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7259
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Це Пеця вбив, бо на війні заробляє! Ви хіба не в курсі?
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а какой это шаг? как понять что он уже точно агрессивный...а не просто бешеный?
что рашке еще надо сделать, чтоб закрылись рты а открылись глаза?
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Нефть в обмен на продовольствие, как Хусейну!
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вам надо больше брататься с путкиным, отдайте ему еще двух цемахов, тогда мы все сразу побежим себе в ущерб вас спасать - все заканчивается, не будем лезть в вашу жизнь
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Кого ты там спасаешь, спасатель? Твою Литву проглотят - ты и пукнуть не успеешь, утром встал - а везде уже роисськие штандарты висят. Пока мы еще сопротивляемся - пока вы еще и "суверенные". И на НАТО не надейся.
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международные 3.14 стаболы будапештские....Украине не надо слушать эту международную лживую шушеру- МБР на боевое дежурство,и должны быть нацелены именно на подписантов будапештской бумаги, в том числе и на французско- фашистских родителей убийственного минского "перемирья"
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За таких умов Зелена нікчема має усе зробити щоби РФ цей крок вчинила і отримала відповідний удар. Натомість воно усе робить для капітуляції і зняття санкцій...
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ещё раз да ещё раз и ещё много много газ ...
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Вы уже столько раз обсирались с ,,адекватным,, ответом на о*уение кремля,что пуйло почуствовал полную безнаказанность. Да и страны,которые заставляют поменять оружие в обмен на ,,обязательства,, оценили силу их действия в Украине.
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Последнее китайское предупреждение? Да и уровень предупреждаюего маловат....
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Мне чего то захотелось что бы Путин чего нибудь утворил. Потому что думаю не только о белорусах,но например о Якутах которых пока большинство в Якутии.Все народы должны быть освобождены от гнета России.
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Там все окуповано, лише московська область то московія
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Интересно, сколько ещё таких шагов должен сделать кремль? Уже сделали 1000. Ну не верю, что на 1001-й что-то изменится в западной озабоченности.
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нечуване лицемірство. путін полізе у європу і у ваших штанах зявиться ще більша купа.
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Читаю соседние новости: "Мы видим предварительные признаки готовности Кремля к деэскалации ситуации на Донбассе, - Пристайко".

Наши "новые лица" изо всех сил замиряются, а США показывает зубы и мускулы. Почувствуйте, как говорится, разницу.
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Чухняя все это - палка о двух концах, введут эмбарго на газ и нефть, цены на них взлетят и пострадают прежде всего западные страны и потом, рашка единственная страна в мире, которая обеспечена всеми полезными ископаемыми и может жить без их экспорта, да и потом вряд ли Китай на это пойдет. Практически во всех больших проектах участвуют фирмы из США и они вряд ли будут смотреть как хоронят их бизнес.
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Санкции?!
Вместо того, чтобы ввести эмбарго на нефть, за те все рашистские злодеяния, ЕС продолжает, как ни в чем не бывало, строит СП-2. Одна Дания немного уперлась, но они все ее додавят.
И ведь все прекрасно знают, для чего раша строит этот поток: чтобы удушить экономику Украины.
Стало быть, ЕС - сообщник раши и подельник.
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Кремль последние пять лет делает всё от него зависящее, чтобы подтвердить мировому сообщесту, что православная Московия - это террористическое государство.
Недоимперию ожидают Божьи Суды за депортированных татар, за уничтоженных в двух войнах четверть миллиона чеченцев, за 14 тысяч убитых православными россиянами на Донбассе украинцев и около 350 000 убитых сирийских мусульман наемниками ЧВК «Вагнера»
Московия покрыла себя несмываемым позором как страна - агрессор и спонсор терроризма. В этом Вавилоне проживают народы, которые жаждут уничтожить всё население Земли и по заявлению Президента РФ после устроенного ими апокалипсиса - «попасть в рай».
Подданные князя Темнейшего совершили столько международных, внутренних и внешних преступлений, не понеся никаких наказаний, кроме «обеспокоенности», что уже можно сбиться со счета.
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ДА НИЧЕГО ОНИ НЕ ВВЕДУТ! ХВАТИТ ВТИРАТЬ ДИЧ! НЕТ НА ЗАПАДЕ ПОЛИТИКОВ С ЯЙЦАМИ, А ЕСЛИ И ЕСТЬ ОНИ НЕ ЗАНИМАЮТ КЛЮЧЕВОЙ ДОЛЖНОСТИ! СПЛОШНОЙ ПИ#ДЕЖ ДА И ТОЛЬКО!
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Введут разрушительно глубокое беспокойство
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США ,своей трусостью,нерешительностью и меркантильностью прос*рали роль мирового жандарма,добытую Рейганом. Если бы россия получила по щам за Приднестровье-небыло бы Грузии.Если бы за Грузию-небыло бы войны в Украине. Наказание имеет вес при четких правилах игры и НЕОТВРАТИМОСТИ. Вес просто слов без конкретных действий стремится к нолю.Благодаря недальновидности руководства США мир стал многополярным. И самое страшное ,что он теперь зависит от неадекватов,для которых убийства людей на пути достижения цели не значат вообще ничего.
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А Трамп хоть в курсе? А то, ещё чего доброго, пошлёт на Хербст и будет Тейлор там Болтон облизывать.
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Якби це сказав Трамп чи Помпео ще можна було радіти,' а так тимчасово повірений який навіть не посол( Трамп пам пам не квапиться зливати путлера в унітаз бо щось його тримає.
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Если кто и есть в мире братьями украинцев, так это братский американский народ.
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